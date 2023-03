Sergio González recupera la confianza de Ramis

Sergio González dejó de participar después de la derrota del Tenerife en Granada. En ese partido no tuvo su mejor actuación. Quedó señalado por los dos penaltis –el segundo, por mano– que aprovechó el equipo andaluz para vencer. Después de cuatro jornadas sin minutos, Ramis decidió finalmente brindarle la titularidad en el derbi canario disputado en el Heliodoro Rodríguez López, y se la volvió a dar en el último encuentro contra el Alavés. «Son rachas que tenemos los jugadores. Me ha tocado estar cuatro semanas en el banquillo, pero he seguido trabajando independientemente de ello. En la posición de central hay mucha competencia y cualquier compañero puede rendir bien», apunta Sergio.

Penaltis por manos

El equipo técnico se ha volcado en corregir situaciones como la ocurrida en Los Cármenes –que le costó varias semanas en el banquillo–. El defensa ha rectificado la postura de las manos en situaciones defensivas y vela por mejorar en esos aspectos que son claves para su rendimiento. «Son acciones involuntarias. Ramis me ha transmitido que también fue central y que ese tipo de momentos los tendré a lo largo de mi carrera. Ahora siempre intento tener las manos por detrás de la espalda», aclara. «Seguiré trabajando para que no vuelva a ocurrir, pero son cosas que pasan en el fútbol».

Lesión de la primera vuelta

Los parones han sido recurrentes para el jugador en esta campaña. En el pasado mes de septiembre, el murciano sufrió una rotura miofascial en el bíceps femoral del muslo izquierdo que lo dejó fuera del césped cuatro jornadas. Tras su recuperación, fue convocado como suplente en los siguientes cinco partidos y no fue hasta el encuentro disputado en Anduva, con un 1-0, cuando pudo volver a ser titular. «Tras la lesión me costó volver al equipo. Cuando estás un tiempo fuera y ves que el equipo funciona con una pareja de centrales, entiendo que no es habitual realizar cambios con esa dinámica», declara el central. «Independientemente de que juegue o no, lo afronto con deportividad y apoyo a mis compañeros que tienen la titularidad».

Madurez en el campo

Tras los contratiempos que el defensa del Tenerife ha tenido en el campo –especialmente en el encuentro contra el Granada por los dos penaltis– el jugador pone en claro su mejoría y el empeño por conseguir una madurez visible en el equipo que se ha hecho notar en las últimas dos jornadas. «Son situaciones que te hacen más fuerte. Me he puesto presión a mí mismo para hacer los mejores partidos posibles. El fútbol no da descanso y siempre habrá otra oportunidad de dar lo mejor». Sergio González se ha centrado en recuperar la confianza del entrenador, quien le ha reforzado mentalmente para afrontar los próximos encuentros.

Controversia arbitral

Otro de los puntos tocados por el cartagenero fue la derrota en la ciudad de Vitoria frente al Deportivo Alavés. Un partido polémico en relación al arbitraje por un posible penalti a favor de los blanquiazules rechazado por el VAR y una expulsión perdonada a Tenaglia fueron el detonante para la posterior queja del club en redes sociales. El equipo vasco se impuso por 1-0 con un gol marcado por Jon Guridi que estuvo a punto de evitar el guardameta blanquiazul, Juan Soriano. «Salimos frustrados del partido. Hicimos una muy buena primera parte y creemos que pudimos haber sacado un punto en este encuentro», comenta González. «No queda otra que seguir trabajando para el próximo partido».

Puntos en la clasificación

La tónica de la temporada que señala el jugador es de una cierta injusticia en cuanto a puntos se refiere. «Haciendo una lectura de esta temporada, hay muchos partidos en los que hemos sido superiores. No ha habido ninguno en el que nos hayamos sentido dominados por el rival», cita. «Considero que hemos tenido un buen juego pero poca efectividad por mala suerte». Coincide, además, en que el Tenerife fue claro merecedor de puntos que se quedaron atrás por diversos detalles o mala suerte.

Próximo encuentro

Los blanquiazules se enfrentarán este sábado al Villarreal B. El filial del club castellonense llega al encuentro tras un empate con el Huesca y situado en el noveno puesto en la clasificación, con cuatro puntos más que los tinerfeños. «Que el rival sea un filial no significa que el partido vaya a ser fácil, todo lo contrario. Nos lo van a poner muy complicado», resalta. «Confío al cien por cien en mi equipo». La entidad ha tenido una venta de entradas muy positiva para el sábado gracias a la promoción para los abonados y espera poder colgar el cartel de no hay billetes en las horas previas al encuentro.