El Tenerife no marca en jugada desde finales de enero en Santander

La salida de Mario González se confirma con el tiempo como una pésima noticia para los intereses goleadores del equipo. Pero es que tampoco la decisión de traer a Borja Garcés ha valido para darle más mordiente y recursos al grupo de Ramis. Mientras el melillense no llega a la media decena de goles –se especuló con su salida en la ventana invernal–, el máximo artillero del equipo es Enric Gallego con solo cinco aciertos. Es descorazonador comprobar que la mayoría de equipos instalados en la zona noble tienen goleadores de referencia con dígitos rotundos; al Tenerife, entretanto, le falta un hombre que marque las diferencias.

Con Shashoua entre algodones en Estados Unidos y con el fichaje estrella Mo Dauda también en la enfermería, los números blanquiazules hablan por sí solos. El último gol en jugada llegó a finales de enero en el partido contra el Racing en El Sardinero (1-1). Lo hizo Iván Romero, sorprendentemente relegado a la suplencia en el último choque a domicilio frente al Oviedo. Desde el partido de Santander, las dos únicas dianas del representativo han sido de penalti; y el caudal de ocasiones claras no ha sido suficiente para marcar un solo tanto en acción combinativa ni tampoco en jugadas de estrategia, donde el balance a estas alturas es igualmente muy pobre.

Con vistas a uno de los partidos más exigentes del curso, el derbi venidero contra Las Palmas, es urgente mejorar estos datos. Porque probablemente con un solo gol no baste ante el candidato número uno al ascenso de categoría. El cuadro grancanario ha marcado en 22 de sus 31 duelos en liga, en muchas ocasiones más de un tanto. En cambio, al Tenerife se le ha bajado la persiana. Su última jornada con más de un 1 en su casillero de goles fue en Villarreal, en diciembre del año pasado. Y ni aún así le sirvió para salir con los puntos del feudo del filial groguet.

Tal vez resulte ventajista mirar ahora a los mercados veraniego e invernal, pero las declaraciones de Ramis invitan a pensar que le habría gustado una cosecha de fichajes mejor tanto en la primera ventana como en la segunda. «Carecemos de lo que carecemos», dijo el sábado tras el empate contra el Oviedo. En las últimas tres jornadas, cero goles. Y en la odiosa comparación con el curso pasado, un abismo entre los 47 tantos que el equipo acumulaba a estas alturas de la temporada previa; y los solo 27 que lucen en su casillero actual. «Estamos en ese momento en el que la pelota no entra», lamenta el entrenador, que no se resigna. El sábado, examen crucial.

Aitor Sanz deja en el aire su futuro

A su paso por Asturias, Aitor Sanz fue un gran reclamo para la afición oviedista-fue primer capitán carbayón- y atendió también a los medios de comunicación que le siguieron durante su etapa en el club del Principado. Sobre su futuro, confirmó la información publicada por EL DÍA: decidirá acerca de su renovación al término de esta campaña. «Si me apetece, seguiré; si no, a otra cosa», verbalizó el madrileño.Con respecto a la situación en la tabla, que se complica para el representativo tras tres jornadas sin ganar, recordó que «está todo comprimido ahí abajo y se te puede quedar cara de tonto al final si no cierras la permanencia pronto». A ojos del mediocampista blanquiazul, «la diferencia entre equipos es muy pequeña y queda mucho por delante».Sanz admitió que «está siendo una temporada complicada porque ha habido muchas cosas alrededor del club». «Se ha producido un cambio institucional grande, ha entrado un nuevo máximo accionista, también ha habido relevos en la presidencia y la dirección deportiva», enumeró. «Estas cosas afectan y cuesta un poco engrasar la máquina cuando hay este ruido alrededor. A nivel deportivo, también complicado porque veníamos de una temporada fantástica. Veníamos de quedarnos a las puertas del ascenso y eso supone que la gente te dé de favorito, y muchas veces la realidad es otra», certificó.