El gafe de los refuerzos de enero

Los dos refuerzos, gafados. Kike Salas se lesionó ayer en el calentamiento previo al partido y tuvo que abandonar su sitio en el once inicial –iba ser titular– por unas molestias que hacían inviable que jugase frente al Eibar. Esta mala noticia se une a la conocida el miércoles, cuando trascendía la rotura de menisco y esguince que acusa Riza Durmisi, el otro futbolista incorporado por el representativo en la ventana invernal. A tenor del escrito publicado por el danés en sus redes sociales, todo apunta a que se perderá lo que queda de temporada y no volverá a lucir la blanquiazul en el tiempo que le queda de contrato. Justamente ayer todos sus compañeros lucieron camisetas en señal de apoyo al ex del Leganés.

Por el momento en que se produjo, el golpe para Salas fue también muy duro. Ya se había confirmado su presencia en la formación inicial del representativo tras sus muy notables prestaciones ante el Sporting, en el partido de su debut, y todo apuntaba a que el sevillano había llegado al once para quedarse en él. Así lo hacían presagiar las palabras de Ramis, quien había elogiado su comportamiento en Gijón y había explicado que su su suplencia en los tres compromisos anteriores obedecía a la necesidad de que empezara a asimilar las ideas y conceptos fundamentales. A la espera de calibrar el alcance de su lesión, su ausencia deja nuevamente huérfano el eje de la retaguardia y alimenta las opciones para sus cuatro competidores: Sipcic y León, titulares ayer; y Sergio González y Carlos Ruiz, que repitieron por segunda semana en la suplencia.