CD Tenerife: Los motivos de Ramis

Horas finales. En el CD Tenerife creen –y están convencidos de ello– que Luis Miguel Ramis Monfort (Tarragona, 1973) decidió hace mucho tiempo que el 28 de mayo, día del último partido de liga, sus caminos y los del representativo van a separarse. Así pues, en el club ya tienen avanzado el proceso de búsqueda de un reemplazante y solo esperan que sea Ramis quien elija los tiempos, el escenario y la forma de comunicar su despedida.

Las últimas comparecencias del técnico catalán ante los medios de comunicación no hacen sino reafirmar que la grieta entre él y la nueva propiedad se agranda sin pausa ni remedio. La primera señal pública de que no había sintonía con los nuevos dirigentes tal vez pudo pasar desapercibida para muchos. Fue apenas 48 horas después de la primera entrevista concedida por el directivo Juan Guerrero, quien habló abiertamente de la opción de firmar al delantero Ángel. Lejos de respaldar su discurso, Ramis incluso ironizó sobre el asunto, dando la operación por improbable. Al menos, así pareció de puertas adentro.

Fue la primera de muchas ocasiones en las que pudo escenificar que iba de la mano de los nuevos administradores, pero eligió lo contrario. Ha habido ejemplos a borbotones en las últimas fechas, uno de los más recientes su aparente desacuerdo con la política de participación de los canteranos que habitualmente entrenan y van convocados con el primer equipo, ante la evidente intención –expresada por la comisión deportiva– de intentar por todos los medios el ascenso del filial a Segunda RFEF.

Ramis ya salió descontento de la recomposición de la plantilla en el mercado de invierno. También entonces dejó entrever que la reforma se había quedado corta. Y cambió diametralmente su discurso ante su posible –ahora improbable– renovación. Primero, cuando no había proposición alguna, aludió a que este asunto debía ser una cuestión «de confianza» en su trabajo, no de resultados. Una vez ya le hicieron llegar a su agente una primera propuesta (por dos años, con cláusula de salida al cierre del primero), pasó a decir que habían de ser los números –los suyos y los del Tenerife– los que determinasen si renovaba su contrato o no lo hacía.

Por tal motivo, en el club están convencidos de que será después del partido de este domingo –independientemente del marcador, con la percepción de que ya pueda empezar a adivinarse cuál va a ser el resultado de la temporada–, cuando Ramis pueda dar más pistas sobre su respuesta ante el presunto deseo de renovación del Tenerife, que manifiesta públicamente que quiere quedarse con él; aunque hace días que ya asume un futuro sin su actual entrenador en nómina. Los más veteranos en el club prevén un final como el que tuvo Baraja, que anunció su adiós sin que nadie lo esperase, después de una rueda de prensa tras un partido de liga. Ahora bien, también entienden que ha de darse al entrenador del último playoff un final decoroso, el que merece una figura icónica en la historia blanquiazul y el de un profesional –antes fue futbolista– que ya figura en el podio de los preparadores con más partidos dirigidos al representativo.

Ahora bien, conviene ir al fondo de la cuestión. ¿Por qué no renueva Ramis? Su entorno profesional alude a la complejidad del modelo elegido por la propiedad; a sus desavenencias con la forma de maniobrar del nuevo máximo accionista y, en esencia, a que no se ve encajando en un proyecto confeccionado por las personas de las que ha ido alejándose progresivamente, hasta un punto de no retorno, que casi hace imposible que pueda entenderse con ellos. En la historia entre los nuevos dirigentes y Ramis ha habido varios capítulos de divergencias, los cuales ya conoce de primera mano el presidente Paulino Rivero, a quien se los trasladó personalmente en un encuentro reciente. Así pues, la falta de sintonía en primer lugar y los resultados deportivos en segundo término son los motivos que, al menos en sus círculos profesionales más cercanos, así lo desprende el representante de Ramis.

Hay otro factor que, a ojos de todas las partes, resulta también conviene puntualizar. Igual que hace días que el Tenerife sondea el mercado, también otros clubes están haciendo lo propio. Y hay al menos un par de equipos de Segunda División que se han fijado en Ramis para que pilote su proyecto. Al menos de momento, entre ellos no está el Real Zaragoza, como así se ha especulado por la presencia en la dirección deportiva maña del exblanquiazul Juan Carlos Cordero.

Garitano y Bolo, favoritos

Asier Garitano y Jon Pérez, Bolo. Eran los dos primeros candidatos al cargo si lo dejaba vacante Ramis, como así lo anticipó EL DÍA en su edición del 12 de marzo. Desde entonces, los contactos con ambos técnicos se han intensificado pero el club ha sondeado también a otros aspirantes. Entre ellos se encuentran Juan Carlos Carcedo y Julián Calero.

No quiere decir que éstos últimos estén necesariamente en el radar del representativo. Como bien explicaba esta semana Mauro Pérez, «es obligación de cualquier club»establecer contactos con entrenadores y mantenerse al corriente de la situación de un largo número de técnicos, por lo que pudiera ocurrir incluso cuando el banquillo propio está ocupado.

Cierto es que Garitano es el preferido, pero desde el club y desde el entorno del profesional vasco aseguran que no han hablado de números en ningún momento. No hay acuerdo, pues, aunque sí disposición del vasco a comprometerse con el Tenerife. Lo mismo que la hay por parte de Bolo, que viene con hambre tras la primera decepción de su carrera.