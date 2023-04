El Tenerife, peleado con las remontadas

Cuando el rival marca primero, el Tenerife pierde o empata. Nunca gana. Es lo que le ha pasado esta temporada. Una asignatura pendiente que tampoco aprobaron los blanquiazules en el reciente encuentro contra el Villarreal B.

El pasado domingo, el único filial de la categoría se adelantó en el Heliodoro en el minuto 52 y el Tenerife se tuvo que conformar con sumar un punto gracias a un tanto de Enric Gallego en el alargue. La ventaja de acabar el partido con dos futbolistas más, tampoco le sirvió esta vez para quitarse el peso de encima de ser un equipo al que le cuesta remontar.

En la mitad de los encuentros de Liga disputados por el Tenerife esta temporada (14), el adversario golpeó antes. Y solo en seis de ellos, el representativo consiguió, al menos, rescatar un punto. Lo hizo por primera vez en la séptima fecha, neutralizando dos veces la renta de la Ponferradina (2-2). Los cinco casos siguientes tuvieron el mismo desenlace, de 1-1 (Sporting de Gijón, Albacete y Andorra en la primera vuelta, y Racing y Villarreal B en la segunda). En los demás duelos (11 de 17) en los que el Tenerife recibió un 1-0 o un 0-1, se quedó en el intento de sumar.

Pero lo de no remontar no es un asunto pendiente solo del equipo que entrena Luis Miguel Ramis. Hay otros seis clubes de Segunda División que comparten esa misma carga. Se trata del Huesca, Sporting, Oviedo –es el único equipo que no ha marcado más de un gol por partido–, Racing, Málaga e Ibiza. Los demás lograron remontar alguna vez en esta Liga.

Si se amplía la búsqueda, llama la atención el dato de que el Tenerife lleva un año sin ganar un partido roto por un primer gol del oponente. La última vez que los blanquiazules lograron darle la vuelta a un resultado fue el 13 de marzo de 2022, en El Molinón. Ese día, el Sporting batió a Soriano, por medio de Djurdjevic, antes de que Enric Gallego dejara las cosas en su sitio con un doblete (1-2).Desde entonces, ni una remontada más. Y ya se han tachado del calendario 51 encuentros oficiales, contando los de Liga, promoción de ascenso y Copa del Rey. Eso sí, no siempre le hizo falta reaccionar ante un gol del rival para puntuar.

De todos modos, el inconveniente remontar poco o nada se puede considerar normal. Si se repasan todos los resultados de las 34 jornadas de LaLiga Smartbank, queda claro que marcar antes que el rival es sinónimo de triunfo o, en menor medida, de empate.

En 316 de los partidos disputados se anotó, como mínimo, un gol. Y de esos encuentros, 217 terminaron con el marcador a favor del equipo que se adelantó. En cambio, el total de remontadas es bajo: 30. La primera de ellas se produjo en el encuentro inaugural del curso, con el Tenerife como protagonista pero en sentido negativo. Dauda abrió la cuenta con un golazo en el 50’ y Venancio y Stoichkov le dieron la vuelta (2-1).

Llevado a porcentajes, cerca del 69 por ciento de los partidos de Segunda División en los que se marcaron goles acabaron con la victoria del equipo que hizo el 1-0 o el 0-1, mientras que solo el 9 por ciento reúne los triunfos de los que se vieron en la situación contraria. La cuota restante incluye los empates, sin contar los que acabaron con 0-0, que son 60.