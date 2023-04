Aitor Sanz: «Me queda poquito»

Aitor Sanz hizo ayer unas manifestaciones que suponen un baño de realidad sobre su futuro más inmediato. Es posible que esté el capitán ante sus últimos seis partidos con el representativo; o tal vez alargue su carrera por un último año más. Son dos opciones que están encima de la mesa sin que haya decisión firme al respecto, como así se desprende de las elocuentes declaraciones del icónico futbolista, quien admite que le queda «poquito».

«Intento centrarme en el presente. Sé que me queda poquito, no sé si ocho jornadas [en realidad son seis] o alguna temporada más. Procuro disfrutar porque si no, acabamos perdiendo el foco y las preocupaciones por el futuro no te llevan a nada», reseñó Sanz, quien dijo «estar encantado de seguir jugando» a su edad (38 años).

En este sentido, explicitó que «el fútbol ha evolucionado mucho y las carreras de los jugadores profesionales son cada vez más largas». «Es porque tenemos muchísimas ayudas en los entrenamientos, la alimentación, el descanso... El que se quiere cuidar, puede hacerlo y tiene esa posibilidad. Con un poco de ilusión, que es la parte fundamental, y con muchas ganas se consigue estirar y alargar más que antes», reflexionó.

Aitor no es ajeno al desgaste enorme que ha producido en todos el presente curso liguero y subrayó que «éste ha sido un año duro». «Veníamos de una gran temporada y las expectativas eran muy altas. La verdad es que hemos tenido muchos cambios a nivel institucional y deportivo; y ha sido una temporada difícil de llevar», adujo. Con todo, confía el veterano centrocampista que «haciendo un buen final y con los fichajes nuevos que lleguen, la gente pueda volver a ilusionarse para la temporada que viene».

No se sabe aún si Aitor estará en nómina en el venidero curso 23/24, pero por lo pronto quiere centrarse en las seis jornadas finales. «Por lo que pudiera pasar, un milagro o una catástrofe», sugiere. Centrado en la primera de las dos hipótesis, la más feliz, consigna Aitor que «en fútbol puede pasar de todo y el Tenerife no renuncia a nada». «Tenemos que centrarnos en el domingo a domingo porque esta Segunda División no sabe de puestos ni de resultados previos; va de demostrar, de hacer», resumió.

Antes, se refirió al contundente 4-0 contra el Ibiza y catalogó el resultado como muy plácido. «Necesitábamos la victoria para evitar fantasmas y ya la permanencia casi está. Hasta que no sea matemático hay que estar alerta porque hay sorpresas todos los fines de semana y para evitar sustos, pero en todo caso preferimos seguir concentrados hasta el final», dijo. «Somos un equipo al que le suelen generar pocas ocasiones y basamos nuestro juego en eso, pero nos estaba faltando marcar goles como sí hicimos el domingo. A veces nos cuesta acertar, pero a nosotros igual que al resto de equipos de la categoría. Como marcamos las dos primeras que tuvimos, pues aprovechamos para ganar bien», recordó.

A título particular, se refirió a dos compañeros de vestuario. A Iván Romero, del que destacó «su hambre y sus ganas de hacer las cosas bien»; y a Enric Gallego, del que se refirió en términos elogiosos por muy diversos motivos. «Para nosotros es un jugador importantísimo, que nos mucho; es un fenómeno y además un referente», completó.

Del duelo contra el Huesca (lunes, 20:00 horas), dijo que será «exigente y difícil». Quiere ganarlo. Por lo que pudiera pasar, quién sabe si está Aitor ante su último baile. Y quiere disfrutarlo.