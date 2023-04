El CD Tenerife tantea a Jorge Sáenz

No está cerca, no hay negociaciones abiertas, no es un fichaje que esté a tiro. Pero sí es cierto que Jorge Sáenz de Miera Colmeiro (Santa Cruz de Tenerife, 1996) está en la lista de futbolistas que maneja la comisión deportiva del representativo. Tanto es así que ya se ha producido una primera toma de contacto entre el club y el central del Leganés. Fue hace solo unos días y la llamada la efectuó Ricardo León, a quien se encomendó la tarea de sondear las intenciones del jugador, saber cuál es su situación y clarificar si sería factible reclutarlo para el proyecto 2023/24 en el indiscutible afán de «tinerfeñizar» el proyecto.

En el caso de Jorge, sería una operación de repatriación, pues ya jugó en el Tenerife y, de hecho, pudo pasar a la historia como héroe de un ascenso en 2017, cuando un tanto suyo abrió las puertas de la victoria ante el Getafe en la ida de la finalísima del playoff. No obstante, el desenlace fue funesto y poco después el zaguero fue traspasado al Valencia, club que aún posee sus derechos federativos. Desde entonces ha ido a préstamo al Celta deVigo, en una de las experiencias más frustrantes de su vida profesional y donde ha declarado sufrir episodios que rozaron el mobbing;el Marítimo portugués, en su primera vez en el extranjero; y ahora el Leganés, donde está firmando unos dígitos muy notables. Según ha podido saber EL DÍA, Sáenz vería con buenos ojos su vuelta a casa. No obstante, su respuesta al club de sus amores fue muy clara: depende del Valencia. Un eventual descanso del cuadro ché a Segunda División acarrearía con casi total seguridad su permanencia en el club de Mestalla. Con todo, sus agentes ya saben que tendrá donde elegir. Por lo pronto, el Tenerife ya se ha posicionado. El sueño de triunfar en Mestalla La importancia de Jorge Sáenz en las filas del Leganés está fuera de toda duda. Durante este curso en el cuadro madrileño suma 33 comparecencias ligueras con un total de 31 titularidades. Hasta la fecha, y con seis jornadas aún por delante, contabiliza más de 2.800 minutos jugados y se sitúa entre los futbolistas de campo preferidos por los técnicos que este año ha tenido el club madrileño. Con todo, no pierde la ilusión de jugar en Primera División, su gran objetivo desde que salió traspasado del Tenerife al Valencia. «Uno siempre trata de poner su mejor versión, pero hay veces que las cosas no van como uno quiere y hay que adaptarse», explica respecto a la trayectoria que ha trazado desde entonces. «Algunos clubes miran solo por su interés y no por el de los jugadores y así salí yo perjudicado», relata respecto a su difícil estancia en el Celta y a la opción de rescatarle el Valencia, que lo intentó sin éxito. «El mayor damnificado fui yo», cuenta respecto a aquella etapa que le curtió. Luego, fue a Portugal y a continuación al Leganés, su club actual, donde goza de la plena confianza de sus técnicos. «Siempre voy a seguir peleando por debutar con mi club en Mestalla; pero ahora pienso solo en el presente», subraya.