Lugo y Tenerife, contra lo imposible

Los planes no han salido bien ni para Lugo ni para Tenerife. Los gallegos, anfitriones este viernes (Anxo Carro, 17:30), no esperaban estar casi descendidos a falta de ocho jornadas para el final del calendario, y los tinerfeños, estar tan desenganchados de la lucha por repetir su participación en la promoción de ascenso. Las matemáticas no los descartan todavía para alcanzar los objetivos que se marcaron en el inicio del curso, pero la lógica de la competición sí lo hace. Los del Anxo Carro son colistas y están a doce puntos del puesto más cercano de salvación, y los blanquiazules, a diez de la sexta plaza. El margen de error es inexistente.

Contra todo pronóstico, se aferran a los números para no firmar ya la rendición. De hecho, Ramis planteó la posibilidad de que el Tenerife reduzca su desventaja a los cuatro puntos dentro de nueve días, siempre que derrote al Lugo y luego al Ibiza, y fallen los que aspiran a ocupar la última plaza del playoff. Nunca se sabe. «Debemos perseguirlo», dijo dando ejemplo. Eso sí, sus cálculos pasan por volver a vencer después de la derrota en Mendizorroza y el empate en casa con el Villarreal B. Sería el tercer triunfo de los blanquiazules a domicilio después de los logrados en Burgos y Cartagena. Poco para un equipo que es el quinto peor visitante de la categoría. Y aunque las apariencias puedan engañar, se supone que el partido en Lugo es una oportunidad. El equipo entrenado ahora por Íñigo Vélez –sustituyó a Joan Carrillo, que antes había relevado a Fran Justo, el recambio de Hernán Pérez– solo ganó tres de sus encuentros en campo propio. O lo que es lo mismo, catorce de sus adversarios puntuaron en el Anxo Carro –ocho empates y seis victorias visitantes–. El Lugo no vence en casa desde el 17 de diciembre, día en el que se impuso al Granada por 1-0. Pero tampoco ha ganado fuera. En resumen, los lucenses llevan trece jornadas seguidas empatando –cinco– o perdiendo –ocho–, es decir, toda la segunda vuelta. En ese recorrido demostraron que la pegada no es su punto fuerte. No pasaron de los tres tantos a favor. Dentro de esta insuficiente trayectoria, los dígitos con íñigo Vélez reflejan algunos indicios de estabilidad. Con el extécnico del Amorebieta en el banquillo, el Lugo perdió uno de los cinco últimos encuentros –en Cartagena–. En los demás, igualó en Vitoria (0-0) y se quedó corto en su campo ante el Zaragoza (0-0), Racing (1-1) y, hace cinco días, Ponferradina (0-0). Escasa renta para una permanencia que, por cierto, no tiene asegurada el Tenerife. Con sus 42 puntos, aún necesitaría dos o tres victorias. La idea es cruzar la meta de los 50 cuanto antes y, como dice Ramis, asomar en la foto finish. Para la cita con el último de la tabla, el técnico recupera a uno de los habituales titulares, Nacho, de vuelta tras cumplir una jornada de suspensión. No pasa lo mismo con los cuatro lesionados, Elady,Dauda, Shashoua y Durmisi, una lista a la que se une Carlos Ruiz, que fue expulsado en el partido anterior, estando en el banquillo. En el Lugo, la duda envuelve a tres jugadores condicionados por molestias:Clavería, Pantic y Señé. Sí están descartados Juanpe, Manu Barreiro, Bruno Pirri y el exdelantero del Tenerife Joselu. Nacho y Víctor, novedades. A falta del descarte que debe hacer Ramis, la convocatoria incluye dos novedades, Nacho —vuelve tras una sanción– y el portero del filial Víctor. De la anterior se cae Carlos Ruiz –sancionado–. El Tenerife viajó con los canteranos no profesionales Teto, David, Alassan, Cacho, Dani Selma y el citado Víctor. El primero con Mauro Pérez. Se enfrentan el club que acaba de nombrar a Mauro Pérez como director deportivo y el anterior equipo del profesional tinerfeño. Él hizo la plantilla del Lugo 21/22. Andoni, en las dos orillas. Uno de los fichajes de verano del Tenerife será rival este viernes. Se trata de Andoni López. El lateral apenas llegó a intervenir en cuatro partidos como blanquiazul antes de sumarse al Lugo en el mercado de invierno. En su actual equipo ya va por nueve actuaciones. En el Lugo hay otro extinerfeñista, Joselu.