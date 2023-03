¿Qué supone para usted ser consejera del CD Tenerife?

Por encima de todo es un orgullo, pues el Tenerife es una de las instituciones más antiguas de la provincia. Recientemente celebrábamos el Centenario y ello no es más que el resultado del esfuerzo que muchos dirigentes anteriores han hecho por mantenerla a salvo. Pero sin duda y ante todo es una responsabilidad, pues no dejas de ser miembro del órgano de administración, y el objetivo como responsables es que todo marche bien, en lo deportivo y en lo administrativo.

¿Le costó mucho dar el sí? ¿Fue una sorpresa su respuesta afirmativa para su entorno más cercano?

Pues para ser sincera, sí me costó. Una vez me trasladan la propuesta, tuve que reflexionar pros y contras durante varios días, pero al final la ilusión del nuevo proyecto tuvo un peso importante en la decisión final. Mi entorno se lo tomó bien, pues como le digo el CD Tenerife es un símbolo que nos representa a muchos en las Islas. Que te llamen para formar parte de su directiva es todo un orgullo.

¿Qué puede aportar como notaria a un equipo de gobierno como el del club?

Como notaria propiamente no aporto nada, pues mi profesión queda al margen de mi labor dentro del club. Pero trato de poner a disposición de la entidad mis conocimientos legales, en especial en el ámbito mercantil. Además, soy la secretaria del consejo, con lo cual levanto el acta de las reuniones que celebramos.

Que haya habido solo cuatro consejeras a lo largo de la historia del club, ¿es un dato que nos demuestra que hay mucho por hacer en cuanto a políticas de igualdad en el deporte?

Sin lugar a dudas queda mucho por hacer, pero no soy partidaria de las cuotas impuestas dentro de las directivas; yo creo en la meritocracia y en que accedamos a puestos de responsabilidad aquellos –hombres o mujeres– que estemos preparados para afrontar dicho reto, y estoy convencida de que en las próximas generaciones las mujeres vamos a copar dichos cargos. Lo pienso porque nosotras estamos invirtiendo mucho tiempo en formación y cualificación, y las empresas buscan eso precisamente: talento, independientemente del género.

¿Cuál cree que es la causa de que haya tan pocas mujeres en cargos de responsabilidad en el fútbol profesional?

Hoy por hoy encontramos pocas mujeres y quizás sea más un tema de afición por el fútbol, no lo sé. Yo estoy muy orgullosa de romper esta lanza a favor de las mujeres aquí en las Islas, pues considero que estamos sobradamente preparadas para ello.

¿Habrá algún día que veamos a una mujer al frente del consejo de administración del Tenerife? ¿Estamos lejos de tener a la primera presidenta?

Espero que sí lo veamos, no veo motivos por los cuales no sea posible. En España hay claros ejemplos de buena gestión de clubes por parte de mujeres. Aunque no sea lo habitual, sí podría serlo en los próximos años si los accionistas así lo deciden. No obstante, el presente es lo que importa, y nuestro presidente, Paulino, lo está haciendo extraordinariamente bien.

El pasado fin de semana hubo varias mujeres relevantes y relacionadas con el club invitadas al palco del Heliodoro. ¿Qué papel ha tenido la mujer en la historia del club?

Sí, en efecto estuvimos en el partido tres de las cuatro consejeras que ha tenido la entidad hasta el momento y también las empleadas del club estuvieron invitadas al palco. También estuvo la actual presidenta del Éibar, Amaia Gorostiza, quien es un claro ejemplo de mujer empoderada al frente de un club deportivo y que, además, lo está gestionando muy bien. Está claro que las mujeres en el CDTenerife han tenido un papel muy relevante. Por ejemplo las primeras socias de la entidad, algunas tan antiguas como doña Miguelina Martín, que lo es desde hace más de 82 años. Y otras al frente de la entidad como la anterior consejera Milagros Luis Brito; o aquellas otras que han estado en las trincheras trabajando sin descanso y dedicando horas, incluso de su tiempo libre, para que las cosas saliesen bien en distintas facetas dentro del club. Además, también tenemos un increíble equipo femenino que cuenta con chicas muy buenas y que nos han dado y nos darán muchas alegrías. Yasí, un sinfín de ejemplos más. Evidentemente nos necesitan. Por lo general, somos muy disciplinadas, trabajadoras, constantes y tenemos una gran capacidad de sacrificio.

Le pregunto también por la parcela deportiva, ¿tienen la ilusión del ascenso a Primera?

No seríamos buenos responsables si no tuviésemos esa ilusión. Ya lo dijo Paulino en la junta de diciembre. Nuestro objetivo claro es que el club ascienda y para los aficionados sería una recompensa increíble, también para la Isla y la provincia en general. Sería una explosión de felicidad si lo logramos, y en ello estamos centrados, pero como sabe no todo depende de la directiva. Aquí lo más importante es lo deportivo, pero mientras llega el ascenso, también hay otros objetivos claros como dinamizar y modernizar el club a través de distintas acciones, fomentar las señas de identidad del Tenerife, acercarnos a la cantera y el fútbol base, etcétera.

¿Cómo está siendo la relación con el resto de consejeros y qué clima hay en la directiva?

La relación entre los seis es extraordinaria. Hay un buen clima de colaboración entre todos y nos mantenemos en contacto permanente. Yo que soy la única mujer y la más joven de todos, me siento muy bien integrada y escuchada; el clima es realmente muy bueno.

¿Perciben satisfacción en el entorno con el cambio que ha habido en la dirección del club?

Sí que notamos que los aficionados están reaccionando muy bien, y desde el club se están poniendo en marcha acciones distintas y dinámicas para aumentar el interés por el Tenerife, la asistencia al estadio... Haremos todo lo posible porque esto se mantenga e incluso aumente. Ojalá lo deportivo nos acompañe.