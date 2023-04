"Ramis debería tener una salida bonita del Tenerife"

Cualquier momento es bueno para mantener una charla de fútbol con David Amaral. El enfrentamiento este lunes entre el equipo de su vida, el Tenerife, y el que dirigió en la temporada 2013/2014, la SD Huesca, sirve de excusa para pedirle que abra el libro.

El Tenerife visitará el lunes a un club que le debe sonar. ¿Cómo fue su paso por el banquillo Huesca, en la temporada 13/14?

Positivo. Me llamó la directiva en un momento complicado. Estaban metidos en los últimos puestos. Se había producido una división entre el club y la afición tras el descenso a Segunda B y por no estar en la posición esperada. Pudimos arreglar el problema y nos acercamos a la parte alta. Al final, el club decidió que no siguiera. Se acabó así, tranquilamente.

En la directiva del Huesca estaba Agustín Lasaosa, compañero suyo en el Tenerife.

Somos amigos. Y también estaba Petón, que es un hombre muy futbolero. Nos enfrentamos una vez, él en el Carabanchel y yo en el Toscal. Petón era un interior zurdo trabajador, no exento de calidad... Cuando sobresales en esas categorías, es porque tienes algo.

Ya había estado en otra etapa por esa zona, como jugador del Binéfar cedido por el Tenerife.

Es un municipio de Huesca muy cercano a la Comunidad Catalana. Fui más bien para recuperarme de una lesión y poder jugar. Ahí influyó mucho Rubén Cano, que conocía al entrenador. Me dieron confianza y todo salió a pedir de boca. Era un equipo especial. Recuerdo que había más empresas que habitantes; se movía mucho dinero. En ese momento era un club fuerte. Debuté contra el Salamanca y el árbitro era Brito. Ganamos 3-0 y marqué dos goles.

Huesca y Tenerife empezaron la Liga con la idea de pelear por el ascenso y se han quedado en el camino. Pero no será lo mismo allí que en la Isla...

No es que tengan una tradición muy arraigada, pero ya han probado la Primera División. Ysi la pruebas, piensas que puedes volver en cualquier momento. Han hecho proyectos para ello y han invertido mucho dinero. Pero no ha podido ser. Seguramente, ahora están acusando el desgaste económico. Están más para media tabla que para otra cosa. Tienen la ventaja de su vínculo con una empresa de representación, pero esta temporada les ha costado.

Tenerife, Huesca, Real Oviedo, Sporting, Málaga... Al final, todos los aspirantes no caben.

Pero consigues que sea menos difícil si haces las cosas bien. Para eso necesitas tablas, conocimiento, un buen manejo, relaciones, tener lo que verdaderamente necesitas... Lo que no puedes hacer cada verano es traer un barco con diez o doce jugadores nuevos. Al final, no sabes para qué. Si luego le cierras las puertas a tu gente, a tu cantera, acabas disgustando a la afición. Aquí se ha apostado por un director deportivo tinerfeño y, curiosamente, lo firma una persona de fuera, Garrido. Eso viene a decir que hay otra idea. Espero que haya suerte. Creo que Mauro puede hacerlo bien. Ya ha salido de la Isla, ha estado en plazas difíciles y merece esta oportunidad.

Los que conocen a Mauro Pérez piden que le dejen trabajar.

Si has dejado trabajar a los demás... Aquí estuvieron Llorente o Serrano durante muchos años. Han pasado un montón de directores deportivos. Mauro, que es de aquí, que decidió en su día salir a ganarse los garbanzos, debe tener también su tiempo, como todos.

Eso de ‘tinerfeñizar’ al equipo debe resultarle familiar.

Entiendo lo que quiere transmitir con eso. Hay jugadores tinerfeños, canarios, que están fuera de las Islas y pueden ayudar. Pero eso no quiere decir que vayas a traer a una legión sin la suficiente experiencia, sin calidad... Hay que mirar todo eso, analizarlo. Pero en el fútbol, cuando más necesitas a la gente de aquí, suele hacerlo bien.

¿Responde?

Ymucho. Pero no solo los nacidos aquí. Pongo un par de ejemplos: CarlosRuiz y Aitor saben exactamente cómo se mueve el club. No es cuestión de ser de fuera o de dentro. Yo he estado en varios lugares y no voy a ser ahora quien ponga el menor límite a nadie. Solo digo que los que vienen de fuera, tienen que aportar lo que realmente no encuentras aquí.

Se da por hecha a vuelta de Ángel, un jugador al que usted le dio la oportunidad de debutar. ¿Es partidario de su fichaje?

Indudablemente. Pero creo que el momento ideal para haberlo traído fue cuando firmó con el Zaragoza (2015). Ahí se debió hacer la apuesta, como cuando se fichó a Nino en su momento. El club pagó por él un traspaso, pero Nino resultó muy rentable. A eso voy, a jugadores que luego marquen diferencia independientemente de que tengan sus momentos bajos.

También es un secreto a voces la decisión de Ramis de no seguir. ¿Entiende su postura?

Este entrenador le ha dado muchísimas cosas al Tenerife. Vino en una situación complicada y la sacó adelante. En la siguiente temporada tuvo una plantilla para estar más o menos tranquilo en la categoría y la metió en el playoff. Fue una gran temporada, con una idea de juego muy definida y que dio unos resultados extraordinarios. Eso sí, hubo un partido clave, el de la vuelta de la final del playoff contra el Girona, y ganó el mejor. Pero el Tenerife estuvo ahí, a punto de subir. Eso habla bien de la labor de Ramis. Y en esta campaña, la plantilla perdió jugadores por el camino pero también tuvo sus refuerzos. Lo que pasa es que ha tenido sus altibajos, muchas lesiones, no ha podido contar siempre con jugadores fundamentales como Shashoua,Corredera... Y las expectativas que generó el Tenerife en esta temporada han tenido su efecto en los rivales, porque empezaron a verlo como un candidato, y cuando es así, necesitas ser muy superior para imponerte. El Tenerife de la campaña anterior fue una incógnita y casi asciende, y el de ahora empezó siendo un aspirante y parece que no llega.

¿El banquillo del Tenerife desgasta tanto?

Sí, pero pasa en casi todos los equipos. Diría que en el Tenerife más que en muchos de Segunda por su historia. No es lo mismo ir al Mirandés que al Tenerife. En Zaragoza es igual. Ahora bien, por su manera de trabajar, este entrenador y su cuadro técnico deberían tener una salida bonita, si se van.

¿Sospecha que es un problema de encaje con la directiva?

A lo mejor, el club ya tiene otra idea de cómo quiere encarar el proyecto. Y también puede que Ramis tenga la suya . Pero sí me gustaría que tuviera una salida bonita, porque lo ha trabajado y lo merece. Su cuadro técnico ha sido muy profesional y le ha dado al Tenerife un modelo de juego que casi le sirve para subir a Primera. Aparte de eso, el club ha tenido su repercusión después de muchas temporadas ahí, flotando, sin saber si iba hacia a un lado o a otro.

Suena Asier Garitano como posible sustituto. No es ningún desconocido para usted.

Estuvo conmigo como segundo en el Castellón (2009/10). Cuando salí yo, se quedó él. Terminó allí y se fue al Leganés: lo cogió en Segunda B y lo subió a Primera, y eso es muy difícil. Estuvo en la Real, en el Alavés, volvió al Leganés... Es un muy buen entrenador. En España los hay. La cuestión es saber exactamente qué quieres hacer y con quién. Eso depende del club, del director deportivo y del entrenador que venga. Hay que tener en cuenta que la afición del Tenerife ha visto pasar muchas formas de jugar, y se identifica con la que utilizaron Valdano o, más adelante, Oltra. Pero hay más estilos que dieron sus frutos, como el de Heynckes, el de Rafa Benítez...

¿Sirve cualquier estilo en Segunda o conviene ser práctico?

Ves a LasPalmas, que es un equipo que toca y toca... Luego hay otras forma de jugar, de equipos más rápidos, más verticales, de presión, de defensas sólidas... Son equipos que suelen estar ahí. Si miramos más arriba, hasta el Barcelona ha cambiado un poco. Cuando no lo ve tan claro, se mete atrás y ni posesión ni nada; si hay que poner la pelota en la grada, se pone. Eso es así. ¿Por qué? Porque los intereses están por encima del deseo de jugar de una manera o de otra. Y si un aficionado ve que su equipo está en una situación peligrosa, es el primero en querer que la pelota vuele hacia el tejado.

Hay quien afirma que el de Ramis es un equipo que aburre.

Al contrario. Es un equipo compacto. Tiene muy claro lo que quiere hacer, con futbolistas para jugar de esa manera y para hacerlo en una categoría a la que se adaptan bien. Y aún así, el equipo ha sido muy irregular. Demasiado. Se ha dejado muchos puntos por el camino. Si no, habría que ver dónde estaría ahora. Así y todo, Ramis ha dicho que van a intentar sumar los 18 puntos que quedan. Si lo hace, todavía se meten en el playoff.

¿Es optimista con el papel que vaya a tener la cantera en el Tenerife que está por venir?

Hay buenos futbolistas en el filial, chicos que, a lo mejor, podrían tener sus opciones. Pero también entiendo que hay canteranos muy válidos en otros equipos. Lo digo por una sencilla razón:si el Tenerife tiene a los mejores y en Tercera División o en otras categorías de base hay equipos que están mejor clasificados, es que algo falla. También pasa con Las Palmas Atlético. Mensajero, Lanzarote y San Fernando están por arriba en Tercera. Y si el Tenerife no llega a ese nivel, también falla algo.

¿Qué se puede mejorar?

Creo que hay jugadores interesantes, pero los hay en toda la Isla, en la provincia... Y el Tenerife debe tener a lo mejores, o intentarlo. Esa es la clave. Y no solo en el filial, sino en el juvenil, en el cadete, en infantiles... Para eso te tienes que llevar bien con los clubes, firmar convenios... Es así de sencillo. Lo que no puedes hacer es pasar facturas o distanciarte. Hay que tener mucho cuidado. Y luego, una vez dentro, los jugadores tienen que entrenar a un ritmo alto, y cuando suban al primer equipo, lo que no puede ser es que estén como en la playa, si es que eso ocurre. Tiene que haber un sacrificio, y eso se tiene que cultivar desde abajo. Por ejemplo, creo que Teto sí ha ido en esa línea. Ves que salta al campo faltando 5 minutos y compite como si hubiera sido titular. Ahí detrás hay una buena formación. David Rodríguez también ha cumplido, Alassan despierta algo cada vez que entra... Pero eso hay que hacerlo también en el filial: destacar. Y entiendo que el técnico del Tenerife B entrena a los mejores que le dan. No pongo ninguna pega en eso. Máximo respeto a su trabajo. Puedes tener una camada de canteranos en una temporada, pero no puede ser que pasen 10 o 15 años sin nada; eso no se lo traga nadie. El juvenil de LasPalmas le saca 27 puntos al del Tenerife, y no creo que sea porque coman algo especial o hagan horas extra por las noches. Ahí hay algo que no me cuadra. Y no es ser injusto, sino querer que mejoren las cosas. Habrá gente que trabaje mucho y hará todo lo que pueda. No lo dudo. Pero este no es un problema de Ciudad Deportiva. Y a lo mejor dices esto y saltan las alarmas.

Precisamente, el nuevo consejo está aplicando una política de acercamiento a otros clubes.

Es un asunto del que ni tendríamos que estar hablando. Es triste. Espero que, con las acciones que están haciendo, cojan un camino. Pero peor, imposible. Si no le abres el grifo a los tuyos, estaremos en las mismas. Tienes que sembrar, y si este equipo ha tenido algo en su historia, es que siempre se ha alimentado de jugadores canarios. A lo mejor en la época de la UEFA, no tanto, pero ahí estaban Pier, Toni, Manolo, Alexis... Lo que no puedes hacer es jugar tres derbis y hacerlo sin canarios; eso no lo puede entender nadie. Y ese es un asunto del club, no del entrenador. Es una cuestión de proyectos.