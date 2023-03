Partido de objetivos secundarios

En su día, no hace tanto, tuvieron motivos para pensar que iban a poder luchar por entrar en la promoción ascenso. Se las fueron arreglando para compaginar sus trayectorias irregulares con la esperanza de que la competición les iba a dar la oportunidad, una más, de seguir enganchados al pelotón de cabeza. Pero, a falta de doce jornadas para que termine el calendario, el orden de prioridades no es el mismo. En el Real Oviedo han encendido las alarmas. Es el equipo que marca la frontera de la permanencia y ya ha empezado a sentir el miedo. Su rival, el Tenerife, no ha llegado a tanto. Tiene dos puntos más. Pero visitará el Carlos Tartiere tras dos derrotas –Sporting y Eibar– y con la necesidad de avanzar antes de disputar el derbi y viajar al estadio del Alavés.

La meta original compartida de moverse entre los seis mejores –o estar cerca– se ha quedado muy lejos. Demasiado. El Oviedo está a 15 puntos del sexto –Albacete– y el Tenerife, a 13. Por lo visto, ya les ha llegado el momento de plantearse el objetivo secundario de vivir un tramo final desahogado. Y el éxito de ese plan B no dependerá de lo que pase hoy, pero nunca se sabe. El Oviedo repuntó algo tras el cambio en el banquillo de Álvaro Cervera por Jon Pérez Bolo en la undécima semana de Liga. Pero la segunda vuelta está siendo muy poco productiva: ocho puntos de 27 y solo uno de los últimos 12. Y lo más llamativo: esta serie incluye tres partidos consecutivos en el Tartiere sin triunfos locales; es decir que el Oviedo se enfrentará al Tenerife después de perder con el Villarreal B (0-1) y el Burgos (0-1) y empatar con el Albacete (1-1) en las tres citas más recientes en su campo. Para colmo, en su último intento a domicilio también falló: 1-0 en Anduva ante el Mirandés. Y no es que al Tenerife le hayan ido mucho mejor las cosas en el tramo de cuatro partidos más próximo. Quitando la victoria ante el Mirandés, la cosecha ha sido nula: pinchazos ante el Granada, Sporting y, el pasado sábado, Eibar. Ese saldo frenó la escalada que había empezado a protagonizar el equipo de Ramis a lomos de una racha de ocho jornadas sin perder. Si, como aspirante a entrar en la promoción, su margen de error era corto, ahora es mínimo, por no decir nulo. Tendría que ganarlo casi todo para acabar con cifras de playoff. Con el partido contra Las Palmas a la vuelta de la esquina, los blanquiazules se disponen a nivelar el rumbo para seguir navegando en aguas tranquilas. El capitán del barco –así llamó Corredera al técnico el jueves– no pudo llevarse a Oviedo a los dos fichajes de invierno, Kike Salas y Durmisi; el primero por una contusión en el muslo –la sufrió mientras realizaba el calentamiento del partido anterior– y su compañero como consecuencia de una fractura en el menisco. Tampoco estará Samuel Shashoua. El londinense pidió viajar a Filadelfia para pasar una consulta médica por unas molestias que tiene en la cadera. Además, Dauda sigue con la recuperación de una rotura muscular. Cervera tampoco pudo elegir entre todos sus jugadores. Tiene la duda de Luismi –sí entró en la lista– y las ausencias de Tarín, Camarasa, Leo Sequeira, Javi Mier y el exblanquiazul Carlos Pomares. El equipo menos goleador. Si la clasificación de Segunda dependiera solo de los goles anotados, el Oviedo sería el colista. En 30 partidos ha logrado solo 19 tantos. Ocho menos que el Tenerife. Su máximo anotador es Bastón, con ocho. En Liga, el equipo asturiano no ha sido capaz de marcar más de un gol en ningún partido. Aitor, en terreno conocido. Antes de iniciar su etapa en el Tenerife, a partir de la temporada 2013/2014, Aitor Sanz jugó tres campañas en el Oviedo. Allí fue titular habitual y primer capitán. La última, con Cervera. El Tenerife ganó por última vez en el Carlos Tartiere el 21 de abril de 2013, con Álvaro Cervera como entrenador. Fue la temporada del ascenso a Segunda División. Los insulares se impusieron por 1-2 con goles de Alberto y Luismi Loro. En los siete posteriores intentos o perdió –cinco– o empató –dos–.