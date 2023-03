Aday Benítez vincula al Tenerife con un supuesto amaño, sin aportar pruebas

Aday Benítez, futbolista del Tenerife en la temporada 13/14, habló en una tertulia del programa El Bar, de la Ser de Cataluña, sobre las primas por perder. Contó que vivió de cerca una situación en la que, siendo jugador del Girona en la campaña 16/17, rechazó 50 mil euros por un soborno. Este asunto será investigado por LaLiga. Pero también añadió un episodio de su etapa en el equipo blanquiazul.

El partido en cuestión fue el que cerró la temporada 13/14, un Sporting-Tenerife disputado en El Molinón el 7 de junio de 2014. Ganaron los locales por 3-0 y se clasificaron para la promoción de ascenso. Los blanquiazules, entrenados por Cervera, venían de una serie de seis derrotas seguidas y se habían quedado sin aspiraciones.

«En Tenerife viví una situación que no puedo corroborar», introdujo Aday. «Era la última jornada de Liga y no teníamos opciones de entrar en el playoff, pero el Sporting, sí. Ese día íbamos a jugar los que veníamos no jugando habitualmente, pero, al final, el entrenador cambió la alineación y perdimos con goles...», añadió dejando entrever que la oposición defensiva no había sido adecuada.

«Nunca se puede corroborar, pero me pareció muy raro que jugaran los que habían jugado todo el año, cuando no nos jugábamos nada, y nos habían dicho que íbamos a hacerlo los demás», siguió.

Tras ese Sporting-Tenerife, LaLiga decidió presentar una denuncia en la Policía Judicial de Madrid por la sospecha de un amaño relacionado con apuestas. No fue el único foco, también se analizó lo sucedido en el Lugo-Mirandés disputado el mismo día de 2014. Pero la cosa quedó en nada. En las fechas posteriores, Carlos Ruiz quedó señalado por los errores que había cometido.

La situación fue tan delicada que el agente del central se puso en manos del sindicato AFE para buscar asesoramiento. Este caso también se fue apagando y Carlos lo olvidó, hasta que ayer lo desempolvó su excompañero Aday.