Una apuesta de alto riesgo

Tardó en aparecer pero la espera ha valido la pena. La prensa gallega habla de «magia canaria» y «talento decisivo» cuando se refiere a

Jorge Padilla Soler (Puerto del Rosario, 2001), futbolista cedido por el Tenerife y que en el histórico Racing de Ferrol se ha erigido en una magnífica solución para su entrenador en este tramo trascendental de la temporada.

Con una evidente atracción por el riesgo, como así denota su fútbol burbujeante y de chispazos, Padilla se encontró en verano con una difícil diatriba: irse a Segunda RFEF, donde es probable que lo tuviera fácil para sumar minutos; o jugar en la categoría más próxima al fútbol profesional, ahí donde ya había debutado con el representativo. Eligió la vía aparentemente más difícil. Y parece que acertó, si bien ha tenido que esperar a esta segunda mitad de la temporada para hallar recompensa a la perseverancia.

«Llevaba mucho tiempo trabajando muy duro para que me llegase la oportunidad y estoy realmente contento de que me hayan salido buenos minutos cuando el entrenador me ha dado su confianza», relata al teléfono desde Galicia. En cuanto a su decisión del verano, incomprensible para muchos, la explica con sinceridad: «Sabíamos que éste era un equipo muy fuerte y donde iba a ser difícil hacerme con un hueco. Además el puesto de delantero es muy complicado y hay mucha competencia, más aquí porque el objetivo es estar arriba y el nivel es alto. Pero creía que aprendería y crecería más si elegía al Ferrol», subraya.

Una vez se decantó por los gallegos, hizo las maletas y se fue a su destino nuevo. Unos meses más tarde, da por hecho que atinó en su elección y que volverá a la Isla mucho más curtido. «Estoy totalmente seguro», responde con seguridad. «Estoy aprendiendo mucho, cogiendo buenos consejos del entrenador y mis compañeros de puesto... Y he decidido cambiar algunas rutinas para obtener una mejor versión y superarme a mí mismo», añade.

Por la dureza de la Primera RFEF, explica que una de las facetas donde ha tenido que emplearse a fondo es en el cuidado del físico. «Uno de los cambios que más estoy notando es ese. En esta categoría es un factor muy a tener en cuenta, de ahí que haya introducido trabajo de gimnasio y haya cambiado algunos hábitos en mi día a día. La realidad es que me veo mejor que nunca, esa es la verdad», afirma. Y en cuanto a la competición, la define como «muy atractiva porque cada semana es un reto: jugar con el filial del Madrid, ir a Riazor, enfrentarte a equipos que hace poco estaban en Segunda como el Alcorcón o el Fuenlabrada... Hay equipos muy potentes», destaca Jorge.

En una trayectoria de menos a más, en cuanto a su propio currículo en Primera RFEF sobresale justamente el tramo más reciente. «Me quedo con los minutos que he tenido en estos últimos partidos y con haber sido influyente en el juego. Así me lo están reconociendo los compañeros y también en la prensa y la afición de aquí. Lo mejor de la temporada está siendo este último tramo y creo que lo mejor está por venir», sugiere. En cuanto al propósito grupal, no se esconde: «El objetivo es jugar la fase de ascenso y ya sería espectacular conseguir subir a Segunda». Aunque «centrado» en el Ferrol, donde se siente ya como en casa, no pierde de vista lo que ocurre en su Tenerife, el club canario que le dio la oportunidad cuando le fueron a reclutar en su Fuerteventura natal. «Siempre se espera que los cambios sean para mejor. Me ha alegrado mucho ver que puede haber una nueva situación para David, que es una referencia para todos los canteranos; y Teto, que ahí está por méritos propios».

Seguimiento a todos los cedidos

En una comparecencia reciente, el consejero responsable del área de fútbol profesional, Juan Guerrero, manifestaba que «existe un seguimiento exhaustivo a todos los cedidos» desde que se hizo cargo del club el actual presidente, Paulino Rivero. Los jerarcas del representativo están ocupándose de redactar informes sobre cada uno de los futbolistas a préstamo, evaluar su situación y, cuando corresponde, tomar decisiones. Ya han cancelado las cesiones de Thierno o Félix; y prevén visitar pronto a Yéremy o a Ethyan.