«Esta categoría es mucho de entrenadores; seguiría con Ramis»

Tenerife y Lugo, dos clubes esenciales en la carrera de Iriome, se enfrentan en una situación no deseada. Asume el descenso de su último equipo y se muestra expectante con el futuro del tinerfeño, ahora con Mauro Pérez, con el que trabajó hace un año.

Fue jugador del Lugo durante ocho temporadas. Hace un año todavía estaba en ese equipo. ¿Qué piensa al verlo ahora colista de Segunda y tan cercano al descenso a la Primera RFEF?

No me gusta verlo en la situación en la que está y ha estado durante toda la temporada. Es triste. Viví ocho años allí. Me trataron de una manera genial tanto dentro como fuera del club. Le tengo mucho cariño al equipo y a la ciudad.

Cuando se encadenan trece jornadas sin ganar...

Las dinámicas negativas tienen estas consecuencias, parece que todo se pone en tu contra. Tienes que hacer el doble de cosas buenas que el rival para ganar. A la mínima te hacen daño y no consigues darle la vuelta a la situación. Salir de esas dinámicas no es nada fácil. El Lugo está ahora en esa tesitura. Por más que lo intenta, no consigue romper esa espiral negativa. Eso te merma y se refleja en la clasificación y los números.

Se percibe un cierto clima de resignación en torno al equipo.

Está siendo una temporada complicada allí, pero quizás no tanto por la plantilla; sí por la dirección deportiva, por el presidente, sobre todo... Está siendo difícil en ese aspecto. Pero sí es verdad que en estas últimas jornadas se ha rondado la cifra de 5.000 espectadores en el Anxo Carro, que es una buena entrada para el Lugo. La situación está complicada, pero la gente quiere echar una mano hasta el último momento.

Usted ya lo vivió desde dentro. El Lugo lleva varios años jugando con fuego, salvándose en la última jornada o cerca de ella.

Al menos en mi época y también en esta temporada, siempre tuvimos claro que el Lugo es un club pequeño y humilde dentro de la categoría, un equipo al que le toca luchar y que debe apretar los dientes para no descender. En las últimas jornadas de Liga, quitando dos o tres temporadas, siempre ha estado apurado. Allí, la gente ha sido consciente de que esta es una competición muy difícil, y para estos equipos, más todavía. En temporadas anteriores sí sacamos la permanencia adelante, pero ahora está francamente difícil.

Se supone que la inestabilidad no ayuda:cambios de director deportivo, de técnico...

En el fútbol profesional, es tan difícil como necesario buscar estabilidad en todo, en jugadores, en la institución, en el club... Debes encontrar un grupo de personas que sean capaces de extraer el mayor rendimiento en todo, y a partir de ahí, trabajar a largo plazo. Pero se ve que es algo muy difícil de conseguir, y no solo en el Lugo.

Se supone que el Lugo va a ganar algún partido. ¿Qué efecto tendría en el Tenerife ese resultado, si llega este viernes?

El Tenerife no tendrá problemas para salvarse. Es más, creo que la cosa está encaminada con los cuatro que están ahora abajo en la clasificación. El Tenerife tiene 42 puntos y vive un situación tranquila, aunque es verdad que tampoco se puede dejar dormir. Ya sabemos que, en este deporte, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Los de abajo van a apretar todavía más los dientes y nadie va a regalar nada. Pero creo que el Tenerife tiene que hacer lo que comentó Mauro –nuevo director deportivo del club–, llegar a la salvación y pensar en acabar la temporada lo mejor posible.

Por cierto, usted coincidió con Mauro Pérez en el Lugo.

Sí. Con él vivimos una de nuestras temporadas más tranquilas –la 2020/21–. No pasamos apuros para conseguir la permanencia.

¿Cómo recibió la noticia de su llegada al Tenerife?

Me alegré. Es alguien de la Isla. Me gusta la idea de que haya gente de la tierra en el Tenerife. Creo que le han venido muy bien los años que pasó fuera para coger experiencia. Ha regresado a casa en un buen momento. Salió a la Península, se preparó, creció en su profesión y ahora tiene la oportunidad de estar en su casa y poner a prueba todo lo que ha aprendido.

Mauro ya ha avanzado que quiere' tinerfeñizar' al equipo.

Lo que queremos los tinerfeños es ver a más chicos de la tierra defendiendo los colores del club. Luego está la cuestión de que los canteranos se ganen un sitio.

Alguno de la nueva generación ya lo ha conseguido.

Al que más conozco es a Teto por verlo jugar. Y me alegro de que, de vez en cuando, alguien salga por ahí y se haga un sitio, como me pasó a mí en su momento. Ojalá pueda tener continuidad. Debe ser consciente de que tiene un una gran oportunidad. Seguramente, muchos chicos querrían estar en su lugar.

Volviendo a la temporada actual del Tenerife, ¿entiende la decepción que pueda sentir el aficionado?

El tema es que, quizás, la sensación de la gente está siendo algo más negativa por lo que vivimos la temporada pasada, porque el equipo hizo un año muy bueno y tuvo opciones de ascender a Primera hasta el último día. Creo que el aficionado empezó esta temporada pensando en eso, en volver a luchar por meterse arriba. Pero las cosas no han salido. No es fácil. Cuando tienes un objetivo y no se cumple, siempre hay gente que no está contenta.

Dentro de ese contexto, casi se está hablando más de la próxima temporada que de la que está en curso. ¿Le gustaría ver a Ramis en el Tenerife 23/24?

Sinceramente, soy de los que piensan que esta categoría es mucho de entrenadores. Es algo que me dijo Mauro en una charla que tuvimos. Coincido con él, y Ramis ha demostrado que puede hacer la cosas bien. A la vista está por lo que consiguió el equipo la temporada pasada. ¿Por qué no darle otra oportunidad?Me gustaría tener más información para responder, saber cómo entrena, cómo trata a la gente... Pero, visto desde fuera, ¿por qué no? Ya ha hecho que el Tenerife funcione. Y si lo ha logrado una vez, lo puede repetir.

¿Por qué dice que esta es una categoría de entrenadores?

Seremos entrenadores o jugadores profesionales, pero ante todo somos personas. La estabilidad y el buen trato hacen que tu cabeza esté bien, más tranquila. Seguramente las cosas salen mejor si estás así. No es lo mismo estar en un entorno crispado, en el que te cueste que la gente sume. Son losas que vas metiendo en tu mochila y todo se complica más. En ese aspecto, la figura de un entrenador que sepa liderar un proyecto dentro y fuera del vestuario, es el mejor punto de partida. A partir de ahí, claro, necesitas resultados.