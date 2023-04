Ramis y Mauro Pérez, una convivencia profesional

El martes, en su presentación como director deportivo del Tenerife, Mauro Pérez tildó de «cordial» su relación con Luis Miguel Ramis. Además, aseguró que el actual técnico del equipo es la prioridad del club con vistas a la próxima temporada. Este miércoles se pronunció la otra mitad. Gran parte de la rueda de prensa previa al partido del viernes en Lugo, giró en torno al reencuentro del entrenador con el recién nombrado dirigente. Ya habían sido compañeros. En su primera coincidencia hubo un poco de todo. Mauro fichó a Ramis para el Albacete de una temporada, la 2018/2019, que estuvo cerca de acabar en ascenso a Primera, y también recomendó su despido en el ejercicio posterior. Desde entonces no habían vuelto a hablar, hasta que el pasado domingo sonó el teléfono de Luis Miguel. Al otro lado, el director deportivo.

Aunque Ramis ya estaba al tanto de que Mauro figuraba entre los candidatos que había elegido el Tenerife para ocupar el cargo dejado en enero por Juan Carlos Cordero, no fue hasta el sábado cuando recibió la confirmación oficial. Al día siguiente, charló con Pérez. «La llamada fue normal, le di la enhorabuena, él me explicó que no había contactado antes conmigo porque debíamos jugar el partido –contra el Villarreal B– y hablamos de la temporada, de la visita al Lugo...», contó el técnico.

El destino quiso que, por motivos laborales, volvieran a conversar tres años después de la ruptura en el Albacete. Y lo que queda ahora es un presente de convivencia profesional. «Trabajaremos juntos el tiempo que estemos, y lo intentaremos hacer con emoción e ilusión, por el bien del club», aseguró Ramis, compartiendo así el mensaje que transmitió Mauro el martes. «No me cabe ninguna duda de que él hará lo mismo, porque antepone al club y a la afición, que es lo más importante, así que, seguramente, iremos en el mismo camino», añadió el tarraconense.

Ramis recordó que, en su día, Mauro le dio su «confianza»en el Albacete. «Las cosas funcionaron muy bien en la primera temporada. Hicimos un buen equipo y nos ayudamos. Luego, la segunda no fue tan bien y se produjo un cese», repasó trasladándose a una etapa de la relación que estuvo condicionada por las «discrepancias» entre dirigente y técnico «Hubo momentos buenos y otros menos buenos, cosas que no mecimos vivir, por el trabajo realizado, y que no vinieron al caso en el segundo año, y no por el cese, que siempre es desagradable y es algo que uno no comparte», comentó separando lo que se ha sabido de su «vida pública y su «vida privada», siempre en el terreno profesional.

Con todo esto, Ramis indicó que sí sería compatible con Mauro, principalmente, porque están en el mismo club. «Lo vamos a hacer por el bien del Tenerife y sus aficionados, estamos obligados», insistió. «Tengo una responsabilidad dentro de un marco que está bien delimitado, y él tiene otra dentro de un marco que también está delimitado dentro de la dirección deportiva, y todos confluimos en buscar lo mejor para el club y sus aficionados, que es lo principal y lo que valoro», continuó el técnico, convencido de que «nadie está por encima» de la institución y sus seguidores. «Todos debemos emocionar, ilusionar y trabajar a saco para que las cosas funcionen, y si no es así, habrá que hacer correcciones, pero también es verdad que habrá que dejar un tiempo, que es lo que necesita esta nueva estructura», aconsejó.

A Ramis no le sorprendió que Mauro apoyara públicamente su continuidad a partir del 30 de junio. «Si el consejero deportivo –Guerrero– ya lo había dicho, entiendo que no debía cambiar el discurso. Habríamos empezado mal si no hubiera sido así», señaló.

Pero la presencia de Ramis en el nuevo proyecto solo dependerá de su propio rendimiento. Al menos, esa la condición que puso hace unas semanas cuando reveló que había pedido dejar las negociaciones con el Tenerife para más adelante. Ahora, con Mauro en el club, sus previsiones son las mismas. «Esa razón es la que más pesa, ese es mi compromiso con el Tenerife y con los aficionados, que es lo más importante», remarcóRamis refiriéndose a la evaluación que hará de su trabajo al final.

Ese examen no tendrá la nota máxima en la consecución de la permanencia. El entrenador no se conforma con la conquista de los 50 puntos, a pesar de que todavía queda un camino por recorrer antes de cruzar esa meta. «Nunca asocié mi decisión con la suma de los 50 puntos», advirtió. «No me quiero quedar ahí, sino ser ambicioso y ganar en Lugo para ponernos a 7 puntos del sexto, a la espera de que se complete la jornada. Creo que debemos perseguir eso. Y sé que es difícil, pero numéricamente es posible. Busco algo más que los 50 puntos. Luego, ya veremos si somos capaces de ir más lejos o no. Pero es importante sumar», destacó con la aspiración de que el Tenerife asome en la «foto finish» en las últimas semanas del curso.

Ramis se puso en el escenario más favorable. «Puede suceder que ganemos el viernes y que nos quedemos a siete del sexto, y que ganemos el domingo siguiente y nos pongamos a cuatro. Es posible y hay que perseguirlo. A lo mejor, dentro de 15 días, siendo muy difícil, me están preguntando por otras cosas», planteó sin descartar que el Tenerife se enganche a la lucha por acceder a la promoción.

Su mensaje contrasta con la sensación de postemporada anticipada que envuelve al club. Se trata de una visión externa que respeta, pero en la que no participa, dado que sus esfuerzos están centrados en llevar al Tenerife lo más lejos posible en lo poco que queda de calendario. «Entiendo que se hable de futuro de puertas afuera, porque estamos expuestos a la información y a la opinión. Eso es normal. Pasa en todas las temporadas cuando van tocando a su fin. Otra cosa es que me guste más o menos, pero tampoco me toca valorarlo. Lo respeto y se acabó, sin más», explicó antes de dirigir la mirada a su equipo. «De puertas adentro, la Liga no ha acabado, ni muchísimo menos. No voy a permitir que la plantilla se deje ir, y si noto que eso sucede, pondré a otros jugadores», avisó.