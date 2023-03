Ramis: «Dar un paso atrás nos podría generar problemas»

El entrenador advirtió de que, en su momento, ya se encargará de dar a conocer la decisión sobre su continuidad en el Tenerife. «No ha cambiado nada, ni he puesto fechas ni nada», aclaró. «La única fecha que conozco es la de mañana –por el viernes–, porque tenemos que ganar sí o sí», añadió dirigiendo el foco a lo que pasará en el Carlos Tartiere. «Si no, daríamos un pasito atrás que nos podría generar problemas», continuó Ramis.

En la víspera, el tarraconense igualó entre los dos equipos la carga de trascendencia del partido. «Para nosotros también es una final», advirtió refiriéndose a un duelo«de mucha competitividad y de saber trabajarlo bien». Para ello, afirmó que el Tenerife debería «seguir insistiendo en el camino», pero con la compañía indispensable de unos resultados positivos que no siempre se dan. «Pero para nosotros es un partido extremadamente importante, como para ellos», repitió el técnico.

En principio, uno de los actores principales en el Tartiere será Alexandre Corredera. El gerundense lleva dos jornadas seguidas jugando de inicio. Los problemas que tuvo en 2022 por una fractura de sesamoideo, van quedando atrás. «Ha ido acercándose a la situación que hablé con él, con tranquilidad, sin precipitación y sin ansiedad, porque uno de los principales problemas que tiene el futbolista es la ansiedad cuando ve que no tiene continuidad; y eso es malo, te cierra las posibilidades de rendir», explicó Luis Miguel.

Ramis también se refirió a Carlos Ruiz, cuya presencia en la competición en la segunda vuelta de la Liga está siendo testimonial y que acaba contrato en junio. «Está ayudando al grupo, a los jóvenes, y entrena todos los días para participar. Es uno de los capitanes, uno de los referentes, una voz autorizada. Eso es suficiente para dejarle su espacio para que decida sobre su futuro», manifestó.

Ramis se enteró la semana pasada, por medio de los servicios médicos del Tenerife, de que Samuel Shashoua había pedido viajar a Estados Unidos para visitar la consulta del médico que supervisó su operación de pubalgia en septiembre de 2022. En cuanto al tiempo que el londinense estará sin jugar, no aportó ningún dato, dado que no maneja tanta información. Eso sí, aseguró que no le dará la espalda al futbolista. «En el fútbol nada me genera decepción. No tengo tiempo para eso. Yo trabajo desde la ilusión, el ánimo, la motivación... Es lo que trato de hacer con todos, incluso con él, así que intentaré seguir ayudando a Sam», afirmó el entrenador. «De momento, la cosa está como está. Ha preferido viajar a Estados Unidos para que revisen una molestia que parece que no tiene nada que ver con la lesión», concluyó.