Ramis: "No voy a permitir que nadie se relaje"

Luis Miguel Ramis no salió contento del estadio Anxo Carro por el resultado (0-0), pero sí por el carácter competitivo de sus jugadores. «Nos vamos con un punto y no estoy contento por ello, pero sí porque el equipo compitió», dijo en una rueda de prensa en la que remarcó su intención de no dejar que «nadie se relaje» en las ocho jornadas que quedan de curso.

El entrenador del Tenerife afirmó que la clave del 0-0 con el Lugo estuvo en la falta de acierto o de suerte en el remate a puerta. «No estuvimos acertados. Generamos lo suficiente para marcar, pero nos cuesta mucho. Tuvimos posibilidades bastante claras y no acertamos. Por lo demás, trabajamos bien el partido», explicó. «La primera parte fue más competida. Progresamos y vimos que si dábamos un paso adelante, sin perder el equilibrio, ellos iban a ir a menos y nosotros a más; y eso fue lo que pasó en la segunda parte», indicó el técnico blanquiazul. «Tuvimos una media hora muy buena para, de verdad, empujar y generar más situaciones, pero no acertamos. Luego, el partido cayó en unos minutos peligrosos en los que se partió y pudo pasar cualquier cosa», añadió el tarraconense. Ramis señaló que con el 0-0 en Lugo la situación «cambia bastante», ya que el Tenerife no podrá avanzar lo que esperaba en su intento de engancharse a la lucha por acercarse a la promoción. «Cambia bastante, mucho. Quedan las jornadas que quedan y no puedes dar ni medio paso atrás porque los rivales lo van a aprovechar. Seguiremos trabajando, vamos a ver qué pasa en lo que queda de esta jornada», argumentó antes de asegurar que no permitirá «que nadie se relaje». En cuanto a la visión más crítica que pueda surgir en el entorno por la trayectoria del Tenerife en esta temporada, se mostró comprensivo. «Estamos para aceptar y respetar las críticas. También estamos para aprender de todo eso. En vez de enfadarme o contestar, iremos a tope. El mensaje de puertas afuera es que no voy a dejar ir al equipo. Vamos a intentar quedar lo más arriba posible porque eso es a lo que me comprometí. Sé que el nivel de exigencia es alto y sabemos que fuera habrá ruido, como en toda la temporada y como en momentos de la anterior. Pero forma parte de la profesión asumir eso. Si no queremos críticas, ganando todos los domingos lo tenemos solucionado. Pero esto es deporte profesional», comentó. Por otra parte, garantizó que las dudas que hay con su continuidad en el club no representan ningún problema para el vestuario. «Quedan menos», apuntó refiriéndose a su decisión. «Mi intención no es perjudicar a nadie, sino exigirme cada semana para estar lo más motivado posible. Cuando toque decidir lo que sea, se sabrá», dijo.