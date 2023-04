Ramis pide «sensibilidad y discreción»

Luis Miguel Ramis habló de fútbol y de otros factores que rodean a su profesión. Lo hizo, como siempre, con la capacidad de transmisión de un docente, evitando la respuesta prefabricada. Reconoció que la temporada no se le está haciendo larga, a pesar de que los números reflejan que lucha por el ascenso ya es cosa de otros, que sus jugadores están capacitados «para más» y que no ha detectado una disminución de compromiso en los últimos meses, pero también entró en temas que, en principio, tienen que ver menos con la pizarra, como el flujo de información que sale del club y que luego se publica, la aportación que deben ofrecer los filiales a los equipos principales, su relación con el recién llegado Mauro Pérez...

Por partes. Después de opinar que algunos medios se habían salido «de la curva» al exponer los motivos de su aparente discrepancia con la manera de proceder del club respecto a los canteranos que viajaron a Lugo y se sumaron directamente al Tenerife B para visitar al Yaiza, aclaró que no se sentía molesto con nadie, pero sí admitió que, en general, «en algún momento» ha echado en falta «algo más de sensibilidad en algunas informaciones». De paso, añadió que «sería bueno tener algo más de discreción». ¿Se estaba refiriendo a los medios de comunicación o a los dirigentes por filtrar noticias? Dejó la respuesta abierta, sin porcentajes. «Se lo pido a todo lo que nos rodea. Es mejor para la situación que tenemos ahora, porque todavía tenemos muchas cosas que hacer», advirtió pensando en el partido de Liga con el Ibiza.

En esa línea, confesó que siempre trata de «medir las sensibilidades y ser discreto en las cosas que van en beneficio del club y de la afición». «Ese es mi papel y es lo que seguiré haciendo», remarcó.

En su rueda de prensa anterior, la que se desarrolló después del empate en Lugo, había dado a entender que la gestión del club con los canteranos convocados para ese partido no había sido la más adecuada. Ayer quiso introducir algún matiz, o explicarse mejor. Para empezar, puso por delante que «el filial tiene que estar al servicio del primer equipo, cuando lo precise el cuerpo técnico». A partir de ahí, queda la opción de «ayudar» al filial, como pasó con la incorporación de Víctor, David, Cacho, Alassan y Selma al Tenerife B tras la visita al Anxo Carro. «Pero mi reflexión no tuvo nada que ver con el viaje de vuelta», aclaró descartando una crítica al desplazamiento de los canteranos desde Galicia a Lanzarote. «Los chicos se comen el viaje que sea porque van con ilusión», señaló Ramis, para quien lo ideal habría sido reforzar al B con futbolistas del C o del juvenil.«Cuando surgen estos problemas, hay que solucionarlos mirando abajo», opinó dejando claro que no tiene ningún problemacon Leandro Cabrera, técnico del equipo Tercera. «Él lo tiene clarísimo y lo celebro», dijo.

Lo que no celebró fue el camino que siguieron algunos medios de comunicación con este asunto. «Hay una corriente informativa que, muchas veces, coge la curva y no se sale, pero otros, definitivamente, se han pegado un derrape y se han ido. Algunos son bastante más discretos y sensibles», indicó un Ramis «especialmente atento» a lo que se publica y se comenta en estos días. «Cuando el equipo va mal, es cuando precisamente lo escucho todo, y no al revés. Pero enfado, ninguno, simplemente son ganas de ayudar», manifestó.