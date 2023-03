Derrota sin reproches para el CD Tenerife en Mendizorroza

Como en Ipurua o Los Cármenes, por recordar otras visitas a candidatos al ascenso, el Tenerife estuvo más cerca de puntuar que de no hacerlo en Mendizorroza. Pero no puntuó. Con 0-0, en la segunda parte, Gallego remató al larguero en la ocasión más clara de los blanquiazules –de rosa esta vez–. Poco después se vio penalizado en una de las contadas llegadas del Alavés a la portería de Soriano (1-0, 69’).

En cualquier caso, tampoco se notaron diferencias entre un Alavés que todavía piensa en subir por la vía directa y un Tenerife al que ya no le salen las cuentas, al menos para engancharse a la lucha por entrar en el playoff. El 4-1 a Las Palmas había despertado cierto optimismo, pero el margen de error, cada vez más pequeño, obligaba al equipo de Ramis a ganarlo casi todo. De hecho, un empate en Vitoria tampoco habría sido un gran paso en la necesidad de compensar el déficit de puntos que ha condicionado a los tinerfeños en una temporada que sigue siendo irregular. A falta de nueve partidos para el cierre, continúa en la mitad de la clasificación con los mismos puntos que después del derbi, 41.

Dinámicas y rachas. Quién sabe, puede que esa parte inexplicable que acompaña al fútbol, tuviera algo que ver en el resultado. El Alavés había llegado a este partido después de cuatro jornadas seguidas sin ganar y sin marcar;es decir, que se supone que, por estadística, estaba más cerca de anotar, como mínimo, un gol. Y el Tenerife había desatado toda su pegada en el encuentro contra la UD. Al final, los locales se reconciliaron con el acierto ofensivo, con lo justo para ganar, y los visitantes no tuvieron tanta contundencia.

Pero eso no quiere decir que la sonora victoria en el clásico hubiera descomprimido a los blanquiazules. Nada de eso. El Tenerife fue superior en muchas fases al Alavés, sobre todo en un primer tiempo en el que le faltó el último pase y finalizar mejor para anotar.

Es más, si algún equipo mereció marcar primero, fue el insular:con esa ocasión clarísima de Enric en el minuto 56. El autor del doblete en el derbi recibió con ventaja un balón procedente de un saque de esquina, pero lo estrelló en el palo Manos a la cabeza del ariete catalán. Se le había escapado el 0-1.

Así, sin avisar, un partido sin mucha historia, trabado por momentos, se había animado. Porque en la siguiente jugada, esta vez en el área contraria, Soriano se hizo enorme con una de esas paradas de mérito que tanto prestigio le dieron durante el curso anterior. El sevillano tiró de reflejos para sacar un remate de Tenaglia a un metro de la línea. Una intervención para ver repetida que confirmó que el encuentro se había abierto y ya corría cuesta abajo.

Probablemente, para tratar de recuperar el control, Ramis introdujo el primer cambio en el minuto 66. Larrea por Waldo, un volante de posición por un extremo.

Pero lo peor estaba por llegar, porque el Alavés siguió insistiendo por la banda izquierda, donde se movía su mejor jugador, Luis Rioja, y recibió su recompensa. Y no fue el extremo sevillano el protagonista, sino Javi López. El tinerfeño del Alavés, utilizado por García Plaza como sustituto, profundizó por el carril y metió un centro al área pequeña que terminó con el balón dentro de la portería, después de que Guridi lo tocara con el tacón y Juan Soriano no pudiera atrapar el rebote. Aunque el Tenerife casi no había tenido fisuras y al Alavés le estaba costando abrirse camino y explotar sus recursos, un tanto en una acción puntual es algo que podía pasar.

A partir de ahí, el desarrollo del partido cambió. El Tenerife se vio obligado a atacar con más efectivos y dejó espacios que el Alavés intentó aprovechar para sentenciar. Por ejemplo, con un chut sin ángulo de Luis Rioja al lateral de la red (72’) o con un mano a mano de Villalibre con Soriano que arregló Sergio González unos segundos después de perder el balón (73’).

En esta etapa se puso de manifiesto un factor que se suponía que podía ser influyente: las alternativas en el banquillo de unos y de otros. En la búsqueda de la remontada, Ramis fue metiendo en el campo a los canteranos David Rodríguez, Alassan y Cacho, y también al lateral profesional Aitor Buñuel. Y no es que tenga nada malo esa apuesta por jugadores de la casa, claro que no, pero se supone que no es lo mismo intentar remontar con futbolistas inexpertos que con los que no pudieron participar por estar lesionados:Elady, Sam Shashoua y Mo Dauda.

Aún así, con un Alavés mirando de reojo el cronómetro y centrado en defender su mínima renta, el Tenerife terminó el partido en el campo local, con un Alassan valiente, generando centros desde la banda izquierda, y sus compañeros Cacho y David dando la cara.

Fue una derrota sin reproches en un partido que arrancó con una primera parte dominada por un Tenerife que no se presentó en Mendizorroza descomprimido por la goleada en el derbi. Los de Ramis iniciaron el duelo con personalidad, queriendo mandar, consciente de que el triunfo era el único resultado que les iba a valer. Ese punto de partida no siguió el guion que se podía esperar con un candidato al ascenso como el Alavés, dominante y incisivo, y un Tenerife más conservador. En realidad, fue al contrario. Papeles cambiados en un comienzo en el que el control fue de los visitantes. Los blanquiazules se adueñaron del balón y lo movieron con criterio, abriendo el campo con laterales profundos, poblando el pasillo central con los interiores y dándole movilidad a la zona ofensiva, sobre todo con un participativo Borja Garcés. Buenas intenciones que, eso sí, no se tradujeron en ocasiones de gol. No siempre se conectan dos remates certeros en los cinco primeros minutos como en el derbi. Esta vez, la voluntad se perdió en el camino con centros que no llegaron a su destinatario. Pero fue prometedor que el duelo ofreciera esta cara, la de un Tenerife superior y un Alavés menor.

Mientras a los de Ramis les seguía faltando el último pase, los de García Plaza apenas pisaban el área. Eso sí, en su primera aproximación crearon peligro. Mellot perdió su sitio y Rioja asistió desde la banda para que Guridi rozara el balón sin la puntería suficiente.

Fue un pequeño sobresalto en medio del monólogo tinerfeño. Los insulares llegaban por un lado y por el otro. Esa era la dinámica de un partido que, de repente, entró de lleno en la sala del VAR. En primer lugar, para que no se castigara una mano de Duarte protestada por Garcés (11’). La influencia del videoarbitraje fue todavía mayor más adelante, en esta ocasión, para corregir una decisión de Cordero Vega, que había dirigido su brazo al punto de penalti del área tinerfeña en el minuto 21 al detectar que Nacho había golpeado con la pierna a Tenaglia cuando los dos se disponían al hacerse un balón suelto. La afición local se frotaba las manos ante la oportunidad de que el Alavés recondujera un decepcionante comienzo con un penalti inesperado, pero el árbitro recibió el aviso de que la acción no había sido tan clara. De hecho, esa pena máxima terminó convirtiéndose en una falta en ataque y en tarjeta amarilla para Tenaglia. El castigo pudo haber sido mayor, ya que el defensa llegó a tocar con los tacos la rodilla de Nacho Martínez.

La polémica tuvo continuidad, de manera más discreta, en una jugada posterior en la que Garcés, otra vez, pidió mano de Laguardia cuando el delantero melillense se esforzaba por finalizar un contragolpe, antes de entrar en el área. El árbitro prefirió no pitar nada y el defensa, que tenía una amonestación, respiró tranquilo –acabó siendo sustituido, por si acaso–.

A esas alturas, el duelo se había equilibrado. El Alavés había empezado a salir de la cueva. Su presencia en el campo contrario ya se notaba más, pero apenas inquietaba a una concentrada zaga tinerfeña. Solo el habilidoso Luis Rioja o el potente Sylla se hacían notar. Ese tránsito hacia el intermedio fue un anticipo de un segundo tiempo más igualado en el que la moneda, algo caprichosa, terminó cayendo del lado alavesista.