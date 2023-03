Reactivación y necesidad después del derbi

La vida sigue para el Tenerife después del derbi. No hay tregua. Siete días después del 4-1 a Las Palmas, partido contra otro candidato al ascenso directo, el Deportivo Alavés. Y el tinerfeñismo aguarda ese momento con la duda de si el equipo responderá de la misma manera. En ese tránsito, Luis Miguel Ramis puso este jueves cada cosa en su sitio. «Si hacemos coincidir muchas de las cosas buenas que hicimos el sábado, siendo un partido diferente, daremos un pasito más para sacarlo adelante», avanzó pensando en la visita a Mendizorroza. En su análisis no dejó a un lado el factor diferencial de la necesidad, porque el triunfo ante la Unión Deportiva no debería haber saciado a los blanquiazules. Para ello dejó espacio a la reactivación de su equipo tras el esfuerzo realizado.

Los tiempos permitieron que el Tenerife destapara la «euforia» el mismo día del clásico «y probablemente el domingo también». Pero la cosa no pasó de ahí. El lunes, los cinco sentidos puestos en el trabajo. «Es verdad que el esfuerzo fue brutal, muy grande, y en el camino hubo algún herido», apuntó el entrenador del Tenerife sobre algunos futbolistas que acusaron molestias en el comienzo de la semana. «Poco a poco fuimos repartiendo las cargas para reactivarnos otra vez, porque el partido que viene precisa de los mismos condicionantes para ganar», indicó. Si dependiera de Ramis, calcaría un arranque de encuentro como el del derbi, con dos goles en los primeros 5 minutos. Pero esa contundencia no aparece siempre. En realidad, casi nunca se ve. Fue una puesta en escena que no relacionó tanto con la «valentía» de su equipo, sino con el convencimiento de lo que debía hacer en el campo. «Yo no lo llamaría valentía», admitió. «Ser valiente no es solo asomar cerca de la portería rival, también es ser fuerte cerca de tu portería o en una zona intermedia. En el 105 por 70 hay que ser valiente en todo momento. Salimos decididos y convencidos de lo que teníamos que hacer. Es verdad que todo eso se refuerza con dos goles en 5 minutos», afirmó. Una vez marcado el camino, Ramis añadió el combustible del hambre de triunfos. «No nos olvidemos que ganar el derbi está muy bien, pero debemos comportarnos sabiendo que esa necesidad tiene que seguir existiendo», avisó.