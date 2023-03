José León: «Mi primer derbi fue mágico e inolvidable para mí»

¿Qué balance hace de su trayectoria en el Tenerife?

Muy bueno. Desde el primer momento que pisé Tenerife lo dije: tanto el recibimiento como el calor de la afición me lo pusieron muy fácil. Y el club, igual. Aquí estoy encantado. Y qué decir de la calidad de vida en esta isla, es una maravilla. Tanto yo como mi familia somos muy felices aquí.

¿Qué destacaría de la afición blanquiazul?

Lo entregada que es. Más allá de cómo vaya el equipo, el rendimiento y la clasificación, siempre están ahí. Para mí es importante, lo veo sobre todo en redes sociales. Siento su apoyo, el cariño y las ganas de que las cosas salgan bien, de que el equipo vaya para arriba y de que consigamos la victoria siempre. Es una isla en la que se respira fútbol. Cuando paseo con mi familia se respira fútbol. Cualquier mensaje que me quieran transmitir es positivo. Con esa ilusión siempre intento conseguir la mejor versión de José León. Cuando me pongo a trabajar es lo que quiero alcanzar. Siempre voy de la mano con la afición.

¿Cuál ha sido su partido más importante en el CD Tenerife?

Quitando los partidos en playoff, los derbis siempre son especiales. Destacaría todos los partidos en casa con la afición. De quedarme con alguno, sería el partido contra el Burgos en el que ganamos 4-0. Creo que fue un encuentro ideal en el que todos pudimos disfrutar de una tarde de fútbol espectacular.

¿Cree que está al nivel de la temporada pasada?

Creo que estoy a un buen nivel. No podría compararme con la anterior campaña. Creo que ha habido distintos factores. Eso afecta al rendimiento individual y colectivo en el equipo. La temporada pasada se dio muy bien y se nos quedó esa espinita clavada de no poder conseguir algo tan importante como un ascenso. Esta temporada hemos intentado sobreponernos de los playoff y llevarlo de la mejor manera posible. El comienzo nos costó a todos, quizás debido a la falta de descanso y por el duelo interno psicológico. Creo que el equipo en muchos momentos de la temporada ha tenido un rendimiento bastante alto. En ningún partido nos hemos visto sobrepasados a pesar de los rivales y en ese sentido estamos contentos. A nivel individual estoy contento por volver a un gran rendimiento que creo que era lo esperado en mí. Sigo trabajando día a día para mantenerlo y mejorar.

¿Cómo vivió los primeros derbis vistiendo la camiseta blanquiazul?

Para mí era algo nuevo. Nunca había vivido algo así. Lo afronté con nerviosismo profesional porque sabíamos la importancia que tenía junto a la ilusión de toda la gente que teníamos encima de nuestros hombros. Somos profesionales, pero desde pequeñitos soñamos con disfrutar una vivencia así. Ha sido la mejor experiencia que he tenido hasta el momento a lo largo de mi carrera deportiva.

¿Qué sintió tras anotar el gol en el playoff en casa frente a Las Palmas? ¿Cuál fue su primer pensamiento?

Si ya fue especial por todo lo que estábamos viviendo con el escenario del playoff, en derbi, encima el poder estrenarme con esta camiseta en un partido tan importante contra el eterno rival, y gracias a ese gol ganar, pues imagínate. Lo viví de una manera muy especial. Lo viví con la familia cerca y lo pude celebrar con ellos. Fui muy feliz y también creo que fue el resultado de tanto trabajo que llevábamos haciendo durante todo el año. Será un bonito recuerdo para mí y un bonito e importante recuerdo de este club. Estoy orgulloso de ello. Pensé en mi mujer y mi hija. Estaban en la grada y para mí fue algo muy especial y emotivo. Esas personas que tienes cerca saben lo que hay detrás de todo esto, que no es solo lo que se ve en el césped sino también el trabajo y sufrimiento que te llevas a casa. Se lo dediqué a ellos, a mi familia. Los que sufren, se ilusionan y trabajan conmigo y lo viven día a día.

¿Cómo es el ambiente en el vestuario previo al derbi?

La gente con más experiencia que ha vivido este tipo de partidos más veces te intentan transmitir la importancia que tiene. Tú piensas que tampoco será para tanto, que es un partido más. Pero luego ves lo volcada que está la afición y cuando lo vives dices: no tiene nada que ver con lo que me contaban. Es mucho más. Es tal la magnitud que la ilusión y las ganas de conseguir la victoria te las transmite la gente. Ver las gradas llenas y todo el mundo animando al unísono para un futbolista es lo máximo. Los derbis siempre son una experiencia mágica e inolvidable. No he vivido nunca una situación similar a lo largo de mi carrera profesional.

¿Cómo afronta el partido del sábado?

Llevamos trabajando toda la semana para ganar. Siempre trabajamos para conseguir los tres puntos sea el rival que sea y juguemos donde juguemos. Sabiendo la importancia que tiene un derbi estamos más concienciados y con más ilusión. Sabemos que la gente va a estar aquí siempre apoyándonos y siendo uno más. Con esa responsabilidad afrontamos el partido. Con ambición conseguiremos los tres puntos.

¿Se ve llevando el brazalete la próxima temporada?

Al final eso es decisión del cuerpo técnico y de los compañeros. Pienso que es algo importante y para mí sería un orgullo llevarlo. Estaría encantado. Por ahora, me centro en aportar mi granito de arena y hacerlo lo mejor posible para dar la mejor versión de mí. Si llegado el momento me dieran la oportunidad, lo afrontaría con orgullo y honor.