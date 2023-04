CD Tenerife: cerrado los domingos

Eso de que el fútbol es para la tarde de los domingos, ha ido perdiendo fuerza como tradición. Sobre todo para clubes como el Tenerife en una temporada como la 22/23, a la que le quedan solo siete jornadas. Aunque parezca increíble, el equipo blanquiazul solo ha jugado dos encuentros en el Heliodoro Rodríguez López el séptimo día de la semana. Y ya ha disputado diecisiete encuentros de Liga en casa. Pasado mañana añadirá otro con motivo de la visita del Ibiza al estadio.

Las dos anteriores citas dominicales en la Isla tuvieron lugar en la primera vuelta; concretamente, las correspondientes al compromiso de la segunda fecha con el Lugo, celebrado el 21 de agosto (1-1), y a la victoria ante el Granada del 16 de octubre (2-0). Seis meses más tarde, el recinto de la calle San Sebastián volverá a abrir las puertas un domingo con motivo de un partido oficial del conjunto entrenado por Luis Miguel Ramis.

¿Hay algún club de LaLiga Smartbank que haya competido como local menos de tres veces en domingo? La respuesta es negativa. El caso del Tenerife es único. El que más cerca está es el Deportivo Alavés, con tres. Tinerfeños y vitorianos quedarán empatados después de la trigésima sexta jornada, ya que a los de Luis García Plaza les tocará jugar en El Molinón y los de Ramis lo harán en el Heliodoro.

El reparto de LaLiga no es nada parejo. Hay equipos que han sido anfitriones solo dos o tres domingos, Tenerife y Alavés, y otros que se acercan a la decena e incluso superan esta cota. El que más tiene es el Eibar, con once encuentros en Ipurua. Dos menos llevan el Albacete, Burgos, Lugo e Ibiza.

En el Tenerife, el día que manda es el sábado. Ya suma ocho, no tantos como el Mirandés y el Alavés (10). Casualidad o no, el recorrido de los blanquiazules en la segunda vuelta ha sido constante, siempre en sábado como local, ante Ponferradina, Albacete, Mirandés, Eibar, Las Palmas y Villarreal B. La tendencia se romperá en el enfrentamiento con el Ibiza, pero volverá a su cauce con la visita del Leganés, programada para el sábado 29 de abril. Todavía es pronto para saber cuándo se medirá el representativo con el Levante y el Burgos, los dos rivales que viajarán a la Isla antes del cierre del calendario regular. Ya dirá LaLiga.

El Tenerife es el que menos juega en casa los domingos y, como una cosa lleva a la otra, está entre los que más lo hacen de lunes a viernes. Ya le han tocado un lunes, tres miércoles –ante el Oviedo a petición propia para dar prioridad al partido del centenario, que ocupó el domingo siguiente– y tres viernes. Hasta la fecha, el rey del espectáculo entre semana es el Granada, con ocho actuaciones.

¿Influye en algo el día de fútbol en la entrada de público? Se supone que acuden más espectadores a los estadios los domingos que en otros días. Pero los datos indican que no es para tanto; al menos, si se toma la referencia del Tenerife. Quitando los encuentros de la segunda vuelta, disputados todos en sábado y casi siempre con promociones, la mejor afluencia de aficionados al Heliodoro se registró un miércoles, pero no uno cualquiera, sino el 12 de octubre, que fue festivo. Ese día se ocuparon 12.180 butacas del Rodríguez López coincidiendo con el Tenerife-Cartagena. En cambio, cuando el equipo jugó en domingo, no rebasó la cota de los 11.500 asistentes:11.491 en el duelo con el Lugo y 11.482 en la cita con el Granada. Casi lo mismo que el encuentro con el Zaragoza, que se celebró un viernes (11.443), y menos que el Tenerife-Racing de Santander del sábado 3 de septiembre (11.762).