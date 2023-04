Mauro Pérez: «Me consta que Paulino hizo fuerza para que me tuvieran en cuenta»

Mauro Pérez, director deportivo del representativo, dice estar muy feliz con la atmósfera que se está generando en torno al Tenerife y verbalizó su deseo de que «vaya a más». En una entrevista en Mírame Televisión, el profesional isleño reveló que la figura del presidente fue crucial en su fichaje y que, con sus palabras del discurso de investidura, «despertó el sentimiento tinerfeñista que podía estar dormido».

«Ahora tenemos que conseguir que la Isla sea un clamor en torno al Tenerife. Y si hacemos las cosas bien, vamos a recibir mucho cariño, seguro», indicó. También reveló cómo se fraguó su contratación. «En febrero surgen los primeros contactos, me llama Juan Guerrero y luego José Miguel Garrido, pero me consta que Paulino hizo mucha fuerza para que me tuvieran en cuenta», relató. Dicho lo cual, se refirió a otras cuestiones como su integración en su parcela, donde considera que «se ha generado un clima de trabajo y de cooperación».

Respecto a su procedencia y origen canario, razonó que es «bueno y malo a la vez». «Por un lado estamos cerca de la gente, que en muchos casos me quiere y me respeta; y por el otro, el grado de exigencia va a ser brutal», contestó. Respecto al choque del domingo, subrayó que le hizo «feliz» ver el Heliodoro lleno de niños. «¿Y quién empieza a hacer la ola? Una de esas esquinas donde estaban ellos», apuntó. «En mi presentación dije que quería que la gente saliera emocionada, y eso queremos, se gane o se pierda», añadió. Asimismo, se prometió a sí mismo «no hablar del pasado, porque estaba fuera del club y lejos de las Islas». «Voy a hablar a partir de hoy; y estoy respirando la ilusión que tiene la gente, las ganas de cambio, el deseo de que el Tenerife haga cosas bonitas», reseñó.

Por último, habló del estilo que quiere para el representativo. «Me gustaría un modelo mixto, que sepamos sufrir y también saber cambiar de registros. No me gusta cerrarme a un estilo determinado porque eso hace que no crezcas, eso te limita», dijo. Antes, reiteró su predilección por los fichajes tinerfeños: «En igualdad de condiciones, los preferimos a ellos».