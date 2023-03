El Enric Gallego más precoz

Enric Gallego (Barcelona, 12/9/86) ha marcado goles en todas y cada una de las once temporadas consecutivas que lleva en categorías nacionales, desde que debutó en la desaparecida Segunda División B con el filial del Espanyol, en 2009, hasta su actual etapa en el Tenerife, sin fallar ni siquiera durante sus dos años y medio en Primera con los uniformes del Huesca, Getafe y Osasuna. Su campaña de mayor sequía fue la 20/21. Si bien no anotó en Liga con el conjunto navarro, sí lo hizo en la Copa del Rey. Así evitó algo que no ha vivido aún, un curso en blanco.

Además, como buen especialista, ha ido enriqueciendo sus estadísticas con una variada colección de partidos con más de dos tantos. El último ejemplo, el derbi del pasado sábado en el Heliodoro Rodríguez López. A los 5 minutos de juego ya había firmado un doblete histórico, un registro sin precedentes en la larga trayectoria de los clásicos del fútbol canario –72 partidos oficiales– y también en su carrera. Porque le pegada de Enric no había aparecido nunca tan pronto, ni jugando como titular ni siendo suplente. Como mucho, en el minuto 2 de un partido del curso 2015/16 siendo jugador del Cornellá y contra el Mestalla. En tiempos más cercanos, tras su fichaje por el Tenerife en el verano de 2021, se acercó a ese récord en un derbi, el de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Primera de la campaña 21/22. Al cuarto minuto, Gallego silenció el estadio Gran Canaria con un 0-1 que convirtió en un 0-2 tras un tanto de penalti que facilitó un poco más el pase de los blanquiazules al combate definitivo para intentar subir de categoría. A esas alturas ya había aportado dos dobletes como blanquiazul, en partidos contra el Sporting (1-2) y el Fuenlabrada (3-1) en Liga. Pero no detuvo ahí su cuenta de los 2x1. En el presente ejercicio añadió otro en el triunfo ante el Málaga (3-1) en el Heliodoro y alcanzó el repóker en el clásico del sábado. En categorías nacionales, Enric ya ha marcado por partida doble dieciocho veces. Pero también ha llegado a rebasar esa cota. Logró tres hat-trick, uno con el Cornellá (2017) y dos con Extremadura (ambos en 2018), y se superó con las cuatro dianas que reunió en un único encuentro para que el conjunto de Almendralejo se impusiera en el campo del Reus por 1-4 el 17 de noviembre de 2018. Son veintidós partidos con más de un gol de Gallego, pero solo uno siendo tan precoz como el sábado pasado en el Heliodoro. Eso de batir al guardameta con los dos primeros remates a puerta antes del minuto 5, como ocurrió en el partido anteLas Palmas, fue toda una novedad para el barcelonés. Pero si se trata de calcular el tiempo transcurrido entre el primer tanto y el segundo, aparece un dato llamativo. ¿Había sido tan rápido antes a la hora de repetir? La respuesta es afirmativa. De hecho, cuando estrenó este apartado de la estadística, lo hizo con dos goles en un espacio de dos minutos con el Cornellá ante el Sabadell. En esa misma temporada, la 2015/16, tardó un poquito más, tres minutos en un Cornellá-Olot. Ya en el siguiente curso dejó pasar solo 120 segundos para volver anotar tras colar el balón en la portería del Mallorca B, de nuevo con el Cornellá. Y antes de cambiar de equipo, protagonizó otro fugaz doblete encajado por el Atlético Baleares en el ejercicio 17/18, un gol en el minuto 88 y otro en el 89. Esta habilidad de Enric tuvo continuidad en la temporada 17/18, pero con el valor añadido de un tercer acierto tras abrir camino gracias a un par de certeros remates a puerta con una diferencia de apenas un minuto –65’ y 66’–. Lo celebró la afición del Extremadura y lo sufrió la del Córdoba B (3-4). Desde ese día, el 7 de enero de 2018, no había vuelto a ser tan contundente como en el derbi.