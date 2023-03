«Podemos fallar muy poco si queremos engancharnos a algo»

¿Qué sensaciones le deja el derbi histórico del sábado?

Fue una tarde bonita de fútbol, sobre todo porque nuestra afición lo pasó bien, vio a su equipo ganar y es un partido señalado siempre, contra nuestro gran rival. Hicimos las cosas bien y tuvimos recompensa.

Todo se puso de cara con dos goles tan tempraneros.

Sí, pero luego analizas el transcurrir del partido y confirmas que fue por nuestra parte una actuación muy completa. Minimizamos todas las virtudes del rival desde el inicio, todo ello acompañado con esos goles en cuatro minutos, que dan mucha energía. Además, el 3-0 justo antes del descanso nos dio mucha tranquilidad y confianza para seguir en el mismo camino.

¿Qué le dijo a sus jugadores en el intermedio?

Que siguieran haciendo lo mismo. Teníamos diferentes lecturas en función de la forma que fuese transcurriendo el partido, pero teníamos claro que debíamos jugar siempre lejos de nuestra portería. Sabíamos que el rival tenía mucha capacidad para llevar el balón con criterio a campo rival, y eso se lo logramos cerrar en casi todo momento. Se trataba de seguir manteniendo esos niveles de todo en la segunda mitad; sabíamos que nos llegarían más cerca de nuestra área con mayor frecuencia, pero también eso lo teníamos trabajado. Me quedo con que es difícil mantener esos índices de concentración e intensidad que tuvo el Tenerife durante todo el partido. Lo que hicimos tiene mucho mérito.

«Para ganar a Las Palmas teníamos claro que debíamos jugar todo el partido lejos de nuestra portería»

¿Qué importancia le da a esta victoria?

Es verdad que un derbi es un derbi y la gente lo vive con mucha ilusión y mucha emoción. Los que lo hemos vivido ya algunas veces, lo sabemos. Pero lo importante era el componente numérico: esa necesidad nuestra se tenía que notar en el campo, y más ante nuestra gente. Intentaremos seguir mirando adelante, pero sin descuidarnos, que todos los equipos aprietan.

¿Y hay margen para mirar hacia arriba?

Tenemos claro que queremos mirar hacia arriba, pero estas cosas hay que demostrarlas semana a semana. Tenemos ahora otro partido en Vitoria ante un rival que lleva varias jornadas sin sumar, muy potente, y esto va a ser una batalla semanal. Somos conscientes de que podemos fallar muy poco si queremos engancharnos a algo, pero la idea es ir a la máxima velocidad posible para llegar con ilusión, que la tenemos, a las últimas jornadas de la competición. Todo pasa no por no fallar, por no perder más oportunidades. Hemos dejado escapar algunas y no lo merecíamos; y pienso que el equipo debería llevar más puntos a estas alturas. Pero las temporadas son como son; y te llevan adonde te llevan. Eso sí, tenemos la ilusión de seguir creciendo. Nuestro objetivo es quedar lo más arriba posible.

Quería preguntarle por su plantilla. ¿Cree que cuenta con muchos jugadores que podrían jugar a corto plazo en Primera División?

Se lo tienen que ganar ellos, no es fácil. La Segunda tiene mucho nivel y la Primera tiene un poco más. Nosotros tratamos de prepararles para eso. No hay mayor alegría para un entrenador que ver que sus futbolistas están creciendo y tienen posibilidades reales de jugar en Primera División. Esa es nuestra idea, también la de ellos. Y trabajamos no solo para posicionar a la institución donde se merece, sino también para ese otro objetivo. ¿Y por qué no? Nosotros años atrás nos hemos enfrentado a clubes que ahora mismo estan en Primera, hablo de Osasuna, Valladolid o Rayo; y con muchos jugadores que ahora están en la máxima categoría. Tenemos jugadores con ilusión, con capacidad... que están en el camino.

¿Ayuda la victoria a que acepte la oferta de renovación que tiene sobre la mesa?

De verdad, no tengo ninguna decisión tomada. Cuando la tome, lo sabréis. Lo último que voy a hacer es tocar a otra puerta antes de que el Tenerife, al que me debo y quiero mucho, sepa qué voy a hacer en mi futuro y cuál es mi opinión. Si mi continuidad pasa por los objetivos, obviamente cuando uno consigue ganar, está más cerca. A mí me gustaría estar en otra situación pero trabajo cada día para ganarme las renovaciones, revertir situaciones... y esa es mi forma de proceder. Y más todavía en un club donde yo no quiero deambular, no quiero comportarme de forma mediocre. Quiero que esté lo más arriba posible, que es lo primero que yo deseo, antes que mis propios intereses. Y en eso estamos.