Puntos para una permanencia virtual

Cuando empezó la Liga, allá por el 13 de agosto, seguramente nadie imaginó que, a falta de siete jornadas para el final del calendario, el escenario en el que se iba a mover el Tenerife iba a ser el de un equipo resignado a asegurar la permanencia cuanto antes para evitar agobios innecesarios. Ese mínimo exigido no quedará garantizado este fin de semana. No habrá un respaldo absoluto de las matemáticas. Pero sí podría considerarse resuelto de manera virtual. El Tenerife llega a esta cita con 43 puntos, y si alcanza los 46, no tendrá que estar tan pendiente de lo que hagan los que tratan de salir del vagón de cola, como su rival de este domingo (Heliodoro Rodríguez López, 17:30), el Ibiza.

La escuadra balear sí tiene motivos para preocuparse, e incluso para pensar que la próxima campaña competirá en Primera RFEF. De hecho, inició la trigésima sexta fecha a 12 puntos del equipo más cercano de los que se salvarían, el Racing, que perdió el sábado en La Romareda. Los de Lucas Alcaraz no están dispuestos a firmar la rendición tan pronto. Eso sí, saben que sus escasas opciones pasan por ganar hoy en el Rodríguez López. Aunque su situación clasificatoria refleja lo contrario, el Ibiza no se está mostrando como un equipo desconectado de la competición. Viene de perder con claridad en Can Misses ante el Sporting, pero antes había encadenado seis partidos sin perder. Es más, en las últimas once jornadas sumó lo mismo que el Tenerife, 13 puntos. Su gran déficit viene de antes, de una primera vuelta en la que fue cogiendo sitio en la parte baja de la tabla, inicialmente con Javier Baraja como entrenador y luego con Anquela y, desde comienzos de diciembre, Lucas Alcaraz en el banquillo. El granadino, ya con dieciocho partidos en el cargo, ha ido estabilizando el rumbo, pero parece que es demasiado tarde para que el club repita en una categoría en la que debutó en la 21/22. Los celestes son penúltimos en la clasificación general, y también en la correspondiente a los puntos obtenidos a domicilio, solo 10, tres de ellos gracias al triunfo logrado en Butarque el 5 de marzo. Ahora trasladan su necesidad a un estadio que figura entre los más productivos para sus anfitriones. Si la Liga dependiera de la puntuación en casa, el Tenerife sí sería un aspirante a disputar el playoff. Ahí, los de Ramis son octavos. Sumaron 30 de los 43 puntos que llevan en un Heliodoro en el que se dio un signo de cada en los tres últimos partidos, derrota ante el Eibar, goleada en el derbi y el empate con el Villarreal B anterior al 0-0 en la visita al colista, el Lugo. Del Anxo Carro salió con una sobrecarga Sergio González, cuya presencia en la convocatoria no parece correr peligro. Otra cosa es que Ramis decida que siga en un once que no tiene pinta de incluir muchas novedades. Sí habrá una en la lista. Se espera la presencia de Mo Dauda, una vez recuperado de la rotura muscular que sufrió el 18 de febrero, en el partido con el Mirandés. En cambio, continúan de baja por lesión Shashoua, Durmisi y Elady. Tampoco estará disponible Carlos Ruiz, que completará este domingo la sanción que le cayó por su expulsión en el encuentro de hace dos jornadas. Además, Ramis decidió los canteranos Víctor, Cacho y Alassan ayuden al filial. La conexión Ramis-Alcaraz. Son dos de los tres entrenadores con más partidos en Segunda, entre los que hay en activo en la categoría y sin contar el playoff. Alcaraz lleva 351 y Ramis, 200 –Cervera va por 283–. El granadino fue el sustituto del tarraconense en dos equipos, el Almería en la Liga 2017/18 y el Albacete en la 19/20. El equipo más goleado. Con 53 tantos en contra, el Ibiza es el equipo de Segunda que más goles ha encajado. Son 20 más que el Tenerife. Los baleares dejaron su portería a cero ocho veces. Cristian Herrera, goleador visitante. Tenerife e Ibiza no están lejos en el apartado de goles a favor:32 y 30. En el conjunto celeste, el máximo anotador es Cristian Herrera. El grancanario ha marcado nueve tantos. El siguiente en la lista es Ekain, con cinco. A partir de ahí, no hay ningún jugador que haya superado la cifra de dos dianas.