Una desventaja sin precedentes en el Heliodoro

Desde que coincidieron por primera vez en una misma categoría nacional, en la temporada 53/54, en Segunda División, CDTenerife y UDLas Palmas se han enfrentado veintidós veces en Liga en el Heliodoro Rodríguez López, sin contar la promoción de ascenso a Primera División de 2022. La diferencia de puntos a favor del conjunto grancanario no había sido tan amplia como la de ahora, de 20 unidades falta de once jornadas para el final de la temporada.

La actual no ha sido la mayor separación entre blanquiazules y amarillos en el presente ejercicio. No hace mucho, después de la vigésima novena fecha, llegó a ser de 23. Se trata de una tendencia iniciada en el origen del campeonato, cuando el conjunto de García Pimienta arrancó con un empate y el de Luis Miguel Ramis, con una derrota. En todo momento, los grancanarios han mirado siempre por el retrovisor a sus vecinos. De hecho, ambos ya llegaron al derbi de la primera vuelta, el 26 de noviembre, alejados en la clasificación. El Tenerife visitó el estadio Gran Canaria con el objetivo de ponerse a cinco puntos y salió con una desventaja de once.

En cuanto a las veintiún campañas anteriores en común, todas en Segunda División menos la 2001/2002, que enfrentó a los dos clubes en Primera, hay un poco de todo, casi siempre con signo amarillo en la previa. Jugando en casa, los tinerfeños solo contaron un mayor botín de puntos seis veces; la mitad, en los tres antecedentes más cercanos. Es decir, que en el balance histórico, lo normal fue que Las Palmas visitara el Heliodoro mejor situada en la tabla. No ocurrió en las Ligas 19/20, 20/21 y 21/22. En las dos primeras, la renta fue mínima, pero en la última sí alcanzó las siete unidades. Ese dato coincidió con al clásico celebrado el 2 de enero de 2022, resuelto a favor de los amarillos por 0-1, tras un gol del tinerfeño Kirian.

Los dos casos anteriores tuvieron lugar durante la etapa liderada por José Luis Oltra desde el banquillo blanquiazul. En el ejercicio 2008/09 se disputó el derbi de Liga en el Rodríguez López más desigual de todos. Esta vez, fue el Tenerife el que se presentó en el encuentro siendo claro favorito. En la 34ªjornada le sacaba a su adversario 22 puntos. De camino a su último ascenso a Primera, los tinerfeños dieron otro paso adelante derrotando con solvencia a la Unión Deportiva con tantos de Nino y Richi el 25 de abril de 2009.

Una temporada antes, también con Oltra ejerciendo de anfitrión, el Tenerife recibió a la Unión Deportiva con más puntos en la tabla; siete, para ser exactos. Era un fase más embrionaria del calendario, la undécima fecha, y, a diferencia del otro ejemplo, no se produjo el triunfo del conjunto teóricamente favorito. Darino y Colunga neutralizaron los goles notados por Nino y Culebras. Al final, 2-2.

Para encontrar otro derbi jugado en el Rodríguez López con una mejor posición tinerfeña hay que llegar hasta el curso 1960/61. En esa Liga, que acabó con el primer ascenso del Tenerife a la máxima categoría, los de Heriberto Herrera confirmaron su potente arranque con un 1-0 ante Las Palmas, con un gol de Eleuterio Santos, para pasar de tener una renta de +4 a una de +6 sobre la escuadra grancanaria –en esos tiempos se premiaban las victorias con dos puntos y los empates con uno–.

El recorrido de los veintiún derbis ligueros celebrados el Heliodoro deja un único precedente de máxima igualdad. En la campaña 1983/84, el estadio santacrucero acogió un duelo de rivalidad entre dos equipos empatados a 17 puntos. Además, sumaban los mismos goles a favor –23–, pero no los encajados –20 y 24–. Tras ese clásico, las cosas siguieron igual, dado que el resultado fue de 0-0.

Desde la perspectiva amarilla, su distancia más amplia en las visitas al Rodríguez López se había quedado en los 9 puntos de las Ligas 2014/15 –acabó en ascenso de la mano de Paco Herrera– y 84/85 –con el mismo desenlace, pero con Roque Olsen como entrenador–. En 2014, la Unión Deportiva se vio sorprendida por el Tenerife de Álvaro Cervera –un 2-1 en la sexta jornada–, mientras que en 1984, el resultado fue de empate.