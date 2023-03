Los fijos de Ramis y Pimienta

Entrenadores de ideas fijas, Luis Miguel Ramis Monfort (Tarragona, 1971) y Francisco Javier García Pimienta (Barcelona, 1974) han forjado a través de las 31 jornadas ya disputadas un once tipo y, antes que eso, también determinadas preferencias en cada demarcación y parcela del rectángulo de juego. Podría decirse que la distancia es muy significativa entre titulares y suplentes en los dos equipos protagonistas del gran clásico canario (sábado, 17:30); y que hay futbolistas casi imprescindibles para ambos técnicos a la hora de componer sus respectivas alineaciones.

En el Tenerife vuelve a ser el guardameta Juan Soriano el hombre más utilizado por Ramis. No hay dudas a la hora de ubicarle bajo palos ante cualquier compromiso liguero del representativo, pues los ha disputado todos enteros hasta completar los 2.790 minutos de competición. En cambio, en Las Palmas sí ha habido margen para el cancerbero suplente, un Álex Domínguez que ha tenido ocasión de defender el portal amarillo hasta en ocho partidos diferentes.

En la zaga, el Tenerife podría optar este sábado por su retaguardia de gala, si bien hay dudas en alguno de los costados. La probada polivalencia de Mellot le convierte en una garantía tanto por una banda como por la otra; y en el eje de la defensa gana enteros el dueto Nikola Sipcic-José Léon ante las dudas con Kike Salas (llegado en invierno) y el protagonismo decreciente de Sergio González.

Pimienta, por su parte, ha elevado a la condición de casi insustituibles a hombres como Álex Suárez, Curbelo o Sergi Cardona, todos ellos con 29 ó 30 comparecencias ligueras; y próximos a rebasar el listón de los 2.500 minutos. Son palabras mayores, puesto que en el cuadro que mañana ejercerá como local solo dos futbolistas de campo (Enric Gallego y Mellot) están cerca de esta cifra. Otra señal más de que no ha sido un curso fácil para Ramis, que ha tenido que agudizar el ingenio y estrujarse los sesos hasta encontrar un once competitivo cuando los contratiempos en la enfermería casi llegaban a la decena.

En una temporada con tres intervenciones quirúrgicas en plantilla, nombres llamados a ser relevantes como Corredera o Sam Shashoua se le han caído de la lista de más utilizados. Y ya no podrá estar en ella Riza Durmisi, que se lesionó nada más debutar después de convertirse en el primer refuerzo de la presidencia recién estrenada de Paulino Rivero. En el lado grancanario, los nuevos han tenido más fortuna y ya cuentan sus convocatorias con más dedos que una mano. Así, Kaptoum ya lleva cinco partidos y Loren va por seis, que serán siete si juega contra el Tenerife, en la que pudo ser su casa.

En cuanto al protagonismo canario, está asegurado con nombres como los de Teto en el plantel blanquiazul; y los de Jonathan Viera, Moleiro, Óscar Clemente o el mismo Álex Suárez. Con algunas dudas, por ejemplo sobre la participación de Javi Alonso en el representativo –sería su primer clásico– o el concurso de Kirian Rodríguez, que aspira a estrenar su casillero de minutos en este curso en el mejor escaparate posible un derbi.

En el polo opuesto al de los muy protagonistas, hay futbolistas que apenas han tenido espacio para lucir sus cualidades. Y salvo sorpresa en el guion, lo tienen en chino para que esta opción de jugar les llegue justamente en el partido más esperado del curso. En el representativo es Pablo Larrea el jugador de los importantes que ha tenido la participación más exigua. De hecho, el último partido ante el Oviedo –tuvo una participación testimonial al final– quebró una larga sequía para el madrileño. También en el furgón de cola van hombres como el portero suplente Javi Díaz, aún a cero; o el canterano David, que solo ha jugado cuatro minutos.

El puesto de la veteranía





El capitán

Aitor Sanz

El jugador madrileño jugará su decimotercer derbi con el CD Tenerife. A pesar de la amplia experiencia que tiene frente a los amarillos, siempre vive estos partidos «con mucha ilusión, optimismo y ganas». El sábado, según Sanz, los blanquiazules le darán «guerra» en el césped a la Unión Deportiva y el equipo buscará la victoria. «Intentamos mantener ese equilibrio emocional de nuestra gente para afrontar el partido de la mejor manera posible y que los tres puntos se queden aquí», comenta. «Es importante transmitir en los vestuarios el ímpetu que requieren los partidos de esta categoría», avisa.





La defensa serbia

Nikola Sipcic

Tras cuatro años en la Isla el serbio ha sabido fusionarse con el sentimiento de la afición cuando se trata del clásico canario. «Creo que vivir un derbi no se puede describir. Hasta que no lo vives no sabes de lo que te hablan los más veteranos. Simplemente estar en la grada, en el banquillo o dentro del campo es indescriptible», declara. «Me siento muy orgulloso de poder haber vivido el sentimiento tan especial que supone», añade.