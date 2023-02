«El partido no estaba para que perdiéramos»

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, consideró injusto el resultado final, no quiso arremeter con la dureza de otras veces contra la actuación arbitral y elogió el buen nivel ofrecido por los dos refuerzos invernales, Kike Salas y Riza Durmisi, que tuvieron en la cita de El Molinón el escaparate propicio para debutar con buenas sensaciones. Eso sí, el resultado no fue el esperado y aleja a los blanquiazules de la zona privilegiada de la clasificación. «Estamos en un rango de la tabla donde no acabamos de definirnos», reseñó el profesional tarraconense, quien remarcó durante su alocución ante la prensa que el envite con el Sporting «no estaba» para una derrota blanquiazul.

«Nos ha penalizado esa mala salida en la segunda mitad y un error que nos ha costado el partido. Por ocasiones, si bien el portero del Sporting no ha tenido mucho que intervenir, hay dos o tres situaciones claras, más allá del palo en los minutos de prolongación», enumeró. «Lo otro lo habéis visto, se ha retransmitido por televisión y el gesto que hay: el árbitro se desdice y cambia la decisión», apuntó sobre el penalti que reclama Buñuel en la primera mitad.

«No estamos teniendo suerte ahí ni en la intervención directa [del colegiado] ni en la posible rectificación por parte del VAR», se limitó a constatar Ramis, sin querer ir más allá. También vio penalti en una acción del portero local sobre Enric Gallego.

«El partido no estaba para que lo perdiéramos. Hemos tenido una mala salida en la reanudación y les hemos dejado progresar con demasiada facilidad, con varias paredes. La realidad es que no sales lo suficientemente concentrado y lo hemos hablado antes del encuentro: era clave empezar bien la primera y la segunda mitad, porque trabajando el partido tendríamos muchas opciones de crecer y de generarles problemas, como así ha sido», resumió. «No hemos acertado en situaciones de gol mucho más claras que las que han tenido ellos», fue otro de los mensajes del jefe del banquillo.

«Por lo visto en el campo, podía haberse dado cualquier resultado menos la derrota. Pero esto va de acertar, y ellos sí lo han hecho», lamentó el preparador catalán, quien justificó las permutas. A su entender, dieron el efecto deseado. «Con los cambios hemos buscado buenos perfiles para generar superioridades porque el rival ya no nos dejaba espacio para correr. No hemos estado mal, pero nos ha faltado algo más de precisión o de la intervención de las individualidades. Llegábamos fácil a campo rival, pero sin acierto, por ejemplo en una acción clara de Enric a un metro de la portería, otra de Corredera que ha llegado bien... y por supuesto la situación del palo. Cuando no metes gol y en cambio cometes ese error que el rival aprovecha, sucede esto: 1-0 y nos vamos disgustados porque hemos trabajado bien el partido», reiteró.

Sobre los nuevos, fue muy generoso en los elogios. «El primer balón que ha puesto Riza ha sido una ocasión muy, muy clara, con el portero ya vencido. Y en cuanto a Kike Salas, ha estado muy solvente y muy ordenado, con mucha calidad en todas las situaciones. Ha sido fiable. Si lo he cambiado es porque estaba cansado, pero ha actuado con mucha calidad», aseguró.

Pese a la derrota y a la aflicción por el resultado, quiso quedarse Ramis con lo positivo: «El equipo está siendo muy competitivo en todos los partidos», cerró.