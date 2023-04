Óscar Dertycia, el ídolo eterno

Lo de Óscar Alberto Dertycia (Córdoba, Argentina, 3/3/1965) y el tinerfeñismo fue un flechazo. Un flechazo mutuo. No figura en la historia del club como el jugador con más partidos ni como el que marcó más goles, pero sí como uno de los símbolos de un equipo inolvidable, el que se abrió camino en Primera, en la década de los 90, de la mano de Jorge Valdano y se estrenó en una competición europea, la Copa de la UEFA 93/94. Aquel fue un Tenerife que estuvo de moda, el de Dertycia, pero también el de Agustín, Manolo, Ochotorena, Aguilera, César Gómez, Julio Llorente, Antonio Mata, Toño, Percy Olivares, Fernando Redondo, Chemo del Solar, Ezequiel Castillo, Chano, Felipe Miñambres, Quique Estebaranz, Conte, Latorre, Pinilla, Pier, Juan Pizzi...

Su contagiosa entrega, goles como los que le marcó al Real Madrid –en el 2-0 que metió al equipo en la Copa de la UEFA el 1 de junio de 1993 o en el 0-3 de la Copa del Rey 93/94– y, cómo no, su inconfundible figura, fueron forjando una conexión con el tinerfeñismo que no se ha debilitado en absoluto. Treinta años después de aquella exitosa etapa, Dertycia sigue sin pasar desapercibido en la Isla. Y tampoco quiere. No le gustaría. Le agrada comprobar que continúa siendo tan admirado y querido como antes, y mucho más, compensar ese afecto con un gesto, un saludo, una foto, una firma, una breve charla... Para él, Tenerife es una «segunda casa», un lugar familiar al que ha regresado, diez años después de su última visita, para ejercer de padrino de la VII edición del Torneo de benjamines Nacional Cup de Los Realejos.

La llamada de César Gómez. Ni lo dudó. Cuando su excompañero César Gómez contactó con él para plantearle la idea de que se uniera al proyecto de fútbol base del municipio norteño, ya casi tenía las maletas en la mano para subir al avión. «Estábamos hablando de venir a Tenerife, a mi segunda casa. ¿Cómo iba a decir que no?», confesó este jueves, después de la presentación de la National Cup.

A esa hora, con apenas un día en la Isla, ya había tenido tiempo para refrescar, en las distancias cortas, su interacción con aficionados de todas las edades, con los que le vieron jugar y con los que nacieron después y oyeron hablar de él;o ni tan siquiera eso: antes de salir del salón de plenos del Ayuntamiento de Los Realejos, foto con un recién nacido en sus brazos.

Tres años como blanquiazul. «Esta es la alegría más grande que puede tener cualquiera», afirmó tras un primer contacto con sus seguidores, un encuentro cálido y respetuoso. «Simplemente fui alguien que tuvo la oportunidad de ser futbolista y que pudo dejar algo en la historia del Tenerife», añadió dándole un valor incalculable a su relación con el club. Todo empezó en el verano de 1991. Tras destacar en Instituto de Córdoba y en Argentinos Juniors, Dertycia dio el salto a Europa para probar suerte en la Fiorentina. Pasó una temporada en Italia, la 1989/90, antes de iniciar su aventura española, inicialmente como fichaje de invierno del Cádiz –1991– y luego para militar durante tres temporadas en el Tenerife. «Llorente –exdirector deportivo del club– me fue a buscar a Cádiz, estuvimos doce horas reunidos para redactar el contrato», recuerda. Como blanquiazul jugó 107 partidos y marcó 33 goles en Primera División, Copa del Rey y Copa de la UEFA.Echando la vista atrás, asegura que volvería a competir en cada uno de esos encuentros, en cada minuto. «Los jugaría todos», responde sin pensarlo dos veces. «¿Si hubo alguno especial?Puede que los que jugamos contra los grandes, el Real Madrid o el Barcelona, aunque, en realidad, todos los equipos de aquella época tuvieron su grandeza, desde el Rayo al Sporting o el Sevilla», repasó.

El ‘efecto Valdano’. Pero más que con días concretos, Óscar se queda con tramos del calendario, con momentos y «sensaciones inolvidables que permanecen en la memora de los hinchas y los jugadores». Se refiere a un Tenerife que «marcó una época con Valdano, con Cappa, con el profe Giráldez, con Redondo, Felipe, Chemo, Toño, Agustín, Ochotorena, Ezequiel, Diego Latorre, Juan Pizzi, Percy Olivares... En definitiva, un Tenerife hermoso y casi único».

Dertycia fue testigo desde dentro de la transformación de un equipo que pasó de sufrir por evitar descensos a codearse con los rivales más potentes. De repente, Valdano apareció y lo cambió todo. «Tuvimos sentido de pertenencia y el deseo de defender esta camiseta, de disfrutarla, cuidarla y mimarla, porque sabíamos que nosotros dependíamos del club y el club dependía de nosotros. Teníamos que ser profesionales al cien por cien y darlo todo en cada partido y en cada situación que se producía», introdujo para describir aquella etapa. «Nunca olvidaré los últimos ocho partidos de mi primera temporada en el Tenerife, la 91/92, cuando fichó Valdano. Ganamos seis, empatamos uno y perdimos otro. Así nos salvamos del descenso. Pero no nos detuvimos en eso. Seguimos creciendo y en la campaña siguiente nos clasificamos para la Copa de la UEFA como quintos de Primera. En Europa tuvimos un muy buen papel; nos eliminó la Juventus de Roberto Baggio. Esa mentalidad ganadora y aquellas sensaciones, quedaron marcadas, y el aficionado las va a recordar siempre. Yahí entra el papel de los periodistas, para recordar, como ahora, lo que hicimos en esos años», apuntó Óscar.

Sus tres cursos como blanquiazul fueron suficiente para que Dertycia formara en la Isla una «segunda familia», no solo integrada por jugadores de su generación. «Es gente a la que conozco desde 1991 y con la que estoy en contacto. Ese vínculo no ha desaparecido, ese lazo existirá siempre, quedó una profunda amistad. Ahora, con las nuevas tecnologías, es más fácil seguir en contacto y tener una relación más constante, tanto con exjugadores que residen en la Isla, como los que están en la Península o en otros sitios».

¿Qué es de su vida? Tras su paso por el Tenerife, Dertycia continuó una temporada más en España, en la plantilla del Albacete. A continuación regresó a sus orígenes para marcar goles en los equipos cordobeses de Talleres e Instituto. Luego jugó en Chile –Temuco–, volvió a Argentina –General Paz Juniors– y se retiró en Perú –Coopsol Trujillo– en 2002. Adía de hoy sigue ligado al fútbol. Forma parte de la Agencia Córdoba Deportes, con sede en el estadio Mario Alberto Kempes y perteneciente al gobierno de la provincia. En ese ámbito desarrolla la función de entrenador en una escuela a la que asisten 450 niños con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. «Se trata de una academia formativa y no competitiva; enseñamos valores», expone Dertycia, que estaría dispuesto a colaborar de alguna manera con el Tenerife. «Sería una manera de devolver lo que me dieron», plantea.

Aunque el tiempo y la distancia no juegan a su favor, Dertycia no le ha perdido la pista al equipo que ahora entrena Luis Miguel Ramis, con el que no coincidió por poco. El exdelantero argentino estuvo pendiente de la final de la promoción de ascenso de la temporada pasada. «La viví por la tele y la sufrí;fue una lástima que no se lograra el objetivo», dijo convencido de que el Tenerife puede volver a ser el de su época, aquel del que salieron ídolos eternos como él.