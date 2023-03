Cervera y Ramis, históricos frente a frente

Entre Luis Miguel Ramis y Álvaro Cervera suman 222 partidos del Tenerife como entrenadores. El primero cumplió 112 el pasado sábado, en la derrota ante el Eibar en el Heliodoro. Su colega se quedó en 110. Solo José Luis Oltra, que llegó a 160 en dos etapas, tiene un recorrido mayor. Este viernes, en el Carlos Tartiere y con Cervera ejerciendo de anfitrión, el Real Oviedo-Tenerife incluirá el aliciente del duelo entre dos técnicos que coinciden en el podio de la centenaria historia del club tinerfeño.

El 3 de julio de 2012, el Tenerife anunció la contratación de Álvaro Cervera. La decepción de la final de la promoción de ascenso a Segunda División perdida ante la Ponferradina estaba todavía reciente, y los rectores del club, con Miguel Concepción al frente, se pusieron manos a la obra para levantar otro proyecto destinado a volver al circuito profesional. El entrenador elegido por Quique Medina, director deportivo en esos tiempos, fue Álvaro, que alcanzó el objetivo a la primera y con autoridad, un ascenso certificado el 2 de junio de 2013 en Hospitalet. Con Cervera, el Tenerife había encontrado un camino, una identidad, y hubo dio continuidad en una temporada, la 13/14, en la que los blanquiazules se ganaron el derecho a moverse entre los aspirantes a disputar el playoff para subir a Primera, pero una insólita racha final de siete jornadas sin sumar difuminó una meta tan estimulante como inesperada. Luego, el siguiente paso no salió tan bien. El club quiso ser más ambicioso, pero la piezas no encajaron: fichajes por debajo del nivel esperado, menos cohesión que antes en el grupo, falta de continuidad en la competición... Después de un 3-2 en el Carlos Belmonte, el 31 de enero de 2015, terminó la etapa de Cervera en el Tenerife. Había dejado atrás 110 partidos, un ascenso a Segunda División y, entre otras cosas, apuestas acertadas por canteranos como Bruno González, Ayoze Pérez, Jorge, Nano...

Pasado el tiempo, Álvaro reconoce que aquellas siete derrotas seguidas justo antes del cierre de la Liga 2013/14 fueron un lastre que tuvo que cargar en el arranque del curso posterior. Además, admite que no se confeccionó una plantilla idónea –formó con Alfonso Serrano una fallida comisión deportiva– ni en el plano futbolístico ni en el lado humano. «Era difícil convivir en ese vestuario», revela en la serie Centenario de una Pasión. «No supe manejarlo bien y me llevó por delante», confiesa sin pasar por alto que «no todos» los jugadores de aquel grupo fueron problemáticos. De hecho, más adelante quiso llevarse a Aitor Sanz al Cádiz. Pero aquellos fueron meses en los que no se sintió del todo feliz en una Isla que había sido su casa durante su niñez y su adolescencia, hasta que dio el salto a la Península –a Santander– para iniciar su carrera como futbolista profesional. «Lo pasamos mal; fue algo extraño, no se lo deseo a nadie», asegura Álvaro, a quien no se le han olvidado las palabras de Miguel Concepción, su presidente, cuando, en una reunión, le comentó que les convenía seguir por caminos diferentes. «Me dijo:conozco a mi pueblo y lo mejor es que lleguemos hasta aquí. Lo entendí, pero también entendí que aquella batalla la habían ganado los que no habían hecho nada por el club», añade Álvaro, que, pese a ese amargo final, sigue guardando «gratos recuerdos del Tenerife y de su gente».

Su sustituto fue Raúl Agné, que dio paso a otro ciclo duradero con José Luis Martí al frente. Pero el mallorquín también salió antes de tiempo, en febrero de 2018. A continuación, Joseba Etxeberría, Oltra, Luis César Sampedro, López Garai, Sesé Rivero –como interino–, Rubén Baraja y Fran Fernández, hasta que el club se decantó, en un momento delicado, por un entrenador que había sido jugador blanquiazul a mediados de la década de los 90, Luis Miguel Ramis.

El 24 de noviembre de 2020, con el Tenerife situado a solo dos puntos de los puestos de descenso, el tarraconense cogió las riendas con la misión principal de garantizar la continuidad en Segunda División. En los 29 partidos restantes de esa temporada, supo guiar al equipo a una permanencia desahogada. Lo mejor estaba por venir. La campaña 2021/22, la del centenario del club, estuvo a punto de ser perfecta. Ramis logró extraer un alto rendimiento de la plantilla y acercó al Tenerife a su regreso a la máxima categoría. Solo faltó que los blanquiazules resolvieran a su favor el duelo definitivo de la promoción ante el Girona: 0-0 en Montilivi y 1-3 en el Rodríguez López el 19 de junio.

Con la convicción de, como mínimo, llegar igual de lejos, Ramis continuó en el cargo en una temporada, la 22/23, que se va acercando a su final con el equipo situado en la mitad de la tabla, demasiado lejos del sexto y con un tranquilizador margen respecto al decimonoveno. Y en un segundo plano, la duda sobre su presencia en el siguiente proyecto. Termina contrato en junio y no es seguro que lo vaya a renovar.En el caso de que continúe su carrera en otro equipo, detendrá su contador en 124 partidos –se da por sentado que no podrá añadir el playoff–.

De momento, el de este viernes será el número 113. Y no será el primer cruce entre Cervera y Ramis. En el Tenerife-Oviedo de la primera vuelta se impuso Álvaro por 0-1, un encuentro en el que el visitante no ocultó que la escuadra insular no había merecido perder.

Ya se habían enfrentado cuatro veces, solo una con triunfo del equipo de Ramis, en este caso, el Albacete. Fue en la Liga 2019/20 gracias a un gol en el tiempo añadido de Zozulya en el Carlos Belmonte (1-0). Hasta ese duelo, Cervera había vencido o empatado. El primer cruce se produjo el 5 de noviembre de 2017. El Almería de Ramis cayó por 0-2 ante el Cádiz de Álvaro. En el curso posterior se midieron dos veces, pero con Luis Miguel en un nuevo club, el Albacete. Tablas en territorio manchego (1-1) y éxito gaditano en Carranza (1-0). La relación se amplió con la citada victoria del Albacete sobre el Cádiz y el tropiezo en el Rodríguez López del pasado 30 de noviembre.