El CD Tenerife persigue el fichaje de Aleix Febas

Aunque probablemente el fichaje de Ángel Rodríguez sería el más mediático y el de mayor impacto en la masa social del CD Tenerife, en realidad para la comisión deportiva blanquiazul el movimiento troncal en la configuración de la plantilla sería el de un futbolista que hiciera jugar al equipo.Se busca metrónomo y el elegido es Aleix Febas. En el representativo entienden que un pivote de sus características es absolutamente necesario en el proyecto deportivo para el venidero curso 2023/24 y no están dispuestos a que los muchos competidores que hay por el jugador ilerdense se le adelanten al Tenerife, que lo considera esencial en su lista de deseos.

El conjunto isleño ya ha emprendido contactos para ganarse una posición prioritaria en la contratación de Febas, jugador muy del agrado de Luis Miguel Ramis, si bien no está claro que el profesional tarraconense vaya a seguir en el cargo. Ambos coincidieron en el Albacete Balompié durante una etapa clave en la progresión del jugador, que actualmente milita en el Málaga y tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2025. Ahora bien, quedaría liberado del club andaluz en caso de descenso a Primera RFEF y, en estos momentos, los de La Rosaleda lo tienen en chino para salir de las cuatro últimas plazas de la clasificación. Ahora mismo son antepenúltimos y están a ocho puntos de los puestos de permanencia.

Aleix Febas Pérez es un producto de la cantera del Real Madrid y jugó a gran nivel dos cursos consecutivos en el Castilla antes de iniciar su periplo por clubes de LaLiga: primero el Real Zaragoza, luego el Albacete, a continuación el RCD Mallorca y ahora el Málaga. Siempre fue de los centrocampistas más utilizados por todos los entrenadores que tuvo; y no es una excepción este curso donde ha sido titular casi siempre que ha estado disponible. Durante el ejercicio anterior firmó más de una treintena de comparecencias en liga, sumó dos partidos en la Copa del Rey e incrustó su nombre entre los pasadores más eficaces de la competición de plata.

Ahora que el playoff ya es una quimera para el representativo, los jerarcas blanquiazules pretenden hacer de la necesidad una virtud; y comenzar cuanto antes la construcción del proyecto futuro. De sustanciarse, la operación Febas llevaría el sello del consejero responsable del área deportiva, Juan Guerrero; si bien ya falta poco para hallar recambio –y presentarlo públicamente– para el puesto que dejó vacante Juan Carlos Cordero con su salida en el pasado mes de enero.

La contratación de un jugador de las cualidades de Febas alimentaría la competencia en la sala de máquinas blanquiazul, donde se da por probable la salida de Pablo Larrea, habida cuenta de su exigua cuota de protagonismo durante esta liga; y donde aún es una incógnita el futuro del primer capitán, Aitor Sanz. El madrileño ha recibido por parte de la propiedad y de la directiva un claro y diáfano mensaje –para transmitirle que cuentan con sus servicios– pero ha postergado su definitiva decisión al cierre del campeonato liguero. «Si me apetece seguir, lo haré; y si no, a otra cosa», manifestó en su última entrevista en las páginas de EL DÍA. Sanz cumple contrato en junio, no así Corredera, el otro de los mediocampistas en nómina, que ha dejado en manos del consejo de administración su porvenir profesional. Es seguro que tendrá ofertas, pues ya las ha tenido en las dos últimas ventanas (verano e invierno).