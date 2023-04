La peña multinacional

Un crisol de culturas, un sinfín de nacionalidades, un caudal infinito de historias de fútbol y una sola bandera: la del Tenerife. Armada Sur acoge desde el año de su fundación (1922) a aficionados provenientes de muy distintos países, unidos todos ellos por la forma en que se vive el deporte al calor del Heliodoro, al que consideran su gran templo. Después de haber vivido y disfrutado el fútbol en sus respectivas ciudades de origen, subrayan que el embrujo del coliseo blanquiazul «tiene algo especial», pero sobre todo una forma única de entender e interpretar la pasión por un equipo.

«El nombre original era Las Americas Army, no por motivos bélicos ni extraños, pero duró poco tiempo», explica su fundador y presidente, Chris Todd. «Poco después cambiamos a Armada Sur por el sentido expansivo que tenía el grupo. Para entonces ya teníamos afiliados desde El Médano a Los Gigantes, pasando por Guargacho o Arico. Ya éramos la peña del sur», presume orgulloso.

Del grupo fundacional quedan tan solo tres miembros, pues la Armada ha sido una puerta siempre abierta de acceso al tinerfeñismo, sentimiento que consideran casi una religión. «Tenemos 105 abonados en todas las gradas del Heliodoro», aseguran. Con los números en la mano, constatan un crecimiento constante –y muy acentuado entre la campaña pasada y la actual– con un listado de socios que ya rebasa los 150.

No hay ninguna peña blanquiazul con tantas nacionalidades como la Armada: ingleses, belgas, escoceses, italianos y por supuesto canarios. «Pero hay un poco de todo», afirma Todd. «Lo que nos gustó del Tenerife es que cada partido era una fiesta, al menos cuando empezamos a ir al Heliodoro. Elegimos para empezar la grada de Herradura y era todo una locura. Entonces había pocas reglas, no como ahora, que te multan hasta por llevar una bandera. Antes las llevábamos gigantes, además de papelitos, tifos enormes, incluso material pirotécnico. El Heliodoro era en Europa lo más parecido al fútbol argentino, algo a lo que no estábamos acostumbrados los ingleses, donde las normas se habían vuelto rígidas tras la catástrofe de Hillsborough (abril del 89).

«Cuando creamos la peña, el Heliodoro era lo más parecido al fútbol argentino que había en Europa»

En el ideario del socio de la Armada Sur hay algunos conceptos grabados a fuego. «Lo que nos une es que todos somos fanáticos del fútbol y que no nos gustan los partidos televisados. Nos gusta el directo y tenemos mucha suerte de tener cerca el Tenerife y viajar con el Tenerife. Es nuestro equipo, el de la isla entera y el de mucha gente del sur que se siente cercana y próxima a nuestra peña. Lo que nos hace distintos es que cada peñista de la Armada tiene dos equipos: el de su lugar de origen y el Tenerife. Y se da el caso de que para muchos, el Tenerife es el más importante de todos».

Todavía más peculiar es la historia particular del presidente Chris Todd, quien subraya que no se ha perdido un partido en el Heliodoro desde 2004, y fue porque estaba de viaje en Nueva York. «No he faltado ni una vez: ni en Liga, ni en Copa, nada. La mayoría de nuestros abonados se caracteriza por su fidelidad, no solo en el Heliodoro, sino además viajando hasta dos y cuatro veces por temporada. Lástima que ahora nos pongan partidos en lunes y sea todo más difícil», relata.

Entre las expediciones a la Península, ahora más numerosos por «el empuje de la Ibérica o de la agencia» [se refiere a CreamosTuViaje], él destaca los desplazamientos de antes. «Como el de la victoria en Salamanca, que fue enorme el año del ascenso a Primera; y el desembarco en Maspalomas para un partido contra el Universidad. Ganamos, con un gol de Barata», recuerda con precisión milimétrica.

Entre los peñistas de este colectivo tan entrañable y emblemático hay cierta ilusión ante el reciente cambio en el consejo de administración. «La gente nueva tiene muchas iniciativas y nos gusta mucho. Tarde o temprano dará sus frutos este talante. Lo que sí les propongo es mejorar el estadio y también el entorno del Heliodoro. Hay muchas formas de hacer amigable nuestra casa: carteles, lonas, no sé, cosas simples. Creo que debemos aprender de Inglaterra. Lo que le diría a Paulino es que no es cuestión solo de dinero, también de ideas. Veremos la próxima temporada, creo que todo va a funcionar», esgrime el presidente de la Armada, quien cuenta que antes había correos que se quedaban sin respuesta y ahora «apenas tardan diez minutos» en contestar. «Que hay un cambio es evidente», concluye.

Dicho todo lo cual, rebusca en su particular baúl de historias y asegura que «anécdotas hay un montón, pero sobre todo existe una costumbre que llama mucho la atención cuando se cuenta». Se refiere «al fanatismo por el Tenerife» de algunos afiliados que viajan desde Inglaterra y se vuelven el mismo día cuando hay partido en el Heliodoro. «No se lo pierden por nada del mundo», apunta Todd, quien cree que estos afiliados de su grupo son un auténtico ejemplo de «fidelidad» porque algunos hasta vuelan de madrugada. «Nuestra razón de ser es el equipo de la Isla y cuando en Inglaterra nos preguntan: ¿Madrid o Barcelona? Respondemos orgullosos que ni de uno, ni de otro», revela.

Provenientes de un entorno muy diferente y en ocasiones hostil para la deportividad sana entre aficiones, «lo que se agradece de la Isla es que nunca o casi nunca haya violencia», explica. «Yo vengo de unos tiempos de ver auténticas batallas campales, de miles de aficionados contra otros miles. Aquí todo es armonía, la forma de animar es otra y por supuesto nos sentimos herederos del boom de los noventa, felices de haber visto al Tenerife más grande de todos los tiempos. De ahí venimos la Chinyero, la Peña Dertycia, el Frente de antes... Nosotros procedemos de aquella época. El fútbol es más divertido en grupo. Y si se pierde un partido, no es el fin del mundo; pero sí un tormento cuando tienes que volver con un resultado negativo de vuelta por la autopista», bromea. «Quizá la gente pueda decir de nosotros que somos los más cerveceros; la realidad es que somos los más tranquilos, ni un detenido ni un problema en 30 años», completa.