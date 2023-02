Hace solo unos días se producía sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López y luego en sus oficinas un «cálido» encuentro entre el presidente del CD Tenerife, Paulino Rivero, con una amplia representación de familiares y amigos del inolvidable Rommel Fernández, emblemático ariete del conjunto blanquiazul hasta su fichaje por el Valencia y partícipe de una etapa crucial en la historia de la institución. Fallecido en un accidente de carretera en la provincia de Albacete, al Panzer aún se le venera en todos los clubes españoles en los que militó.

En conversación con EL DÍA, uno de los asistentes a la reunión explica que el propósito con el que se produjo el encuentro «es el de forjar alianzas y acuerdos con el Tenerife desde un perfil absolutamente social, con el ánimo de ayudar en Panamá». Expone Rony Rojo, allegado a Rommel y promotor de la cita, que han «levantado una propuesta que pretende apoyarse del empuje del club y de la gran potencia de su Fundación para ser muy efectivos y llegar a mucha gente», porque en Panamá no tienen «el alcance que puede tener un club profesional de Europa» como es el representativo.

«Todos los chicos que me acompañaron en la delegación son figuras muy próximas a Rommel. Los que aparecen en la foto son amigos suyos, futbolistas de su época, si bien faltaron los hermanos Valdés porque no pudieron acudir por compromisos profesionales», detalla. «Somos gente de fútbol que quiere ayudar en el ámbito social», remarcó, no sin antes elogiar la labor que hace en este ámbito el Tenerife, así como la predisposición mostrada en todo momento por el nuevo presidente. Éste estuvo acompañado por el adjunto al cargo, Juan Galarza, y por una representación de las peñas y colectivos de animación blanquiazules, encabezadas por el presidente de la Federación, Fran León.

El fichaje de Galarza refuerza el compromiso del nuevo consejo de administración con los históricos del club. Para tal motivo también se cuenta con Juan Manuel Quintero, adjunto a la directiva y que tiene de Rivero la encomienda de estrechar lazos con los veteranos tinerfeñistas de todas las generaciones. En esta misma dirección, recientemente se realizaba por parte de una representación del club una ofrenda floral ante la tumba del ilustre Semán, ex del Tenerife y del FC Barcelona, en la fecha en la que se cumplían 80 años de su fallecimiento.