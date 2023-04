«No le cierro la puerta a mi continuidad en el Tenerife»

Iván Romero de Ávila Araque (Ciudad Real, 10/4/2001) se ha ganado el respeto del tinerfeñismo. Le espera su club de procedencia, el Sevilla, pero él no descarta repetir.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos vinculados al fútbol?

Jugar con los amigos en mi pueblo, en La Solana.

¿Cómo es La Solana?

Está a 45 minutos de la capital, de Ciudad Real. Es un pueblo de unos 16.000 habitantes, es muy familiar. Allí nos conocemos prácticamente todos. Es un lugar tranquilo. Cada vez que puedo, vuelvo para estar con toda la gente con la crecí y con la que he convivido.

Tendrá su club de fútbol...

El equipo de fútbol de mi pueblo siempre ha estado en Tercera o en Preferente, subiendo y bajando. Es un pueblo muy futbolero.

¿Es el único que se ha convertido en jugador profesional?

Hay tres chicos más. Son mayores que yo y están en clubes de Primera RFEF. Uno de ellos sí jugó en categorías profesionales. Pero en estos momentos soy el único dentro del fútbol profesional.

¿Cómo fueron los inicios?

Antes apuntarme a las Escuelas, que en mi pueblo lo hacíamos con 10 años, más o menos, me iba con mis primos, que eran mayores, y jugaba con ellos. Aunque no podía competir, intentaba estar en contacto con el balón. Era pequeño, pero ya estaba dando la lata cada día. Así pude empezar antes que los chicos de mi generación.

¿Solo fútbol?

No. Me apuntaba a todo. Siempre me gustó el deporte y practicaba fútbol sala, pádel, tenis... Todo lo que había. La verdad es que no era mucho de estar en casa. Reconozco que pasaba más tiempo con los colegas haciendo deporte.

El pueblo se prestaría a ello.

Desde muy pequeño recuerdo estar en la calle sin ningún problema. Iba con los amigos a la plaza de toros o a la plaza del pueblo.

¿Siempre fue delantero?

Empecé jugando un poco más atrás, incluso de mediocentro defensivo. Pero como tenía bastante llegada al área y corría bastante, me fueron subiendo poco a poco. No sé si es porque también era un poco malo o qué, pero me fueron cambiando. Mi origen fue de 6 y ahora soy extremo o delantero.

Supongo que apuntaría maneras como atacante.

La verdad es que siempre igual así desde pequeño, en la posición que fuera. Nunca me costó defender, pero también me gustaba hacer goles. Era un poco de todo, una mezcla. No me resultó complicado subir posiciones. Me sentía bien estando cerca de la portería.

¿En qué momento salió de La Solana para seguir su carrera?

A los 14 años me fichó el Albacete. Estuve dos temporadas allí en la categoría cadete, primero en el B y luego en el A, combinándolo con juvenil nacional. Pasé una etapa de mucha formación. Fue mi primera vez lejos de casa. En Albacete vivía en la residencia del club. Al principio el cambio fue duro, pero me adapté muy bien.

¿Ya pensó en ese entonces que podía ser su profesión?

Creo que todavía era mi pequeño para tenerlo tan claro. Ni mi familia ni yo pensamos en ese momento que iba a llegar al nivel en el que estoy ahora. Es así. Muchos chicos de 14 años juegan bien, pero de ahí a ser profesional, hay mucho camino por recorrer. Ni mi familia ni yo nos planteamos nada de eso. Solo recuerdo que quería disfrutar y que me apetecía intentarlo fuera de casa.

Lo tendría más claro cuando pasó del Albacete al Sevilla. ¿Cómo se fraguó ese fichaje?

En mi segundo año de cadete me firmó el Sevilla por tres temporadas. Ese sí fue un paso más grande. Estamos hablando de un club muy grande, de un histórico, de uno de los importantes de Europa... En realidad, tampoco tuve la seguridad de que acabaría siendo profesional algún día, pero sí empecé creer que iba a poder hacer carrera como futbolista.

Le ayudarían temporadas como la que terminó con 23 goles en el equipo juvenil.

Sí. Fue en el equipo juvenil de tercer año. Fuimos campeones y metí muchos goles. Fue mi primera temporada como delantero. Venía de jugar por detrás del punta, pero el míster decidió ponerme como delantero. Fue la temporada en la que más goles marqué.

¿Se considera goleador?

Como me acostumbré a jugar en posiciones más retrasadas y no fui de hacer muchos goles, nunca fue una obsesión para mí marcar más o menos en una temporada. Siempre pensé que lo principal era el trabajo, que es lo que me caracteriza, y si luego puedo ayudar al equipo con goles, mucho mejor.

Seguramente, esas cualidades le sirvieron para debutar con el primer equipo del Sevilla. ¿Cómo fue ese momento?

Cuando terminé mi etapa de juvenil, empecé con el filial, el Sevilla Atlético, y pude entrar un poco en la dinámica del primer equipo. Fue un gran orgullo. Ya no era estar dentro del club, sino coincidir con los mejores jugadores. Ahí sí empiezas a pensar en poder estar a ese nivel. Si estás trabajando con ellos, ¿por qué no ser como ellos? Esa temporada jugué algún partido amistoso y en la posterior, la 21/22, sí participé en Primera, en Champions y en la Copa del Rey.

¿Con qué se queda de esa temporada? ¿Con el debut ante el Rayo? ¿Con el estreno como titular ante el Atlético?

Con esos dos momentos y con el gol que marqué. Recuerdo que en mi debut en Primera División entré por En-Nesyri y jugué 8 minutos. Fueron pocos, pero los disfruté como si hubiera estado en el campo todo el partido. Cuando eres pequeño, nunca sabes si vas a llegar a vivir algo así, pero luchas y sueñas con ese día. Y cuando me pasó, tanto mi familia como yo lo disfrutamos un montón. Luego, el partido contra el Atlético fue el primero que disputé como titular. Tuve la suerte de que fuera ante otro equipo top, de Champions.

¿Fue como imaginaba?

Los compañeros me lo pusieron muy fácil, me ayudaban en los entrenamientos. Tuve la oportunidad de jugar con gente como Lamela, Rakitic, Papu... Me transmitieron siempre mucha confianza. Eso habla muy bien de cómo son, y no solo en el plano futbolístico.

Hablando del Sevilla, ¿está preocupado por el desenlace de la Liga y un posible descenso?

Nadie esperaba un año como este. Ha sido un palo duro para todos, para el club, para los jugadores, para los aficionados... Hay que intentar evitar el descenso, acabar lo más arriba posible y coger pilas para la próxima campaña.

¿Después de esa temporada de acercamiento a las competiciones profesionales, tuvo claro que iba a tocar salir cedido?

No tenía nada claro. Fue en los últimos días del mercado –2022– cuando finalmente vine al Tenerife. La verdad es que no sabía si me iba a quedar en el primer equipo o si me iban a ceder. La idea, en principio, era que no continuase en el filial. Tuve esas dos opciones y elegimos la de salir a préstamo, que es el algo que me iba a venir bien para intentar coger el mayor número de minutos posible. En el Tenerife estoy jugándolo prácticamente todo. Eso es lo que necesitaba para volver al Sevilla con muchos minutos en las piernas.

¿Quién eligió al Tenerife?¿Fue una decisión solo suya?

Son cosas que decidimos entre el club, mi agente y yo. Cuando dimos el paso de salir para coger minutos, analizamos las opciones que existían. Ellos te dicen lo que piensan, pero también decides tú, que eres quien va a estar toda una temporada cedido en otro equipo.

¿A qué le sonaba el Tenerife?

Siempre fue un club histórico. Me gustaba mucho, me ponía esa opción. También tenía a algún amigo en el equipo, a Javi Díaz, que había llegado al equipo ese verano procedente del Sevilla Atlético. Además, conocía a Juan Soriano. Entre unas cosas y otras, decidí venir y no me arrepiento.

Llegó con la temporada iniciada, pero no le costó integrarse y ser titular habitual.

Me incorporé a la plantilla en la cuarta jornada. De hecho, me había dado tiempo de jugar antes un partido de Liga con el Sevilla. Una vez en la Isla, a los pocos días, tuve la oportunidad de participar unos minutos en el encuentro con el Racing en el Heliodoro. Por suerte, he tenido bastante continuidad a partir de ahí. Estoy muy contento por la confianza que me han brindado el míster y los compañeros. Ese factor ha sido fundamental para que me adaptara tan rápido.

¿Se siente valorado?

Estoy muy agradecido. Cuando veo a la gente o cuando me escriben, noto que la afición está conmigo, quiere que siga en el club, me apoya un montón... La afición siempre me ha tratado muy bien.

Le pregunto por lo que queda de Liga. ¿Cómo se toman las siete jornadas que restan?

Para empezar, tenemos el objetivo de ganar el partido del domingo contra el Ibiza. A partir de ahí, la idea es conseguir los puntos que sean necesarios para asegurar la permanencia y mirar todo lo arriba que se pueda en lo que quede.

¿Qué ha influido más para que el Tenerife no haya conseguido consolidarse como un aspirante al ascenso a Primera?

Sería complicado resumirlo en una sola respuesta. Hay mil factores. Por ejemplo, hemos tenido muchas lesiones. No hemos tenido suerte con eso. Siempre hemos tenido a tres o cuatro compañeros de baja, gente muy importante para el equipo. Aparte de eso, hay muchos puntos que se nos escaparon por pequeños detalles o por falta de concentración. Son cuestiones que han hecho que no estemos donde deberíamos estar.

¿Da más rabia al ver que los aspirantes están fallando?

Los equipos que están en los puestos de playoff o luchando por entrar, también pinchan. A estas alturas, todos los equipos necesitamos puntuar y es muy difícil que los de arriba lo sumen todo.

Se ha movido por todo el frente de ataque. ¿Tiene algún puesto preferido?

Llevaba dos o tres temporadas jugando como delantero. Aquí llevo más de media Liga de extremo, en la banda izquierda e incluso en la derecha. Me adapto bien. Creo que es mucho mejor jugar en varias posiciones para poder aportarle soluciones al entrenador.

Antes comentó que no le cuesta defender. ¿Es un valor añadido siendo delantero?

Siempre se ha dicho que el delantero debe ser el primer defensa y que para que te marquen un gol, el rival tiene que sobrepasar primero al delantero. Lo veo así. En este equipo defendemos todos, somos muy currantes, y eso me viene bien, porque siempre estuve acostumbrado a hacerlo y no me cuesta realizar ese esfuerzo.

¿Y qué tal las asociaciones entre atacantes?Por poner algún ejemplo, se nota que habla el mismo idioma que Waldo.

Siempre he tenido esa química con Waldo. Pero no eso solo con él. He notado ese feeling con los demás. Pero sí es verdad que me entiendo muy bien con Waldo. De todos modos, aquí hay un nivel alto, todos son muy buenos.

Hasta con Soriano. Quedará la memoria su gol al Granada con la asistencia del portero.

Parece una broma, pero esa conexión existe incluso con Juanito, que me dio ese pase de gol. Siempre que va a sacar, normalmente me pongo a correr porque parece que tiene un cañón en el pie. Es una ventaja que tenemos, aunque los rivales ya nos conocen bien.

¿Qué le dice a los aficionados que le piden que se quede?

Cuando acabe la temporada, imagino que nos reuniremos con el Sevilla, que es el club al que pertenezco. Ellos tomarán una decisión. Me dirán qué opinan de mi año y qué piensan hacer conmigo, porque me todavía me queda una temporada más de contrato allí.

¿Descarta un posible regreso al Tenerife?

No, no le cierro las puertas al Tenerife. Para nada. Es el club que apostó por mí, me quiso en forma de cesión, lo he jugado prácticamente todo, la afición ha estado conmigo muy bien, el club se ha portado genial en todos los aspectos... Obviamente, no le cerraría las puertas. He estado muy contento aquí, independientemente de cómo se haya dado la Liga o de la posición que ocupemos al final.

¿Le han comentado algo los dirigentes del Tenerife, ahora con Mauro Pérez entre ellos? ¿Van a intentar que continúe?

Hemos hablado, sí. Saludé a Mauro cuando llegó. Sé que ellos tienen ese interés y que son conscientes de que tengo otra temporada más con el Sevilla y que tampoco puedo saber ahora qué haré. Habrá que esperar a que termine la temporada y llegue el verano.

Cuando le pregunte alguien por esta temporada en el Tenerife, dentro de unos años, ¿qué cree que va a responder?

Si me refiero al apartado individual, diré que fue una temporada positiva, una experiencia más que me sirvió para crecer y madurar. Diría que fue una campaña necesaria en mi carrera para coger minutos como futbolista. Es lo que vine a buscar y lo he conseguido. Eso, en lo estrictamente profesional. Luego hay mucho más que pongo en valor, como el factor humano, el apoyo que he sentido desde la grada, el privilegio de haber vestido esta camiseta...