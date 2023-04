«Hemos tenido dos palos, nos atascamos por momentos y durante otros lo hicimos bien. Hemos salvado un punto justamente porque no haber sumado habría sido un golpe duro después del esfuerzo de los jugadores y de lo que se ha visto en el campo; a estas alturas de la temporada no te puedes equivocar demasiado, ya que puedes entrar en una dinámica peligrosa». De esta manera resumió Luis Miguel Ramis el empate de los suyos contra el filial del Villarreal. Un duelo donde lamentó no haber encontrado el «equilibrio» necesario para poder aprovechar la superioridad numérica que tuvo durante más de 70 minutos. «Ellos son un gran equipo y cada vez que lograban transitar, aún con uno menos, encontraban situaciones para generar peligro. Y ahí no estuvimos bien en la presión tras pérdida, además de que hubo muchas decisiones precipitadas por nuestra parte», expresó el tarraconense.

«En el gol cometemos un error, pero en cuanto a entrega y sacrificio hay poco que reprochar» Insistió Ramis que al Tenerife le faltó «un poquito más de claridad, y sumar algún pase más cuando se llevaba el balón por banda». «Nos faltó más movilidad, y cuando la tuvimos encontramos situaciones de peligro», comentó el técnico tinerfeñista, resignado por no haber traducido en victoria la superioridad de su equipo tras la expulsión de Collado. «Desde ese momento el partido ha sido nuestro. Otra cosa es que nos hayamos equivocado y hayamos permitido transiciones. El rival no nos ha dominado nunca, aunque han hecho bien muchas cosas. Estuvimos lentos atrás y demasiado rápidos delante; lo hicimos al revés, cuando quedaban 70 minutos por delante. Y eso es algo que habíamos trabajado a lo largo de la semana», explicó el preparador blanquiazul. «Hay un rodillazo claro del portero a Borja y para mí es penalti claro; pero no tenemos fortuna» Sí valoró Ramis la mejora de los suyos tras el descanso, un paso al frente porque el equipo isleño interpretó su consigna de «llegar a campo rival y tener más movilidad». «Debíamos tener mucho equilibrio y cuidado con las transiciones, pero en el gol cometemos un error, cuando nosotros no podemos equivocarnos ya que el rival lo aprovecha y luego tenemos que remar mucho para tratar de sacar algo», se lamentó el entrenador blanquiazul, que aún así se queda con las prestaciones mostradas por los suyos. «El esfuerzo ha sido bueno, hay dos palos, un posible penalti, para mí claro... Hemos hecho cosas mal, pero en cuanto a entrega y sacrificio hay poco que reprochar», añadió. Precisamente habló Ramis varias veces de la actuación del colegiado, que a su entender «no benefició» al CD Tenerife en varios aspectos. Desde la pérdida de tiempo del rival «que se podía haber cortado en el minuto 10 y no en el 65 para evitar los nervios del final», hasta lo que el tarraconense consideró una meridiana pena máxima sobre Garcés. «He visto varias acciones claras, sobre todo el rodillazo del portero a Borja, que casi no puede caminar. No llega al balón y sin querer lo arrolla. No estamos teniendo fortuna con el árbitro de campo ni con el del VAR. Yo he visto esa jugada como la ha podido ver el VAR y la verdad que enfada mucho», comentó en este sentido.