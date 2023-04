Dirección deportiva, un despacho con historia

En el Tenerife, la figura de director deportivo, la del responsable de diseñar las plantillas del primer equipo, elegir las altas y las bajas de jugadores y poner al frente del grupo –o quitar– a un entrenador determinado con un estilo específico, se creó en el inicio de la década de los 90 con Santiago Llorente. Justo antes, tras la llegada al club del presidente Javier Pérez en 1986, José Antonio Barrios compaginó su trabajo como dirigente con la función de secretario técnico. Fue el tinerfeño quien sentó las bases del equipo que subió a Primera en 1989 con Benito Joanet, Rommel, Guina... Ahora, otro tinerfeño, Mauro Pérez, debuta como arquitecto de un nuevo proyecto del club blanquiazul.

Llorente marcó un antes y un después en la centenaria historia del Tenerife. Con el equipo recién llegado a Primera, 27 años después, el vallisoletano fue marcando el camino del éxito con fichajes como los de Felipe Miñambres, César Gómez, Antonio Mata, Quique Estebaranz, Fernando Redondo,Juanele, Juan Antonio Pizzi, Antonio Pinilla, Ezequiel Castillo, Chemo del Solar, Oscar Dertycia... Palabras mayores en una lista en la que no faltan técnicos del prestigio de Jorge Valdano o Jupp Heynckes. Llorente fue el artífice de las plantillas que participaron en la Copa de la UEFA.

Pero no completó ese ciclo. Decidió salir de un Tenerife que, sin director deportivo, se fue perdiendo en el camino a pesar de realizar inversiones del nivel de Roy Makaay o Domingos. El equipo terminó bajando de la cresta de la ola a la arena y cayendo a Segunda en 1999.

Fue entonces cuando regresó Llorente para solucionar los problemas. Tras un primer intento frustrado de volver a Primera temporada 99/00, con Sandreani, Castro Santos y Cappa como técnicos–, Santiago firmó una de sus mejores obras al crear el grupo que subió a la máxima categoría de la mano de Rafael Benítez. A sus órdenes, jugadores como Sergio Aragoneses, Curro Torres, José Luis Martí, Luis García, Hidalgo, Torrado, Mista...

Llorente envió al Tenerife a Primera en 2001 y volvió a desligarse del club. Su sustituto fue un futbolista al que había fichado once años antes, Felipe Miñambres, quien se estrenó dándole las llaves del equipo a un Pepe Mel que se estaba abriendo camino como entrenador. La cosa no salió bien y Felipe renunció en febrero de 2002, justo después de que la directiva decidiera despedir a Pepe Mel y poner en su lugar a Javier Clemente, cuya experiencia no bastó para que el Tenerife continuara en Primera.

De Ruiz a ‘Lobo’ Carrasco. Otra vez en Segunda, con la exigencia de subir y con nuevo director deportivo, el exfutbolista del Atlético Miguel Ángel Ruiz. Su trayectoria no fue duradera. Tuvo tiempo para colocar las piezas del plantel de la temporada 2002/03 y poco más. El relevo en el consejo de administración en diciembre de 2022 trajo consigo otro cambio en los despachos. Había terminado la etapa de Javier Pérez y comenzado la de Pérez Ascanio, y con ella, la apuesta por exjugador del Barcelona Francisco Carrasco. El Lobo trató de dejar su sello en un par de campañas en las que el equipo se quedó a medio camino en su propósito de pelear por dar el salto a Primera –2003/04 y 2004/05–. A continuación, en la pretemporada de 2005, el Tenerife lo intentó con el representante de jugadores tinerfeño Olaf Bonales, que aceptó el reto con la etiqueta de asesor deportivo. Ese curso coincidió con la dimisión en bloque del consejo de administración, en diciembre de 2005, escenario que obligó al club a realizar otro cambio en la dirección deportiva.

La etapa de Concepción. Ya con Miguel Concepción dando sus primeros pasos como presidente, en febrero de 2006, cogió las riendas Alfonso Serrano. El vallisoletano fue quien encarriló el ascenso a Primera de 2009 fijando los pilares con José Luis Oltra y, entre otros jugadores, Nino, pero no llegó a culminar su plan. Decidió dar un paso a un costado en mayo de 2008, de manera inesperada. El club se aferró a la garantía de Llorente, quien, en su tercera etapa en el Tenerife, dio otra vez en la diana con refuerzos como los de Juanlu, Richi, Luna o Dani Kome, algunos de los héroes de la temporada coronada con el 0-1 en Montilivi.

Santiago siguió en la 09/10, pero no tuvo la misma suerte en Primera. Pese a la demanda de Oltra, el club prefirió no reforzar la plantilla en el mercado de invierno y el equipo fue perdiendo fuelle en su intento de no bajar a Segunda. No hubo milagro. El director deportivo trató de compensarlo formando una plantilla potente en la 2010/11, con altas como las de Julio Álvarez, Natalio o Melli y con Gonzalo Arconada tomando el relevo de José Luis Oltra. Pero la estrategia no funcionó y el equipo quedó condenado a competir por no bajar. Llorente se desligó en diciembre y su sustituto, Juanjo Lorenzo, no pudo evitar el descenso.

Pedro y Quique en Segunda B. El Tenerife de la 2011/12 arrancó en Segunda Bcon la obligación de liberarse de fichas altas y, a la vez, renovarse con jugadores válidos para la categoría. Pedro Cordero fue el encargado de esa doble misión tan compleja. Después de dos cambios de entrenador, Tébar por Calderón y Quique Medina por Tébar, el equipo se quedó a las puertas del ascenso. Falló en la final de la promoción ante la Ponferradina.

En la 2012/2013, vuelta a empezar en Segunda B, pero con el tinerfeño Quique Medina en la dirección deportiva. Su gran acierto fue la contratación de Álvaro Cervera. A sus órdenes, el Tenerife hizo lo que debía, lo que se esperaba, ascender con autoridad y consolidarse en Segunda División. En el regreso al circuito profesional, Medina le echó el ojo a Aitor Sanz y Carlos Ruiz, futbolistas que siguen formando parte del plantel.

El regreso de Alfonso. Por unas razones o por otras, el Tenerife siguió avanzando con pocas estabilidad en el puesto de director deportivo. De hecho, en 2014 salió Quique –no cuajó algo que se llamó comisión deportiva y que formó con Cervera– y volvió Serrano, que fue preparando el terreno hacia la final de la promoción de ascenso de 2017 ante el Getafe, con José Luis Martí como míster.

Alfonso tampoco llegó a cumplir su contrato esta vez. En noviembre de 2018, el club anunció que las dos partes habían acordado anticipar su desvinculación. Unas semanas más tarde, tras sondear varias alternativas, el Tenerife presentó a Víctor Moreno, quien se estrenó fichando, entre otros, a Borja Lasso. También sumó al grupo a jugadores como Samuel Shashoua, Shaq Moore o Álex Muñoz. Suyo fue el breve Tenerife de Aritz López Garai. Tampoco fue larga esta etapa. Moreno fue destituido tras el mercado de enero de 2020. De esta manera, Concepción cumplió su vieja aspiración de contar con Juan Carlos Cordero –hermano de Pedro–, uno de los directores deportivos de mayor prestigio en Segunda. El cartagenero no tuvo fortuna con la elección de Fran Fernández, pero sí atinó con Luis Miguel Ramis. Juntos rozaron el ascenso a Primera en junio de 2022. Medio año más tarde, cuando en verano había renovado su contrato hasta 2025, rompió con el Tenerife para seguir su camino en el Real Zaragoza.

Finalmente, el pasado domingo, tres meses después de la salida de Cordero, el club confirmó la incorporación de Mauro Pérez, que accede a un despacho con historia.