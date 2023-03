El Tenerife quiere resolver en abril el futuro de su banquillo

José Miguel Garrido, primer accionista del CD Tenerife, aseguró este lunes que la posible renovación de Luis Miguel Ramis (y la consiguiente elección de un recambio, en caso de que el actual entrenador no siguiera en su puesto) es un asunto que debe estar resuelto para finales del mes de abril. En este sentido, no descartó que pueda darse la extensión del contrato del profesional tarraconense, al que se le han ofrecido dos años más. No obstante, a tenor de las últimas manifestaciones del técnico, todo apunta a que el Tenerife y él separarán sus caminos al término de la presente campaña.

«Yo no intuyo que Ramis no vaya a seguir. Yo hablo directamente con el entrenador y estamos ante una situación normal de mercado. Lo que nos ha transmitido, y lo ha dicho públicamente, es que quiere ver dónde termina la temporada: ir a por el objetivo máximo y, una vez la situación del equipo ya esté definida, nos sentaremos y hablaremos de una posible renovación de contrato», aseveró el empresario madrileño.

«Estamos absolutamente alineados con el míster y los jugadores también, como vienen haciendo desde el primer día. No tengo ninguna sensación negativa», adujo después de las últimas manifestaciones formuladas al respecto por el propio Ramis, quien inicialmente indicó que el asunto de su renovación debía ser una cuestión de «confianza» entre las partes; y a continuación, supeditó su futuro a los resultados.

Plazos y fechas

«Nuestra intención es renovar al cuadro técnico pero estamos todavía a 5 de marzo y la competición termina a finales de mayo. Nos queda muchísimo. Lo veo todo dentro de un proceso normal: alguien, en este caso Ramis, quiere saber dónde va a estar antes de tomar una decisión y comprometerse», justificó Garrido, quien a continuación sí dio una fecha máxima para resolver esta cuestión en una dirección u otra.

«Estas situaciones se tienen que aclarar siempre dentro de un plazo. No me gusta poner una fecha porque hay tiempo, y hay además un calendario de marzo muy complicado, pero en abril se suaviza y esta situación debería estar aclarada para finales de ese mes. Para abordar la planificación y demás, me parece una fecha razonable. Pero en este momento no es un tema urgente», planteó.

Asimismo, Garrido habló de la vacante aún no cubierta en la dirección deportiva. Estamos en ello. Manu Fajardo es un profesional que tiene contrato con el Rayo Vallecano y por supuesto que da el perfil», indicó, sugiriendo así su evidente interés en la contratación de este profesional.

«Es un hombre de acreditada valía que ha estado en muchos equipos, alguno de Primera División. Es joven, tiene condiciones... pero en la actualidad tiene contrato. La de director deportivo es una posición que estamos mirando con mucho cuidado, tenemos varios candidatos y ninguna prisa. Ahora lo importante son los siguientes 12 partidos. Más pronto que tarde, cubriremos este asunto», comentó.

Antes, Garrido se refirió al partido del pasado fin de semana y a la dolorosa derrota contra el Eibar, que aleja casi definitivamente el sueño de la promoción. «No me convence demasiado hablar de merecimientos, pero el equipo lo dio todo. Estuvimos desacertados de cara al gol y el contrario, como nos viene pasando en los últimos meses, sí acertó en la única que tuvo. La realidad es que no estamos teniendo acierto de cara a la portería rival. En el fútbol pasa; hay momentos en los que las ocasiones no te entran, pero nuestros jugadores tienen gol y así lo han demostrado en años anteriores», aseveró.

«Está siendo una mala racha y cuando no ganas, es lógico que aparezca esa desazón, pero es una cuestión de ir hasta el final. Y vamos a pelear todos los partidos que quedan», enunció Garrido, quien subrayó que el representativo «no va a dejarse ir por haber tenido dos malos resultados». En cuanto al déficit de puntos en relación al curso previo, fue muy claro: «Yo no cojo la calculadora ni hago números. Hace bastante tiempo que voy partido a partido; y lo único que me interesa es ganar el de Oviedo».