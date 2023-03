Cariacontecido, golpeado por las adversidades y muy contrariado por el resultado de ayer. Así compareció Luis Miguel Ramis en la sala de prensa, escenario donde mostró su desazón por una derrota semejante a la anterior en casa (contra el Real Oviedo, también por 0-1) y parecida también a la del último cruce contra este mismo rival, un Eibar que se fue del Heliodoro con el botín de los puntos y un pleno de efectividad: una ocasión clara, un gol.

«No está siendo nuestro año», lamentó Ramis, quien incidió en secuencias como la del tanto anulado a Borja Garcés por mano a Corredera. De paso, agradeció el técnico que su homólogo en el oponente, Gaizka Garitano, manifestara unos minutos antes que el Tenerife había merecido más. «Así ha sido», corroboró el jefe del banquillo blanquiazul, quien hizo hincapié en los méritos de los suyos y en la injusticia del desfavorable resultado final.

«Hemos empezado bien el partido, hundiendo al rival en campo propio. A raíz del gol sí desordenamos un poco», relató. «Pero esta película ya la hemos visto: el rival se lleva el partido sin ser mejor que nosotros», prosiguió en la narración. Subrayó el entrenador que quiso darle una vuelta de tuerca al representativo en la segunda mitad, con los cambios, y explicitó que hicieron lo suficiente al menos para el empate. «Pero esta es nuestra realidad este año: tenemos un ratio de los mejores de la categoría en tiros realizados contra recibidos; y sin haber visto las estadísticas, estoy convencido de que es uno de los días que menos ha chutado a portería el Eibar», aseveró. Según apuntó, el Tenerife «minimizó bien» las virtudes armeras, pero ni aún así fue capaz de puntuar.

«No está siendo nuestra temporada en lo que a acierto se refiere. Mantenemos un nivel defensivo muy bueno, pero un Eibar que genera muchísimo hoy [por ayer] no ha tenido situaciones de gol. La que ha tenido, la ha convertido. Y esto nos está penalizando», sintetizó el entrenador, quien no supo discernir si fue una cuestión de desacierto o de mala suerte la que privó al Tenerife de un resultado más feliz. «Estoy contento con el esfuerzo de los jugadores, pero a la vez fastidiado porque no han encontrado el premio merecido. En los últimos cuatro partidos solo hemos hecho un gol, y de penalti. Nos está costando hacerlo, esa es la verdad», fue otro de sus mensajes.

Dicho todo lo cual, adujo Ramis que no es el momento de fijarse en la clasificación, tampoco en la sexta plaza. Y remarcó que la prioridad debe ser «ir a Oviedo a hacerle daño al rival y que no te lo hagan», sin pensar aún en el clásico de la semana siguiente contra Las Palmas.

«Ahora mismo no estamos para darle muchas vueltas a eso. No sumas puntos y queda lejos», dijo de la opción de alcanzar la zona de promoción. «Estamos donde estamos porque lo merecemos y hay que tratar de corregir lo que no hacemos bien y tratar de sumar puntos porque, de los contrario, te puedes meter en problemas», cerró. Antes, hubo margen también para abordar la actuación individual de algunos nombres propios, tales como Waldo, el más incisivo de los argumentos blanquiazules.

«Es intenso, tiene ritmo y ese punto de velocidad y de desequilibrio que nos falta. Lo intenta, pero derrocha tanta energía que con el paso de los minutos eso le pesa. Da lo que tiene y hace lo que le explicamos, sus cualidades son buenas y eso no lo vamos a frenar», remarcó respecto al ex del Real Valladolid, muy activo hasta que fue sustituido en la segunda mitad.

Con respecto a la lesión de Kike Salas y a su reemplazo por José León antes de comenzar la contienda, significó que «las molestias le venían desde principios de semana y el día previo al partido había hecho saber [al cuadro técnico] que se encontraba bien». No obstante, fue en el calentamiento cuando se resintió y se tomó la decisión de que no jugase.