Desde que Mauro Pérez aterrizó en el CD Tenerife, hubo un primer mensaje –y un verbo– que llamó la atención en su discurso. «Tengo la obsesión de tinerfeñizar el Tenerife», adujo el profesional isleño, que además en las últimas horas ha reivindicado la intención de cumplir este deseo a corto plazo y desde que sea posible. «Tenemos que intentarlo por todos los medios», afirma el ex de Getafe, Rayo y Lugo, entre otros clubes. La rotundidad de sus manifestaciones invita a echar un vistazo a los jugadores cuyo fichaje podría permitirle hacer realidad su propósito. Descartados los que son inviables por motivos económicos y deportivos, tales como Pedro, Ayoze y Omar Mascarell, queda la impresión –a tenor de sus propias palabras– que centrará sus esfuerzos en el mercado de plata, donde se da la circunstancia de que hay varios jugadores chicharreros en disposición de venir, con nivel acreditado y experiencia probada en la categoría.

Ángel, objetivo número uno. Como ya publicó EL DÍA, la prioridad para la comisión deportiva blanquiazul –incluso antes de arriba Mauro– se llama Ángel y juega en Primera. Con un contrato de caducidad inmediata, el lagunero podría regresar a la entidad que le hizo profesional, hace ahora más de un decenio; pero tendría que seducirle antes una propuesta plurianual y lo suficientemente atractiva. El máximo accionista del club, José Miguel Garrido;y el consejero Juan Guerrero se reunieron recientemente con el de Geneto en Palma de Mallorca. Aún espera una propuesta concreta por parte del representativo. Pero es seguro que habrá alta competencia por hacerse con sus servicios.

Kirian, el deseo presidencial. Cuando se habla de tinerfeñizar, un nombre en todas las quinielas es el de Kirian Rodríguez. Las especulaciones respecto a su posible reclutamiento crecieron con la última entrevista de Paulino Rivero en este periódico, donde verbalizó el dirigente blanquiazul su deseo de firmar al candelariero. El futbolista de la Unión Deportiva finaliza contrato con los amarillos y acaba de recuperarse de una larga batalla contra el cáncer, de la que salió victorioso. Sus cualidades futbolísticas, su experiencia en la categoría y el respeto que siempre ha profesado al club del que salió son motivos que refuerzan una posible apuesta por él. Ahora bien, es de presumir que su primera opción será oír a Las Palmas. Y tampoco está claro en qué categoría militará su actual equipo la próxima temporada.

Maikel y la controversia. Por razones deportivas, el mediocentro del Albacete sería una excepcional apuesta y un buen recurso para una parcela del campo sedienta de refuerzos. Con dudas sobre el futuro de Aitor Sanz, que podría optar por colgar las botas o hacerlo el año que viene;y con la necesidad perentoria de un refuerzo de garantías, Mesa garantiza conocimiento de la competición y atraviesa posiblemente por su mejor momento profesional, como así acredita su influencia en el funcionamiento colectivo del Albacete. Ahora séptimo clasificado, el caudro manchego ha sido una de las revelaciones del campeonato;y en él, el lagunero ha sido y es pieza esencial. Alfonso Serrano le ha ofrecido la renovación, pero Maikel quiere esperar. Su fichaje no sería bien entendido por una parte de la afición del Tenerife, que no le perdona –al menos de momento– sus gestos y promesas de amor eterno al acérrimo rival de la isla de enfrente.

Centrales de peso. Para el eje de la retaguardia también hay tinerfeños en el mercado. Los de trayectoria más notable son dos con pasado blanquiazul como Bruno González y Jorge Sáenz. A sus 32 años, el de Las Galletas milita en el RealSporting tras quedarse parado por un semestre;antes, cumplió con creces en Primera. En cuanto al ahora defensor del Leganés, está cedido por el Valencia y no es probable su continuidad en el cuadro pepinero. Nunca ha hecho ascos a la opción de retornar a un club que se le dio todo, como él mismo afirma. Estuvo a un paso de convertirse en el héroe del ascenso en 2017, cuando un tanto suyo abrió para el representativo las puertas del paraíso en la funesta final contra el Getafe.

Javi López, casi verdugo. Asus 23 años, el tren inferior del jugador alavesista es todo un cañón, como así demostró en su reciente partido contra el representativo. Una asistencia suya fue crucial para el triunfo local en Mendizorroza, así que podría decirse que el Tenerife lo ha sufrido en sus carnes. Cuando era canterano blanquiazul forzó su salida, si bien en el Alavés ha disputado menos minutos de los que quisiera. Aún con dorsal amateur en el cuadro vasco, un ascenso a Primera de su club tal vez alimentaría la opción de un préstamo para que siguiera curtiéndose en Segunda. Su contrato expira en 2025.

Un as bajo la manga. Un nombre muy de moda. Estos meses se discute cómo dejó escapar la Federación la opción de reclutarle para las divisiones inferiores de LaRoja. Sí le ha convocado Argentina, a la par que sigue constante y sin pausa su progresión con el Real Madrid, donde está muy bien considerado. Si no sube el Castilla, el Tenerife bebería los vientos por una cesión. Es hijo de Pablo Ariel Paz, presente recientemente en la recepción real al club isleño en La Zarzuela y que fue parte de la época más gloriosa del club en los años noventa.

Fuera de la lista. En el caso de Cristo González hay una primera premisa esencial que sí se da: el jugador quiere venir. El de Añaza no pierde ocasión de verbalizar su deseo de volver «cuando se den las circunstancias»y asegura que sería un sueño «poder volver a casa». En su día se fue traspasado al Real Madrid, que a su vez lo vendió al Udinese, club que ha hecho del isleño una moneda de cambio. Harto de cesiones –la última al Sporting– busca Cristo asentarse y echar raíces. La Isla podría ser un destino ideal, si bien la comisión deportiva ni se planteó su contratación en enero. Es de suponer que para el verano las intenciones también pasan por otros nombres para apuntalar el ataque.

La vía internacional. La carencia y carestía de opciones reales en el mercado nacional probablemente obligará al Tenerife a ir al extranjero para reclutar delanteros de nivel.Pero también fuera de España hay futbolistas con acento canario. El que más sobresale, Erik Expósito, una de las grandes sensaciones del campeonato polaco y que ha reconocido su interés en recalar en una de las cinco grandes ligas. Bajar a Segunda División tal vez podría interpretarlo como un paso atrás, así que habría que agudizar el ingenio y seducirle mediante una propuesta interesante. Difícil, pero no imposible.

Fuera del radar. Lo dejó claro Mauro Pérez en sus comparecencias radiofónicas de esta semana. No hay margen para soñar siquiera con futbolistas que ahora mismo están fuera del alcance económico del representativo, que están disputando competiciones internacionales o siguen en trayectoria alcista. Así que ni pensar en Pedro Rodríguez Ledesma, al menos para el curso próximo, porque va a renovar con el Lazio y por razones monetarias es una utopía. Lo mismo Omar Mascarell, aunque descienda el Elche, porque tendrá ofertas mejores; o Edgar Méndez, que percibe un salario descomunal al que no podría ni acercarse el Tenerife en las condiciones actuales. La lista de imposibles –por motivos más que evidentes– la completan Pedri, Ayoze Pérez y Moleiro. Viven en otra galaxia y su repatriación solo podría darse a muy largo plazo.

Lo dicho por Mauro. Los mensajes públicos del ejecutivo isleño ofrecen alguna pista sobre las repatriaciones que busca y las que no. «Todos tenemos muchos nombres en la cabeza. Pero hay gente que tiene contrato en vigor, otra que no puede salir, también hay futbolistas que no nos interesan... Porque a ver, aquí el DNI está muy bien pero ésta es también una cuestión de talento y cualificación. Esencialmente hablamos de una cuestión de capacitación profesional. A algunos tinerfeños podemos llegar; a otros, inviable».