El Tenerife se atasca en las medianías

El Tenerife no mereció perder ante el Eibar. Tampoco contra el Granada y el Sporting. Pero perdió. Y alargó su irregular trayectoria en la campaña 2022/2023 con un saldo de tres puntos de los últimos 12 que, a falta de 12 jornadas para que termine el calendario regular, aclara su futuro, si no es que ya estaba lo suficientemente nítido. Su nada consistente condición de aspirante a colarse en la promoción de ascenso se diluye definitivamente. A no ser que firme casi un pleno de puntos en lo que resta de curso. Como eso es poco probable, solo le queda continuar compitiendo para asegurar la permanencia y dar carpetazo a una temporada de medianías.

La cuestión es que al Tenerife no se le puede reprochar nada. O muy poco. El equipo de Ramis ni siquiera puede lamentarse por haber cometido un error que le costara el único gol del partido. A su rival, el Eibar, le bastó con completar una jugada ofensiva para ganar. Tampoco sería acertado afirmar que los blanquiazules no intentaron por todos los medios evitar el tropiezo o que no tuvieron en sus botas la opción de llevarse un punto. Pero se quedó corto. No fue suficiente con actitud, intención, amor propio, algún arreón...

La tarde ya empezó con un contratiempo. Kike Salas, las puertas de repetir como titular tras su debut en El Molinón, abandonó el rondo de calentamiento con un gesto de preocupación. Cabeza gacha de camino a los vestuarios mientras que José León pasaba en un santiamén del banquillo al once. Un central por otro y revés superado. Una novedad no prevista en la alineación que se unió a las de Mellot, Corredera y Waldo.

Y a jugar. A dar recorrido a un partido que tuvo un arranque de cartas boca arriba, con un Tenerife disciplinado y concentrado, y también decidido a insistir en la principal debilidad defensiva del Eibar, la cobertura improvisada de unos laterales sin especialistas. Las bajas obligaron a Garitano tapar los huecos con Arbilla y Sergio Álvarez, jugadores habituados a desempeñar otras funciones. Por eso no sorprendió que los locales buscaran centros largos dirigidos a los costados, donde Iván Romero se movía amenazante, incluso con un amago de mano a mano con Luca que no acertó a resolver. Tampoco descolocó a nadie la propuesta del Eibar. Es un equipo que se siente cómodo con la posesión y al que, por su condición de aspirante al ascenso, le nace llevar la iniciativa, atacar, consciente de que los empates dan poca ventaja cuando se trata de ser ambicioso.

El encuentro había nacido con buena pinta, aunque con casi todo el fútbol concentrado en el medio, donde el trabajo de desgaste se iba imponiendo al creativo. Por momentos, al Tenerife le costó salir, rebasar la presión alta del Eibar. Pero no se descompuso. Esperó su momento para estirarse. Le bastaba con una conexión con los extremos o con los laterales en fase ofensiva para inquietar al rival. Así, en el minuto 19’, llegaron dos saques de esquina y un potente remate de Nacho, recogiendo el rebote en la frontal del área. El chut se quedó a medio camino. Pero fue un aviso, una muestra de que dentro de tanta igualdad, el Tenerife estaba siendo más incisivo. Quizás faltaba que Waldo se destapara, que la vía de acceso no fuera solo el lado de Nacho e Iván.

Sin saberlo, los de Ramis habían dejado pasar una fase emergente que quedó en nada. Porque de ahí en adelante, hasta el descanso, fue el Eibar el que volvió a adueñarse del balón, ahora con un oponente ordenado en su campo, pero sin la inercia del principio. De esa manera, tocando y tocando con más paciencia que profundidad, los de Garitano aguardaron el instante de detectar una fisura en la roca blanquiazul. Y de 34 minutos de impotencia, de no encontrar el camino, saltaron a generar el primer remate y a adelantarse. Bautista controló en el costado derecho y conectó con Corpas, quien condujo unos metros dentro del área y le coló el balón a Soriano buscando el palo más alejado. Un gol parecido al de Queipo en Gijón, pero con un remate a media altura. También con una mejorable respuesta del lateral y el central zurdo, en esta ocasión, Nacho y José León.

El pulso se había roto con un giro de talento de Corpas justo cuando el Tenerife había bajado mínimamente la guardia, lo mínimo para que un rival del potencial del Eibar golpeara con eficacia.

El 0-1 dejó aturdido durante un rato al conjunto blanquiazul. Le costó activar el motor de arranque para sacudirse y, al menos, tirar de coraje. En los diez minutos posteriores, hasta el intermedio, solo llamó a la puerta del gol con una volea de Waldo desde el balcón del área que sacó con apuros Luca.

Había sido un Tenerife discontinuo en ataque y al que su empeño defensivo no le había dado para dejar su portería a cero, una combinación dañina para un equipo al que, al contrario que la temporada pasada, no le ayudan ni la dinámica ni la suerte. La segunda mitad iba a dar respuesta a su capacidad de reacción en un reto tan difícil.

La misión pasó por varias etapas, algunas de mayor presencia en el área del Eibar, otras más frías, con un equipo guipuzcoano que sobrevivía sin grandes apuros y más pendiente de no descubrirse que de lanzarse a por el 0-2.

A ratos, el Tenerife insistió bajo el liderazgo y la inspiración de Waldo, un jugador potente y rápido que no se lo piensa dos veces a la hora de meter centros envenenados o rematar a puerta. El extremeño encendió la mecha con un centro chut en el 46’ que no acertó a cazar Gallego. Las ocasiones fueron cayendo, de nuevo con la firma de Waldo (46’), luego con los intentos de Garcés (57’) y de José León (69’)... Hasta Sipcic y Teto pusieron de su parte, pero sin la puntería necesaria. La insistencia generó también seis saques de esquina en este período. Incluso hubo un gol anulado, obra de Borja Garcés. Su remate acabó en la red eibarresa, pero en su trayectoria, el balón rozó la mano de Corredera despistando a Zidane. A esas alturas, en el minuto 63, sonaba con fuerza el sí se puede en las gradas del Heliodoro. Sin embargo, el efecto del público no aportó la magia de otras veces. Tampoco se notaron las soluciones elegidas por Ramis a modo de sustituciones. Entraron el en 72’ Jurado y Elady, y más tarde Teto. Intervinieron poco en un partido que se fue apagando bajo el control disimulado de un Eibar que supo domar la voluntad de los locales de remontar y volver usar la calculadora. En realidad convendría no apagarla para garantizar cuanto antes los 50 puntos salvadores.