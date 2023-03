Alavés-Tenerife, la vida después del derbi

Con los ecos del 4-1 a Las Palmas apagándose poco a poco, el Tenerife entra este sábado en el tramo de las últimas diez jornadas visitando a un Deportivo Alavés (Mendizorroza, 17:30) afianzado en los puestos de promoción y dispuesto a apurar sus opciones de regresar a Primera División por la vía directa.

Los blanquiazules esperan aprovechar la inercia del derbi para lograr su primer triunfo en el campo de uno de los candidatos al ascenso y repetir algo que solo han conseguido una vez en esta Liga, enlazar dos triunfos –Burgos y Huesca en noviembre–. En el mejor de los casos, podrían estar a siete puntos del sexto de la tabla. Al menos daría para no apagar tan pronto la calculadora.

Los tinerfeños se encontrarán con un Alavés que está pasando por una etapa extraña. No es normal que un equipo de su potencial –es el tercer máximo anotador de la categoría, con 39 goles– lleve cuatro jornadas seguidas sin marcar. Pese a esa sequía, el Alavés pudo sumar dos puntos de 12 posibles –empates en casa con el Cartagena y el Lugo–. Pero se trata de un balance que no le ha permitido acercarse a los dos primeros puestos de la clasificación, zona que el 'Glorioso' no pisa desde finales de noviembre, justo antes de que encadenara cuatro derrotas;una de ellas, en el Rodríguez López por 2-1, con goles de Teto y Gallego.

Tanto el canterano como el héroe del derbi forman parte de una lista de convocados en la que pudieron entrar todos los jugadores que terminaron el partido contra Las Palmas con molestias: Sergio González, José León, Waldo y Romero. Es más, seguramente todos coincidirán en una alineación titular que no será la misma que la del sábado pasado, ya que Elady jugó de inicio ese día y tuvo que quedarse en la Isla por una rotura muscular. Tampoco viajaron a Vitoria Nikola Sipcic, por la llamada del seleccionador de Montenegro, y los tres jugadores con lesiones de mayor duración, Sam Shashoua, Mo Dauda y Riza Durmisi. Con todo esto, siempre que Ramis decida darle continuidad al once anterior, la duda se centra en el sustituto de Elady en la banda derecha. Podría ser Teto, pero también Romero, que dejaría su lugar en la delantera para Garcés.

En el lado local, Luis García Plaza también tendrá que modificar la alineación de la jornada pasada, la de la derrota en el campo de la Ponferradina (1-0). Dos de los habituales titulares, el central Abqar y el centrocampista Antonio Blanco, se lo pierden por sus compromisos internacionales, con España sub’21 y Marruecos, respectivamente. Lo mismo sucede con el portero Jesús Owono y el volante Álex Balboa, que están concentrados con Guinea Ecuatorial, aunque no entran tanto en los planes del técnico del Deportivo Alavés.

Aparte de las bajas FIFA, García Plaza tiene la del defensa Nikola Maras, por lesión, y la duda del mediocentro Carlos Benavídez.

Son algunos de los ingredientes de la decimoséptima visita del Tenerife a Mendizorroza, un estadio en el que solo ganó una vez, en diciembre de 2008, dentro de la temporada del último ascenso de los blanquiazules a Primera. Aquella tarde, el equipo entrenado por Oltra se impuso por 1-2, con goles de Alfaro y Óscar Pérez.