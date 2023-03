Cinco tinerfeños para un derbi

Dos blanquiazules y tres amarillos. Esa será, en teoría la cuota de jugadores tinerfeños en el derbi de este sábado. Por los locales parecen tener una plaza asegurada en la convocatoria Javi Alonso y Teto Martín. Y por los visitantes, se espera la presencia en el Heliodoro Rodríguez López de Alberto Moleiro, Óscar Clemente y Kirian Rodríguez. Todavía quedaría espacio para, al menos, un sexto representante más de la cantera insular. El caso más claro es el del lateral tinerfeño David Rodríguez, uno de los habituales en las listas de Luis Miguel Ramis, aunque sin minutos desde la cuarta jornada del campeonato.

Tanto para Javi como para Teto, será el segundo clásico. Debutaron el mismo día, el 26 de noviembre de 2022. Además, lo hicieron formando parte de la alineación titular en un partido que terminó con un claro triunfo amarillo (3-1).

Teto no tuvo que esperar nada para vivir esa experiencia, dado que se estaba adentrando en su primera temporada con el equipo profesional; por cierto, ya con tres goles y su contrato renovado hasta 2027. En cambio, los derbis se le fueron resistiendo a Alonso. Antes de pasarse el curso 21/22 en blanco por una lesión de rodilla, llegó a entrar en las convocatorias de los partidos ante Las Palmas de la campaña 20/21, uno con Fran Fernández y el otro con Luis Miguel Ramis como entrenadores. Pero no pasó de ahí. Finalmente, se estrenó en el decimoséptima jornada de la temporada en curso.

¿Repetirán en el once? Con Aitor Sanz y Corredera afianzados como pareja de mediocentros, se supone que Javi lo tendrá más complicado. En cambio, Teto ha seguido actuando con más frecuencia, aunque no tanto como en la primera vuelta, hasta la lesión que frenó su recorrido en diciembre.

Y si se trata de buscar a un tinerfeño con el cartel de titular fijo entre los que se reunirán en el derbi, las miradas se dirigen a Alberto Moleiro, una pieza esencial en el engranaje del equipo amarillo. La campaña pasada ya destacó siendo un debutante:35 partidos de Liga, tres goles y una asistencia. En la que está en marcha ha intervenido en 29 encuentros. No ha anotado, pero sí ha repartido ocho pases de gol. Moleiro, de 19 años, va camino de protagonizar la siguiente venta millonaria de un canterano deLas Palmas, como pasó en su día con el también tinerfeño Pedri.Faltaría el destino.

El adejero Óscar Clemente puede que no despierte tanta admiración, pero su papel también está siendo fundamental para García Pimienta. El volante, formado en el Marino antes de su paso por la base del Atlético de Madrid y su salto al plantel amarillo en 2020, ha sido el autor de dos goles y un par de asistencias en este curso.

Y queda Kirian Rodríguez. Un caso especial. El de Candelaria no ha abierto aún el envoltorio de la presente temporada, pero le falta poco. Entró en las cuatro últimas convocatorias después de curarse del linfoma de Hodgkin que le detectaron al final de la campaña pasada. A mediados de enero anunció que ya había ganado esa batalla. Lo peor ha pasado para un jugador al que le resta dar el paso de reencontrarse con la competición. Si lo hace este sábado, volverá a pisar un escenario en el que interpretó un papel protagonista el 2 de enero de 2022. Ese día se disputó el último Tenerife-Las Palmas de Liga, un partido que se decantó a favor del conjunto grancanario gracias a un gol suyo (0-1). Tenga o no minutos, Kirian no pasará desapercibido el sábado. La afición blanquiazul le tiene reservada una cálida acogida. Esa será una carta ganadora en el póker de tinerfeños del derbi.