El CD Tenerife medita dar preferencia a sus abonados en el curso 2023/24

El consejo de administración del CD Tenerife pretende poner en el centro del foco a sus abonados, premiar su fidelidad y que sientan valorado su compromiso por parte de los dirigentes del representativo. Desde el club pretenden desmontar con hechos la falsa creencia de que con las últimas promociones se lesionen los derechos de sus afiliados y ya se plantean darles preferencia –probablemente con tarifas más reducidas– en la ambiciosa próxima campaña de pases que pondrán en funcionamiento el próximo verano.

Una de las premisas fijadas por la directiva es que no se produzca el largo retraso que hubo el año pasado en el lanzamiento de la campaña promocional y en la posterior venta de abonos; y la otra, es que quieren que los ya dados de alta tengan algunas ventajas. «Nosotros no paramos. La realidad es que ya estamos trabajando en el futuro», explica el consejero y director general, Santiago Pozas, en conversación con EL DÍA.

En la línea de lo ya expresado por el presidente del club, Paulino Rivero, subraya cuáles serán los objetivos prioritarios. «A corto plazo, lo que buscamos es mantener o incrementar la cifra de aficionados que van al campo, de ahí las promociones y las medidas anunciadas recientemente. Y con vistas a la próxima temporada, es importante que podamos darle a la afición algo diferente, algo nuevo, pero lo más importante es que la gente se sienta identificada con lo que nosotros podamos ofrecerle», aduce el ejecutivo.

«El propósito principal es hacer crecer la cifra de abonados que tenemos actualmente», resume Pozas. Dicho de otro modo, buscan rebasar –y con creces– los 13.119 afiliados que el club recabó el curso pasado. En cuanto a la intención de bonificar a los actuales abonados, Pozas lo deja entrever, pero no quiere asegurarlo hasta que sea 100% oficial. «Todavía no podemos confirmar nada porque estamos empezando a diseñar la campaña. Pero como hemos hecho desde que hemos llegado, el abonado va a tener un trato diferenciador. Por lo general, es un aficionado que lleva con nosotros muchos años y que merece que esto se tenga en consideración. Nos debemos a ellos», remarca.

Dicho lo cual, subraya que el afán del presidente –y así lo expresó en su discurso de investidura– es el de ensanchar el tinerfeñismo. «El objetivo es mantener los abonados que ya hay;y aparte, conseguir nuevos fieles, con lo cual buscamos diseñar una campaña muy atractiva, muy de sentimiento, que nos permita atraer a más aficionados. Que el Tenerife sea un club con el que toda la Isla quiera estar», sugiere.

«Una entidad no es nada si no tiene una afición que la va nutriendo de alma y valor. Por lo pronto, estamos trabajando y además escuchando para recibir todas aquellas iniciativas que entendamos que son en beneficio del club; y que podamos poner en práctica. Hay algunas ideas que son sencillas de hacer, que si no hemos hecho, es quizá porque no hayamos tenido tiempo material», indica. En los primeros 100 días del actual consejo, han introducido una kiss cam, han lanzado promociones, repartido invitaciones y activado fan zones en un par de ocasiones.

«El presidente es un profesional de escucha activa y con el lápiz siempre listo para apuntar», afirma su director general respecto a reivindicaciones históricas del abonado, tales como un precio asequible para afiliar a los más pequeños y que puedan sentarse en el graderío de sus progenitores. En cuanto al funcionamiento del club, todo son elogios por parte de Pozas. «Hemos marcado unos nuevos hitos por parte del nuevo consejo, que eran necesarios; y un plan para los próximos años. En este sentido, está todo el mundo alineado. Desde ahí, se puede crecer mucho a lo largo de las próximas temporadas. Sí que hemos cambiado algunos hábitos de trabajo, pero siempre en aras de hacer crecer la institución y llevarla a Primera División», indica. Lo que más valoran es que la afición «aprecia y valora los cambios». «Nos dicen:el club ahora tiene otra cara. No sabemos si mejor o peor, pero sí, es otra», concluye.