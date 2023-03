Miguel Ángel Ramírez: «El empate es un resultado que podría valernos al final»

Como ya ocurrió en los últimos dos derbis disputados en el Heliodoro, faltará en el palco el presidente de Las Palmas, quien confiesa en EL DÍA que el empate no sería un mal resultado. Recela del Tenerife, al que ve argumentos para plantar cara a los suyos; y avisa de que «la clasificación no importa en este tipo de grandes clásicos».

¿No le veremos este sábado en el palco del Heliodoro?

No, este año no puedo estar por motivos profesionales. Me toca estar fuera, pero seguiré el partido, por supuesto.

No le pregunto por un pronóstico numérico, sí por la fisonomía que cree que tendrá el clásico. ¿Cómo se imagina el partido?

Como todos los derbis. Llevo muchos a mis espaldas y todos han sido muy competidos. En algunos ha sido superior la Unión Deportiva y en otros el CD Tenerife, pero por lo general siempre han sido duelos muy parejos.

¿Comparte la visión general de que Las Palmas se juega mucho más y tendrá más presión en el partido del sábado?

Yo creo que un derbi está fuera del calendario en ese aspecto. Los dos equipos tienen muchísima presión porque se juegan su prestigio ante sus respectivas aficiones. Por lo tanto, más allá de que los puntos puedan valerle más a unos que a otros; o que tengan más valor a efectos clasificatorios porque te juegas un ascenso, eso es secundario en este minuto. Porque pase lo que pase el Tenerife no estará salvado o en una situación insostenible; ni tampoco Las Palmas estará en Primera División o se quedará sin opciones. Sería un atrevimiento decir que estos tres puntos te lo garantizan o te lo dan todo. Creo que en caso de resultado negativo, mantendríamos nuestras opciones y nuestra capacidad de luchar por el ascenso.

Entonces, ¿qué hay en juego?

Los dos equipos nos jugamos muchísimo más allá de la clasificación.

¿Entiende que el tinerfeñismo esté un poco de capa caída tras los últimos resultados? Y que en cambio haya furor en Gran Canaria por lo que denotan los registros de venta de entradas.

Bueno, era lo que estaba previsto. Entendíamos que iban a agotarse las que teníamos disponibles para el sector visitante. Nosotros íbamos a recibir 690 localidades, 300 de las cuales van para la Federación de Peñas, como así determina el acuerdo que tienen con LaLiga. Y de las 390 que nos quedaban, 90 han sido para jugadores y compromisos de patrocinadores; y las 300 restantes se pusieron a la venta y se vendieron en nada, en solo unos minutos.

¿Cree que sería deseable, si hubiera más derbis a corto plazo, que se estableciera un cupo mayor para las aficiones visitantes? ¿Cree que se podría aprovechar el nacimiento de una nueva relación entre directivas para abordar este asunto y cambiar las cifras?

Sí, pero nosotros no podemos hacer nada al respecto. En todo caso, le matizo que nuestra relación con la nueva directiva del CD Tenerife es exactamente la misma que teníamos con la anterior, la que presidía Miguel Concepción. Era y es una relación de plena sintonía. El diálogo entre representativos gozaba de una buena salud antes; y goza de buena salud ahora. La clave para que entendamos este asunto es que el sector visitante de nuestro estadio tiene la capacidad de 690. Es el cupo que tiene la zona que hemos delimitado a tales efectos. Ahora se juega en Tenerife y la cantidad es la misma. ¿Que todo el mundo quiere ir? Bien, pero esto es un intercambio y las normas están muy claras. Hay que ajustarse a eso.

¿Le vale el empate a la UD Las Palmas?

Lo que no le vale, en principio, es perder el partido. A partir de ahí, como mínimo el empate sería un resultado que podría valernos al final de esta temporada.

Aprovecho para preguntarle por algún nombre propio de la actualidad de Las Palmas y además tinerfeño. Otras veces hemos hablado de Pedri y ahora le pregunto por Alberto Moleiro. Entiendo que esta temporada se acaba su ciclo en Segunda División e imagino que me dirá que espera verlo de amarillo en Primera.

Eso es. Nosotros estamos intentando luchar por ascender a Primera y estoy convencido de que él con Las Palmas en Primera, él se lo pasaría muy bien. Ahora vamos a esperar a ver si eso se da; si no es lo que sucede, ya entraríamos a valorar cuál es la situación. Pero ahora solo estamos pensando en subir, en trabajar para el cambio de categoría y en hacer un buen tramo final para lograr el objetivo. Estando en Primera, todo será mucho más fácil para nosotros. La estructura para quedarnos ahí la tenemos, porque no hace mucho desde que bajamos. Quedan 11 jornadas y vamos a pelear hasta el final.

Volviendo a Moleiro, ¿es cierto que la lista de pretendientes incluye a los grandes del fútbol alemán y del fútbol inglés?

Obviamente un jugador como Moleiro es interesante y es seguido por equipos grandes e importantes del fútbol europeo, así como has publicado. Eso es correcto, es así.

¿Qué espera de la presidencia de Paulino Rivero? Escribió usted una carta de bienvenida en EL DÍA en la que le decía algo así como que «en el fútbol y en la vida, o se gana o se aprende».

Yo le deseo lo mismo que le deseé siempre a Miguel: que tenga toda la suerte del mundo, que los resultados le acompañen y que al final, si a ellos les salen bien las cosas, será que al Tenerife le va bien. Yo quiero que les vaya bien a los dos y que, ojalá sea más pronto que tarde, veamos este clásico en Primera División. Sería lo máximo. Y por supuesto una excelente noticia para el fútbol de Canarias. Creo que tenemos un derbi ejemplar y que merece jugarse en la máxima categoría.

No sé si ha leído las declaraciones de Paulino Rivero a este periódico. Ha dicho que le encantaría ver a Kirian de blanquiazul.

Kirian es un jugador que procede de Tenerife y que ha estado en el Tenerife. Nosotros tuvimos la suerte de poder traerlo. Lo importante es que, una vez ocurrido lo ocurrido, él lo ha superado y está en disposición de jugar. A mi entender, es uno de los grandes futbolistas canarios que existen hoy en día en LaLiga Smartbank. Todos sabemos de su valía y a poquito que empiece a ganar, tanto Las Palmas, que querrá renovarle porque se le vence el contrato, como también otros equipos como el Tenerife, estoy seguro de que querrán hacerse con sus servicios.

¿Es cierto que existe un pacto de no agresión entre ambos clubes? ¿O el mercado es libre y ambos van en busca de lo mejor para sus respectivos intereses?

No, no, esto es un mercado libre y cada uno puede fichar lo que quiera. No hay enfado por esas cosas entre las dos directivas.