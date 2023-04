«No hay ofertas concretas, sí interés de otros clubes». Así de rotundo se manifestaba ayer Kevin Parienté, representante de Jeremy Mellot y artífice de la operación que trajo al profesional francés al CD Tenerife. En conversación con EL DÍA, el agente no quiso confirmar ni desmentir la información publicada por este periódico en relación al tijeretazo que se ha producido en la cláusula de rescisión del lateral galo (pasó a ser de solo 1,5 millones de euros), pero sí admitió que en la negociación para la última renovación del defensa, ambas partes se vieron abocadas a hacer concesiones.

«La cláusula es un tema bastante confidencial y no puedo decir lo que está dentro del contrato;se trata de un acuerdo privado», apuntó. En todo caso, sí reiteró que Jeremy «tiene un contrato por cumplir con el Tenerife hasta 2025, firmó con Juan Carlos Cordero y lo hizo en un momento donde tenía otras ofertas sobre la mesa. Éstas eran mucho más fuertes económicamente, y deportivamente en algún caso también», reveló.

Jeremy accedió a quedarse. «Lo hizo porque quiere mucho al Tenerife, porque es un club por el que lucha y trabaja mucho; y es ante todo un profesional recto, muy sincero y honesto, que está comprometido con el proyecto y quiere a su club muchísimo», valoró.

De paso, Parienté ratificó la evidente revalorización de su representado. «La temporada pasada hubo algo muy fuerte encima de la mesa, no te voy a engañar». Se refiere al interés y oferta en firme que formuló el Maccabi Haifa, así como a las gestiones emprendidas por varios clubes franceses –de la máxima categoría– que tocaron con insistencia a las puertas del representativo. «Son operaciones que no se pudieron hacer porque el Tenerife pedía mucho dinero; también porque Jeremy quería quedarse», explica Parienté.

El agente recuerda que Mellot «aceptó la situación y renovó su contrato». Dicho esto, se muestra feliz y satisfecho por el alto nivel mostrado por el jugador, que no ha bajado el pistón en ningún momento. «Más bien al contrario, lo que ha hecho en su segundo año ha sido confirmar la valía que demostró en el primero», analiza. Parienté, con un vasto conocimiento del fútbol español por su vinculación con otros jugadores de Primera y Segunda División, dice «con toda la humildad» que Mellot se ha convertido, a su juicio, en el mejor lateral de toda la categoría. «Por la derecha es el mejor; y ahora nos ha demostrado que por la izquierda puede jugar igual de bien, sin bajar sus prestaciones. Para mí es muy, muy bueno, y tiene el nivel y las credenciales suficientes como para jugar en Primera», aseveró el representante galo en su conversación con este periódico.

Volviendo al momento presente, remarcó que «de momento no hay ninguna oferta en firme y el futbolista está muy centrado en el final de temporada con el Tenerife». Ahora, con la opción de irse por solo 1,5 millones de euros, las posibilidades de un traspaso se multiplican. «Él está feliz, contento en la Isla, y no me ha pedido salir ni me ha trasladado nada a este respecto. Este es un club que le ha dado muchísimo y en la vida hay que tener gratitud», cerró.

Antes, Parienté anticipó que se va a «sentar con el dueño de la institución», en alusión al máximo accionista (José Miguel Garrido) y reseñó que «será un placer encontrarle para intercambiar puntos de vista». De paso, sugirió que, si realmente hubiese proposiciones al jugador por parte de terceros, como así se está especulando, «el primero en saberlo sería el club».

Por último, descubrió otro detalle desconocido. «Cuando llegamos a la Isla, Jeremy tenía una oferta de Rusia por ocho veces lo que iba a cobrar. Pero por alguna razón, él quería ir y triunfar. El Tenerife es un club que siempre le ha gustado. Cuando le llevé la oferta, nos dijo: quiero jugar ahí», relató. Asimismo, valoró la predisposición plena, el trabajo y perseverancia de Juan Carlos Cordero para que la operación saliera adelante. «La verdad es que ayudó mucho, primero para su llegada y después para su renovación».

En sus dos años en el representativo, Mellot se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la categoría de plata. En su primer curso en la Isla, disputó 39 partidos (33 como titular)y en el ejercicio presente, va por 36 comparecencias oficiales.

El Tenerife no quiere ser un club vendedor

«Lo que me han transmitido la propiedad y el consejo de administración es que no quieren ser un club vendedor». Así se expresaba hace solo unos días Mauro Pérez, nuevo director deportivo del club, que se enfrentará posiblemente en muy escaso margen temporal a posibles ofertas por jugadores del representativo.

Juan Soriano, Álex Corredera o el propio Jeremy Mellot están en boca de muy numerosos pretendientes;y será el Tenerife el que tenga la última palabra sobre ellos, pues todos tienen contrato en vigor y elevadas cláusulas. También lo es la del francés, aunque se haya reducido a 1,5 millones y su fichaje ya sea más factible por parte de alguno de los muchos equipos que le siguen.

En las oficinas del Heliodoro tendrán que debatir si mantienen inalterado el discurso del máximo accionista, JoséMiguel Garrido, sobre la conveniencia de hacer oídos a casi cualquier proposición que venga del exterior. «Queremos quedarnos con los activos necesarios para subir a Primera División, que es nuestro verdadero y gran objetivo», ha expresado el inversor madrileño. Ahora bien, matiza Mauro que «siempre puede haber situaciones excepcionales». Porque un traspaso del calibre de los últimos suscritos por el club en ventanas anteriores (Milla, Bryan Acosta o Shaq)permitiría elevar el tope salarial.