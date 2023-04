Luis Miguel Ramis no será entrenador del Tenerife la próxima temporada. El 30 de junio se extinguirá su contrato y seguirá su trayectoria en otro destino que ahora mismo desconoce, ya que no ha negociado con ningún otro equipo. Lo que no hará será aceptar la renovación que, al parecer, le iba a ofrecer la directiva de la entidad presidida por Paulino Rivero. Precisamente, el tarraconense le comunicó a los rectores del club una decisión que ya se veía venir. El jueves también se la hizo saber a sus futbolistas. Y este sábado, en la rueda de prensa previa al partido del lunes contra el Huesca, la hizo oficial. Ramis no quiso que fuera una comparecencia de despedida. Ya habrá tiempo para eso. Con naturalidad, sin dar rodeos, desveló sus planes en la segunda pregunta que le formularon, la primera relacionada con su futuro.

Ramis aclaró que opta por separarse del representativo por motivos deportivos, por no haber igualado o superado lo conseguido la temporada pasada, es decir, la participación en la final de la promoción de ascenso a Primera División ante el Girona. Sí reconoció que en las «mini decisiones» que dieron forma a la respuesta definitiva también entran otros detalles relacionados con la gestión del nuevo Tenerife. Pero no quiso entrar en detalles. Eso sí, afirmó que se irá, al final de la temporada, «triste» y «decepcionado». En cualquier caso, señaló que la llegada a las oficinas del Heliodoro de nuevos rectores no tuvo «más peso» en su decisión que las causas derivadas de la propia competición. «No veía más recorrido en lo deportivo», comentó. Ramis aseguró que ha pasado «una semana complicada», porque sabía que se estaba separando de un Tenerife al que le unen lazos sentimentales, no solo profesionales. Pero también sabía que no podía dejar pasar mucho más tiempo. «No era fácil encontrar el momento justo para una decisión así, este era el oportuno. El club me pidió que me definiera sobre abril», explicó el entrenador. «Ha sido una decisión que cuesta tomarla, pero pienso en el club también. El Tenerife necesita otros proyectos», continuó. Asimismo, aclaró que no ha recibido ofertas ni ha negociado con nadie. «Si hay alguien que pueda demostrar lo contrario, le pago dos meses en un hotel de cinco estrellas en el Sur», dijo de manera distendida. Ramis, que vivió una etapa como jugador del Tenerife en las temporadas 94/95 y 95/96, se puso al frente de la plantilla blanquiazul en noviembre de 2020. Cumplió el primer objetivo de evitar el descenso en esa temporada. En la siguiente dejó el listón muy alto al rozar el salto a la Primera División. Y en la actual campaña, ha tenido al equipo en la zona media de la tabla, alejado del desafío principal de luchar por subir. La rueda de prensa se desarrolló en el Heliodoro Rodríguez López sin la presencia de dirigentes –sí el director de comunicación, Javier Armas– ni jugadores.