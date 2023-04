Los retos de Enric Gallego tras su renovación

Enric Gallego Puigsech (Barcelona, 12/9/86), cuya renovación como jugador del Tenerife hasta el 30 junio de 2024 fue confirmada este miércoles por el club, va camino de terminar la Liga 2022/23 como máximo goleador del equipo blanquiazul. A falta de seis jornadas para que acabe el curso, el delantero suma nueve tantos, cinco más que los siguientes de la plantilla con más dianas:Borja Garcés, Waldo Rubio e Iván Romero.

Si solo se tienen en cuenta las 42 jornadas de Liga, sería Pichichi por primera vez en el Tenerife. Si se añaden los cuatro partidos de la promoción de ascenso de la campaña pasada, repetiría al frente de la clasificación de anotadores del representativo. En la 21/22, cerró el calendario regular con diez tantos, por los once que pudo aportar Elady Zorrilla. Luego, en el playoff, Gallego agregó dos y su compañero se quedó con los que ya tenía.

Desde los tiempos de Nino, que comandó el apartado realizador en cuatro temporadas consecutivas, los líderes en la faceta anotadora del Tenerife han sido diferentes. El último gran goleador del representativo fue el almeriense: 18 en el ejercicio 2007/08, 29 en el posterior –el del último ascenso a Primera–, 14 en la principal categoría y 17 en la temporada del descenso a Segunda B, la 2010/2011. A partir de ahí, once campañas y once máximos goleadores distintos. Según se mire –si se suman o no los goles del playoff–, Gallego podría modificar esa tendencia. El ariete catalán, fichado en el verano de 2021 con un contrato de dos años de duración, firmó diez tantos en la campaña 2021/22 y festejó otros dos en la fase de ascenso; en concreto, en el partido de vuelta de la eliminatoria contra Las Palmas. Esos fueron sus dígitos en 2.751 minutos de competición. En el curso 2022/2023 ha participado más tiempo, sin que se hayan disputado todos los encuentros –va por 2.840 minutos–. La diferencia radica en que en la temporada actual solo se perdió un partido de Liga, por acumulación de cinco tarjetas amarillas –el de la primera vuelta con el Villarreal B–, y en la pasada llegó a faltar en siete, dos porque su fichaje se desbloqueó con la competición iniciada y los otros cinco por estar lesionado.

Con margen por delante, a Gallego se le presenta el doble aliciente de ser el blanquiazul con más goles de la 22/23 y mejorar la marca de la campaña anterior (12 entre Liga y promoción). Otra cosa será igualar su récord en Segunda División. Lo estableció en la primera vuelta de la Liga 2018/2019, la de su estreno en una categoría profesional. Solo necesitó 19 partidos para darle 15 tantos al Extremadura. Esa producción tan alta le sirvió para dar el salto a Primera División en el mercado de invierno de 2019. Su destino fue la SD Huesca, rival del Tenerife en el partido de este lunes (20:00).