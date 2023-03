Ramis pide un «partido redondo e intenso» contra el Eibar

El Tenerife está listo para el encuentro de hoy en el Heliodoro contra el cuarto clasificado, el Eibar. El entrenador blanquiazul, Luis Miguel Ramis, tiene buenas sensaciones. «Estamos teniendo un buen comportamiento y resultados positivos en casa. A domicilio estamos cometiendo errores que son salvables, debemos mejorar en ese aspecto», comentó ayer en rueda de prensa. En cuanto a la trayectoria de los tinerfeños en la segunda vuelta, considera que «están haciendo partidos muy buenos» y pueden ampliar la racha frente al Eibar, un «equipo bien organizado, adaptado a la categoría y con mucho talento en su plantilla para luchar en el área rival y anotar goles». Frente a ello, el representativo espera «hacer un partido intenso y de mucha concentración y trabajo colectivo».

Undécimos en la tabla

En su análisis del objetivo que se marca el Tenerife, el de alcanzar el sexto puesto y jugar la promoción, Ramis no pierde la esperanza de poder sumar puntos en las siguientes jornadas. «Vamos a pelear para estar arriba, pero no podemos fallar. Cada partido perdido serán puntos que nos alejarán de ese objetivo. Nosotros tenemos ilusión, responsabilidad y consciencia de la dificultad que esto supone», argumentó. «Todo depende del resultado ante el Eibar. Necesitamos un triunfo para seguir con la lucha y no alejarnos de ella», insistió.

Por otro lado, Ramis se mostró autocrítico en cuanto a la efectividad del equipo en la finalización del juego de ataque. «El año pasado éramos más efectivos, llegábamos al área menos veces pero acertamos más. A pesar de tener el mismo comportamiento defensivo esta temporada, está siendo difícil. Tenemos más oportunidades de gol, pero menos aciertos», citó. La exigencia del entrenador en cada jornada ha sido determinante para que el Tenerife siga a la espera de buenos resultados. «Trabajamos para que los jugadores den más. Jugar en este club es un privilegio, hay que ganárselo», avisó.

La lesión de Durmisi

El club comunicó en un parte médico que el defensa danés tiene una rotura compleja del menisco externo de la rodilla izquierda y un esguince grado II del ligamento colateral externo, que sufrió durante el entrenamiento en la vuelta a la Isla tras la visita a El Molinón. «Al principio no parecía grave, fue en un mal movimiento. Es un revés que el jugador tendrá que superar, como pasa siempre en el deporte», afirmó Ramis. Tras la lesión, el futuro de Riza Durmisi en el Tenerife dependerá de la evolución que pueda tener en su recuperación. De hecho, el míster no da por acabada su temporada como blanquiazul. «No sabemos qué tratamientos necesitará, pero tendremos que contemplar todos los escenarios. Sería atrevido decir que no terminará aquí la temporada», aclaró sobre la situación de Riza.

Shashoua, fuera de la lista

Otra de las bajas para el partido contra el Eibar será la de Samuel Shashoua, que sigue con molestias tras la sobrecarga muscular que arrastra desde el pasado mes de febrero. «No pudo completar el último entrenamiento debido a sus dolores», indicó el tarraconense. Ante las declaraciones del londinense el pasado miércoles sobre la exigencia impuesta por el técnico, Ramis concluyó que «está todo explicado públicamente tanto por su parte como por la mía».

Cuenta con David

Aunque son seguras las ausencias de Riza Durmisi, Sam Shashoua y Mo Dauda –que aún sigue en el proceso de recuperación de su rotura muscular–, el técnico blanquiazul no quiso dar detalles sobre la convocatoria. Sin embargo, avanzó la presencia del canterano David Rodríguez para el encuentro contra el equipo vasco. «David nos puede cubrir, sobre todo, el lateral derecho si necesitáramos algo en la banda. Es un chico muy cumplidor en cualquier posición, inclusive en situaciones de banda. Es ágil y rápido. Ya forma parte en los entrenamientos habitualmente y en caso de necesitarlo tendrá su oportunidad», confirmó Ramis.

Actividades por el Día de la Mujer El club ha programado para la tarde de hoy diferentes actividades con las que se unirá a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Tenerife y Eibar saldrán al campo acompañados por las jugadoras de los equipos blanquiazules de cantera. Además, estarán representados en las gradas varios clubes femeninos de la Isla y de la Fundación Canaria CD Tenerife, así como la Escuela de Tecnificación. La reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Adriana Peña Fumero, será la encagada de realizar el saque de honor, las canciones que sonarán por megafonía en la previa y durante el descanso serán de artistas femeninas, el brazalete del capitán del equipo tinerfeño será de color morado, mismo color elegido para los banderines de las esquinas del terreno de juego. Y en el palco, presencia de mujeres relacionadas con el Tenerife.