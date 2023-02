Alexandre Corredera, en busca de su fútbol

A falta de un buen resultado, el Sporting-Tenerife del pasado sábado dejó la noticia positiva de la participación de principio a fin de Alexandre Corredera. No solo fue titular en El Molinón, sino que completó partido. En otras temporadas no habría sido ninguna novedad. En esta sí lo es. De hecho, el centrocampista gerundense no vivía una experiencia idéntica desde 11 de septiembre, en el estadio del Ibiza. Cuando solo quedan trece jornadas para el cierre del calendario regular, su trayectoria en el ejercicio 22/23 se reduce a doce encuentros de Liga jugados, seis de ellos formando parte del once inicial y tres enteros.

Aparentemente, la temporada había empezado con normalidad para Corredera. Fue titular en cinco de las seis primeras jornadas y solo se perdió una por su expulsión en el partido con el Lugo. Pero venía soportando desde el curso anterior las molestias provocadas por una fractura de sesamoideo –hueso del pie– y terminó pasando por el quirófano a finales de septiembre. Desde su regreso a la actividad, con unos minutos en el triunfo ante el Deportivo Alavés en casa el 7 de diciembre, solo ha competido de inicio en la eliminatoria de Copa con el Pontevedra y en la reciente cita con el Sporting. Para Alexandre, ya es un paso considerable haber tenido tanto rodaje en El Molinón. «Hacía muchos meses, más de cinco, que no jugaba desde el principio en Liga», recordó en los canales de comunicación del club. «Además, tuve la oportunidad de completar los 90 minutos», añadió antes de advertir de que «es difícil estar al máximo nivel» en una temporada carente de continuidad, pero al fin va notando «mejores sensaciones y menos molestias». Es el resultado del plan diseñado por el cuadro técnico y el equipo médico, un plan del que ya dio algunos detalles Luis Miguel Ramis hace un par de semanas, preparado para recuperar la mejor versión del futbolista. «De Navidad para acá, el míster me ha ido dando minutos poco a poco y llevo semanas que estoy mejor y disfruto mucho más en el campo», confesó siendo consciente de que el calendario no le dejará mucho margen. Pero no se rinde. Tratará de sacar el máximo provecho a los pocos meses que quedan de curso. «Me perdí gran parte de la temporada y es una pena, pero espero seguir ayudando y coger buenas sensaciones con más minutos en lo que resta, que no es tanto», apuntó. En el plano colectivo sitúa el objetivo en «sumar la mayor cantidad posible de puntos», porque esa es la «obligación» del Tenerife, con el propósito de ver «hasta dónde» le da en su intento de escalar en la clasificación. En cuanto a los retos individuales, «después de una temporada tan complicada y con las ganas que tenía de seguir haciendo las cosas», establece el orden de prioridades en «buscar las mejores sensaciones posibles, acabar la temporada jugando, olvidar del todo las molestias» y demostrar que no ha perdido su talento. «Que yo mismo vea que sigo teniendo el fútbol que creo que siempre he tenido», resumió sin la menor intención de dar por perdido un «año muy difícil», una temporada que, eso sí, quiere quitarse «de la cabeza» cuando lleguen las vacaciones de verano. «Ya habrá tiempo para descansar, volver a tope y quitarme de la cabeza este año que ha sido muy difícil», dijo.